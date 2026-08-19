Hermana de Lindsey Graham sorprende en su primer debate: “No estoy muy informada sobre seguridad nacional”

La recién juramentada senadora Darline Graham, quien ocupó el escaño de Carolina del Sur de su hermano Lindsey Graham tras su repentina muerte el mes pasado, enfrenta críticas tanto de republicanos como de demócratas después de admitir durante un debate que “no está muy informada sobre seguridad nacional”.

Graham, de 62 años, tuvo dificultades para responder una pregunta sobre la posición de Estados Unidos respecto de Taiwán y el mar de China Meridional durante el debate republicano de segunda vuelta celebrado el martes por la noche. En lugar de abordar el tema, reconoció que no tenía suficientes conocimientos al respecto.

“Voy a ser sincera: no estoy muy informada sobre seguridad nacional”, respondió. “Pero sí apoyo a las Fuerzas Armadas”.

Graham fue designada para ocupar el escaño de su hermano tras su muerte en julio y ahora busca conservar el cargo. Aunque carece de experiencia política formal, su candidatura recibió el impulso del presidente Donald Trump. Sin embargo, sus declaraciones provocaron preocupación entre varias figuras republicanas.

“Lindsey Graham estaba bien informado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. Darline Graham admite que ella no lo está. Esto no es algo que se hereda. Y es fundamental en el Senado de Estados Unidos”, escribió en X la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

open image in gallery La senadora Darline Graham tuvo dificultades para responder sobre la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán y el mar de China Meridional durante un debate de segunda vuelta celebrado el martes por la noche ( AP )

Adam Morgan, exlegislador estatal de Carolina del Sur, calificó el episodio como un “desastroso tropiezo en el debate” y afirmó que la respuesta de Graham demuestra que “no puede responder preguntas básicas sobre seguridad nacional”.

Jack Posobiec, destacado comentarista político del movimiento MAGA, también reaccionó en X con incredulidad: “¿Pero qué está pasando...?”.

Según The New York Times, la respuesta de Graham provocó exclamaciones de sorpresa y abucheos entre algunos asistentes al debate.

Sus declaraciones contrastan con la postura de su hermano Lindsey Graham, quien defendió una política exterior más intervencionista, una mayor presencia militar estadounidense en el extranjero y el fortalecimiento de las alianzas internacionales, además de respaldar a Ucrania frente a Rusia y apoyar los ataques contra Irán.

Respecto a Taiwán, Lindsey Graham había defendido que Estados Unidos tenía un interés directo de seguridad en proteger la democracia de la isla. En 2022, además, encabezó una delegación de legisladores estadounidenses de alto nivel que viajó a Taiwán.

Los demócratas también aprovecharon el tropiezo durante el debate para cuestionar la experiencia de Darline Graham y argumentar que no está preparada para conservar su escaño en el Senado.

open image in gallery Darline Graham, en la imagen saludando al presidente Donald Trump durante el funeral de Lindsey Graham, cuenta con el pleno respaldo del mandatario en su campaña por conservar el escaño de Carolina del Sur durante un mandato completo de seis años ( Reuters )

La doctora Annie Andrews, candidata demócrata al Senado, se sumó a las críticas y escribió en X que Carolina del Sur “merece algo mejor”.

“Darline Graham Nordone está pidiendo seis años como senadora de Carolina del Sur —en tiempos de guerra— y aun así tiene el descaro de decirles a los votantes que ‘la seguridad nacional no es lo suyo’”, afirmó Andrews.

El estratega demócrata Jon Cooper calificó el momento como “doloroso de ver” y cuestionó duramente la capacidad de Graham.

Tras el debate, la senadora defendió su respuesta al señalar que las prioridades de los habitantes del estado están en otros asuntos. “Los habitantes de Carolina del Sur están más preocupados por sus bolsillos que por el mar de China Meridional, francamente”, declaró al periodista Nick Reynolds, de The Post and Courier.

El debate del martes formó parte de la segunda vuelta entre Graham y el representante Ralph Norman, quienes compiten por la nominación republicana al Senado por Carolina del Sur. La elección especial se celebrará el 25 de agosto y el ganador se enfrentará a Andrews en las elecciones de noviembre.

Traducción de Leticia Zampedri