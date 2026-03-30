Un pequeño territorio de África Oriental informó al Gobierno de Donald Trump que estaría dispuesto a colaborar en la extradición de la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, después de que el vicepresidente J. D. Vance la acusara de cometer fraude migratorio.

En respuesta a un fragmento de una entrevista emitida por Newsmax, en la que el comentarista Benny Johnson abordó las acusaciones de Vance contra Omar, la región semiautónoma escribió en Twitter: “¿Deportación? Solo estarían enviando a la princesa de vuelta a su reino. ¿Extradición? ¡Por favor…!”.

Johnson, una figura influyente dentro del movimiento MAGA, entrevistó a Vance durante el fin de semana y habló de acusaciones de fraude generalizado en la comunidad somalí de Minnesota, el estado que representa Omar, una narrativa impulsada a comienzos de este año por el youtuber conservador Nick Shirley.

Luego dirigió la conversación hacia la propia congresista.

“El presidente y funcionarios de la Casa Blanca han dicho que ella se casó con su hermano y que hubo fraude migratorio”, afirmó Johnson. “Estos son delitos que implican deportación y la pérdida de la ciudadanía. ¿Podría darnos una actualización sobre este caso?”.

open image in gallery El vicepresidente J. D. Vance acusó a la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, de haber cometido fraude migratorio durante una entrevista con el influencer pro-MAGA Benny Johnson ( The Benny Show )

El vicepresidente respondió: “Sí, de hecho creemos que Ilhan Omar cometió fraude migratorio contra Estados Unidos”.

“Hace poco hablé sobre este tema con Stephen Miller y estamos tratando de determinar cuáles son las posibles vías de acción”, añadió.

“Ahora intentamos establecer qué opciones legales existen si se confirma el fraude migratorio: cómo investigarlo, cómo avanzar con el proceso y cómo reunir las pruebas necesarias para que el pueblo estadounidense obtenga justicia”.

Luego agregó: “Hay otro asunto relacionado, Benny. Ella ha estado vinculada con algunos de los peores estafadores dentro de la comunidad somalí. Entonces, ¿sabía Ilhan Omar que el Quality Learning Center, en Minneapolis, estaba estafando al pueblo estadounidense?”.

“No lo sé con certeza, pero al menos debemos investigarlo, porque si la gente puede cometer actos ilícitos sin siquiera temer ser descubierta, eso representa un problema fundamental”.

Durante años, la representante Omar, nacida en Mogadiscio, Somalia, y ciudadana estadounidense desde el año 2000, ha sido blanco de acusaciones y ataques por su pasado. Además, sigue siendo una figura muy criticada por sectores republicanos, en especial por su disposición a confrontar y criticar abiertamente al presidente Donald Trump.

Cuando Trump la atacó durante un mitin en diciembre, la congresista respondió: “La obsesión que tiene Trump conmigo es muy extraña. Necesita ayuda urgente”.

open image in gallery La representante Ilhan Omar ha sido una figura controvertida entre los republicanos, en parte por su tono combativo. ( Getty )

“Como no tiene propuestas económicas que defender, se limita a repetir mentiras intolerantes. Sigue siendo una vergüenza nacional”.

En respuesta al nuevo ataque del vicepresidente, el jefe de gabinete de la representante Omar, Connor McNutt, calificó las acusaciones como “una mentira ridícula”.

“Resulta irónico que esto venga de alguien que literalmente dijo estar dispuesto a ‘inventar historias’ para desviar la atención de los medios”, afirmó.

“Es una mentira ridícula y un intento desesperado por desviar la atención de la impopular guerra que libra su partido, del aumento de los precios de la gasolina y de la rápida caída en sus niveles de aprobación”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca y con la oficina de la representante Omar para solicitar comentarios adicionales.

En la entrevista de Newsmax a la que respondió Somalilandia, un visiblemente alterado Benny Johnson afirmó que las acusaciones de fraude en Minnesota “lo enfurecen como contribuyente estadounidense”. Además, sostuvo que el país “se está yendo al precipicio” y advirtió contra la entrada a Estados Unidos de personas que, según dijo, “no son compatibles con la civilización occidental” y “saquearían nuestra nación”.

“¡Que la saquen!”, exclamó el presentador Rob Schmitt en referencia a la representante Omar. Ambos coincidieron en que las acusaciones eran “alucinantes”.

open image in gallery El puerto de Berbera, en Somalilandia, ha sido descrito como clave para poner fin a la “instrumentalización de la geografía” por parte de países en guerra, en medio de un aumento de los bloqueos a rutas de transporte de petróleo ( AFP/Getty )

La hostilidad de la República de Somalilandia hacia la congresista tiene una explicación política: Ilhan Omar se ha opuesto a su reivindicación de independencia de Somalia.

Somalilandia, un pequeño territorio del Cuerno de África con unos 5,7 millones de habitantes, se autogobierna desde 1991. Cuenta con moneda propia, fuerzas armadas y ha celebrado seis elecciones. Sin embargo, todavía lucha por obtener reconocimiento internacional como Estado independiente. Israel es el único miembro de las Naciones Unidas que lo ha reconocido.

Algunos analistas sostienen que una Somalilandia independiente permitiría que su puerto de Berbera asumiera un papel más relevante en el comercio mundial de petróleo. Esto abriría rutas en el mar Rojo y el golfo de Adén y podría reducir lo que describen como la “instrumentalización de la geografía”, un fenómeno observado en conflictos como los de Ucrania e Irán, donde el bloqueo de rutas marítimas ha provocado turbulencias en los mercados energéticos internacionales.

La política del Gobierno de Trump, centrada en acuerdos pragmáticos, tiene claros incentivos para involucrarse en Somalilandia: acceso estratégico, minerales de tierras raras y una posición clave frente a la costa, cerca de la primera base militar de China en el extranjero”, escribió recientemente Daniel Herszberg en Euractiv. El analista también señaló que un proyecto de ley para reconocer a Somalilandia como Estado se encuentra actualmente en trámite en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington.

“El reconocimiento de Somalilandia desbloquearía infraestructuras críticas alternativas y ayudaría a proteger a los consumidores europeos de rutas marítimas amenazadas por la piratería, los ataques con misiles de los hutíes y el uso de la geografía como arma”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri