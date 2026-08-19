Laura Loomer acusa a personal de la Casa Blanca de filtrar información sobre Natalie Harp por “envidia”

Laura Loomer afirmó que las informaciones negativas sobre Natalie Harp, asesora del presidente Donald Trump, están siendo filtradas desde el interior de la propia Casa Blanca.

La activista conservadora y aliada de Trump sostuvo en redes sociales que algunos empleados sienten celos profesionales de Harp, quien en los últimos meses ha recibido una creciente atención mediática.

“No hay duda de que las informaciones negativas que circulan sobre Natalie Harp salen del propio Ala Oeste”, escribió Loomer este miércoles en X. “Entre quienes trabajan para el presidente Trump hay mucha rivalidad profesional y a algunos les incomoda su lealtad”.

Loomer cuestionó cómo podrían los medios conocer detalles sobre el desempeño laboral de Harp o sobre sus conversaciones con el presidente si esa información no procediera de sus propios compañeros.

“¿Cómo podrían los medios conocer detalles sobre el trabajo de Natalie o sus conversaciones con el presidente si sus propios colegas no estuvieran hablando de ella?”, cuestionó Loomer. “Alguien que trabaja con ella debe estar buscando quedarse con su puesto”.

Loomer, conocida por difundir teorías conspirativas en internet, también aseguró que Trump está rodeado de personas que, a su juicio, anteponen sus propias ambiciones a la lealtad hacia el presidente.

open image in gallery Laura Loomer afirmó que las informaciones “desagradables” sobre Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente, están siendo filtradas desde el interior de la Casa Blanca por “celos profesionales” ( AFP/Getty )

“Hay demasiadas personas filtrando información en la Casa Blanca”, escribió Loomer. “Por eso es tan importante investigar a quienes trabajan allí”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Harp, de 35 años, colabora en la gestión de la cuenta de Trump en Truth Social y desempeña otras tareas administrativas para el presidente. En los últimos meses ha atraído una creciente atención mediática, en parte por su presencia casi permanente junto al mandatario y por lo que algunos consideran una devoción inusualmente intensa hacia él.

En un libro publicado recientemente, los periodistas de The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan afirmaron que Harp solía dejarle a Trump notas con mensajes de admiración. En una de ellas, según los autores, escribió: “Usted es lo único que me importa”.

Haberman y Swan señalaron que para el libro entrevistaron a numerosas personas vinculadas a los círculos políticos de Washington.

open image in gallery La activista política de derecha Laura Loomer afirmó que entre quienes trabajan para el presidente Trump hay mucha rivalidad profesional y a algunos les incomoda su lealtad ( Getty )

Haberman también se ha referido a Harp, expresentadora de One America News Network, como el “chupete” y la “manta de seguridad” de Trump, en alusión a su estrecho vínculo con el presidente. Su hermano, de quien está distanciada, ha descrito esa relación como “muy poco saludable”.

Esa cercanía también ha quedado reflejada en episodios que han atraído la atención de los medios. CNN informó que, en 2023, Harp llegó a meterse en el maletero de un vehículo todoterreno después de quedarse sin lugar en la comitiva que trasladaba a Trump a una audiencia judicial en Nueva York.

Su presencia constante también le habría otorgado una posición de peso dentro del entorno presidencial. Haberman la describió como un “canal de información” hacia Trump y destacó su acceso al mandatario: “Está en casi todas las reuniones; de verdad, no exagero, en casi todas”.

La Casa Blanca ha salido en defensa de Harp. En declaraciones a The Independent, un portavoz sostuvo que Trump ha generado una fuerte lealtad entre sus colaboradores y describió a la asistente como una figura muy apreciada dentro del Gobierno.

“Natalie Harp es una funcionaria muy apreciada de la Casa Blanca, y los medios de noticias falsas nunca entenderán lo que significa contar con el nivel de confianza y reconocimiento que ella tiene”, afirmó el portavoz.

open image in gallery En los últimos meses, Harp ha atraído una creciente atención mediática por su presencia casi constante junto a Trump y por lo que algunos consideran una devoción inusual hacia el presidente. En la imagen, ambos caminan tras aterrizar en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, el 16 de agosto ( Getty )

La atención sobre Harp aumentó después de que se informara que fue una de las pocas asistentes elegidas para acompañar a Trump a bordo de un avión militar que salió de Turquía el mes pasado.

El senador demócrata por Georgia Jon Ossoff aludió al episodio durante un mitin el fin de semana, al afirmar que Trump “quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, al parecer indefenso, regalado por el emir de Qatar”, un comentario que generó críticas de figuras conservadoras como el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y el comentarista de CNN Scott Jennings.

“Donald Trump ha hecho más que cualquier otro presidente por impulsar a las mujeres en la política. Jon Ossoff es un cobarde despreciable que cree que puede avanzar atacando a una sobreviviente de cáncer y leal servidora pública, Natalie Harp”, escribió Jennings en X.

Harp sobrevivió a un cáncer de huesos y ha atribuido a la ley de “derecho a probar”, promulgada durante el primer mandato de Trump, un papel clave en el tratamiento que recibió.

Sin embargo, no todos los aliados del presidente se mostraron indignados por las palabras de Ossoff. El presentador de Fox News Jesse Watters restó importancia a la polémica.

“¿Me afecta ese comentario? No”, dijo el martes. “¿Trump ha dicho cosas mucho peores y mucho más desagradables sobre otras personas? Sí. ¿Las he defendido? Por supuesto. Así que no voy a fingir que esto me indigna, y al presidente tampoco le importa”.

Traducción de Leticia Zampedri