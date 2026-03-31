Kristi Noem quedó “desconcertada” por fotos de su esposo travesti, quien la puso en riesgo de chantaje

La exsecretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, quedó “desconcertada” por un informe que alegaba que su esposo había estado publicando fotos de sí mismo vestido de mujer en Internet.

Según un impactante informe publicado el martes por el periódico británico Daily Mail, expertos en seguridad nacional afirmaron que las presuntas actividades de Bryon Noem podrían haber puesto en riesgo a su esposa mientras ella formaba parte del Gabinete del presidente Donald Trump.

Se dice que Noem, quien fue despedida a principios de este mes por Trump, está “devastada” por el informe, que detallaba cómo las supuestas acciones de su marido, con quien estuvo casada durante más de 30 años, la dejaron “vulnerable al chantaje”, según el diario.

El periódico obtuvo fotografías comprometedoras del esposo de Kristi Noem, un magnate de los seguros, que supuestamente fueron compartidas en línea con desconocidos mientras ella se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., donde llevó a cabo la amplia operación antiinmigración de Trump.

“La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, declararon los representantes de Kristi Noem en un comunicado al New York Post.

open image in gallery Kristi Noem quedó “desconcertada” por un informe en el que se afirmaba que su marido, Bryon Noem, había estado publicando en Internet fotos de sí mismo vestido de mujer, lo que, según los expertos, podría haberla expuesto a un mayor riesgo de ser chantajeada ( Icon Sportswire/Getty )

Expertos en seguridad nacional declararon al medio que las fotografías podrían haber sido interceptadas por “servicios de inteligencia hostiles".

Durante la gestión de Kristi Noem en el departamento, a Bryon Noem le "pidieron dinero repetidamente" y envió al menos 25.000 dólares a sus conocidos en línea, según el Daily Mail.

“Es asombroso que alguien cuyo cónyuge está a ese nivel tenga tan mal criterio”, declaró al periódico Jack Barsky, experto en contrainteligencia estadounidense.

“Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con un alto grado de certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, añadió el ex oficial de la CIA Marc Polymeropoulos.

“Información comprometedora como esta puede ser una pista tentadora para un servicio de inteligencia hostil”, continuó Polymeropoulos, y añadió: “Se acercan a la persona y le dicen: ‘Si colaboras con nosotros, no lo revelaremos; si no, sí’. Eso es espionaje básico”.

Bryon Noem negó que sus supuestas actividades pusieran a su esposa en riesgo de chantaje cuando fue contactado por teléfono por el Daily Mail.

open image in gallery Un periódico ha obtenido unas fotos comprometedoras del marido de Noem, un magnate de los seguros que se sentó detrás de ella a principios de este mes, y que, al parecer, compartió en Internet con desconocidos mientras ella ocupaba el cargo de secretaria de Seguridad Nacional ( AFP via Getty Images )

El periódico The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios al respecto.

La pareja se casó en 1992 y tienen tres hijos en común.

Bryon Noem se sentó detrás de su esposa mientras ella era interrogada por los legisladores a principios de marzo, donde ofreció una actuación que finalmente puso fin a su tiempo en el Gabinete de Trump.

Durante las audiencias del Congreso, Kristi Noem fue interrogada sobre las acusaciones de haber mantenido una relación extramatrimonial financiada con fondos públicos con su exasesor Corey Lewandowski, quien desde entonces ha dejado el Departamento de Seguridad Nacional.

Tanto Kristi Noem como Lewandowski han negado rotundamente las insinuaciones de que hayan tenido una aventura. La primera calificó previamente los rumores de “basura sensacionalista” en una audiencia en la Cámara de Representantes y también describió las acusaciones como una “mentira repugnante”.

Tras ser despedida por Trump, Kristi Noem fue nombrada enviada especial de el Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad nueva y poco conocida.

La semana pasada, la embajada estadounidense en Guyana publicó fotografías de Kristi Noem y Lewandowski sentados uno al lado del otro, lo que provocó un mayor escrutinio sobre las acusaciones de que el par mantiene una relación extramatrimonial.

Traducción de Sara Pignatiello