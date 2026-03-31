Juez frena la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Un juez federal ha ordenado a la administración Trump detener la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares, un proyecto que implicaba la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.

El juez de distrito Richard Leon, con sede en Washington, concedió una medida cautelar preliminar solicitada por un grupo conservacionista, paralizando temporalmente la iniciativa del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Leon, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, argumentó que "He concluido que es probable que el National Trust tenga éxito en el fondo del asunto porque ninguna ley se acerca a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener."

El juez enfatizó la naturaleza de la presidencia respecto a la Casa Blanca, declarando: "El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!".

open image in gallery Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de dos paneles federales de revisión ( Chip Somodevilla/Getty Images )

Leon suspendió la aplicación de su orden durante 14 días, al reconocer que el caso “plantea cuestiones novedosas y de gran peso”, y que detener un proyecto de construcción en curso “puede plantear problemas logísticos”. También reconoció que es probable que la administración apele su decisión. El juez también dictaminó que cualquier trabajo de construcción necesario para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca queda exento del alcance de la medida cautelar.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para obtener una orden que pause el proyecto del salón de baile hasta que se someta a múltiples revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile en el verano. Para finales de octubre, Trump había demolido el Ala Este para dar paso a un salón de baile que, según dijo, tendría capacidad para 999 personas. La Casa Blanca indicó que donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, pagarían la construcción prevista de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (8.400 metros cuadrados).

Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de dos paneles federales de revisión, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes. Trump ha llenado ambas comisiones de aliados.