Trump califica a la Corte Penal Internacional de “malvada” y exige la renuncia inmediata de sus miembros

El presidente Donald Trump calificó a la Corte Penal Internacional como un “grupo de personas malvadas” y pidió la renuncia de todos sus miembros.

En su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, el comandante en jefe calificó a la corte de “institución deshonesta” y afirmó que estaba “fuera de control”.

El Gobierno de Trump manifestó abiertamente su desdén por el tribunal, que juzga crímenes de guerra y genocidio en todo el mundo, y anunció sanciones contra este organismo en febrero del año pasado.

“Hago un llamamiento a todas las naciones que son miembros de la CPI para que renuncien oficialmente de inmediato a esta institución deshonesta”, dijo Trump ante la asamblea de líderes mundiales.

“Jamás permitiremos que miembros de las fuerzas armadas estadounidenses ni ninguna otra persona sean investigados o sometidos a juicios de farsa por un tribunal antiestadounidense sin jurisdicción sobre nosotros”.

El arrebato de Trump se produce tras los informes de que su Gobierno está preparando nuevas sanciones contra la CPI después de que el tribunal mundial emitió una orden de arresto contra su aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

open image in gallery El presidente Donald Trump interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York ( AFP/Getty )

Los funcionarios estadounidenses declararon al Wall Street Journal la semana pasada que podrían concretarse nuevas medidas para sancionar al tribunal poco después de la Asamblea General, a la que Netanyahu tiene previsto asistir a finales de esta semana.

La Corte Penal Internacional (CPI) acusó a Netanyahu y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024 de cometer crímenes de guerra contra palestinos en Gaza tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Estados Unidos no es miembro de la CPI y no está obligado a ejecutar la orden judicial.

Acusó a Netanyahu de ser “responsable de los crímenes de guerra de la hambruna como método bélico y de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil” en Gaza.

El líder israelí también está acusado de “crímenes de lesa humanidad, como asesinato, persecución y otros actos inhumanos, cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”. Netanyahu niega las acusaciones y las califica de “antisemitas”.

open image in gallery El líder israelí Benjamin Netanyahu está acusado de crímenes de guerra por la CPI, cargos que él niega ( Getty )

Durante su discurso ante la ONU, Trump reafirmó su decisión de unirse a Israel en la guerra contra Irán, al tiempo que afirmó que lograría un acuerdo de paz después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Tengo que tomar una decisión importante”, dijo el presidente. “¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?”.

“¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?”.

La delegación iraní abandonó la asamblea después de que Trump dijo sus últimas amenazas.

El presidente hizo estas declaraciones menos de una semana después de que una misión de investigación de la ONU afirmó tener motivos razonables para creer que las fuerzas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en dos ataques contra Irán, incluido uno que alcanzó una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab.

Traducción de Olivia Gorsin