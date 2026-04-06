Según un nuevo informe, la actividad en línea del esposo de Kristi Noem, que consistía en vestirse de mujer, era “un secreto a voces” en Washington, D. C., a pesar de que la destituida secretaria de Seguridad Nacional afirmara que la revelación sobre el asunto esta semana la había dejado “desconcertada”.

En un reportaje del Daily Mail, se publicaron fotos de Bryon Noem con shorts rosas y una camiseta de spandex color piel rellena de globos, en las que se alegaba que practicaba un fetiche de “bimboficación” durante el tiempo que su esposa formó parte del gabinete del presidente Donald Trump.

Si bien Kristi Noem expresó sorpresa en su declaración inicial, fuentes internas aseguraron al periódico que los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional llevaban “meses” chismeando sobre los supuestos fetiches de Bryon Noem.

“Todos sabían que él tenía problemas, sobre todo ella”, le comentó una fuente interna de la Casa Blanca al Mail, refiriéndose a Kristi Noem. “No es ningún secreto”.

La pareja lleva casada casi 34 años. Tienen tres hijos adultos y varios nietos.

open image in gallery Las actividades en línea del esposo de Kristi Noem, en las que se vestía de mujer, eran “un secreto a voces” en Washington, D. C., a pesar de que la destituida secretaria de Seguridad Nacional afirmara que la había dejado “desconcertada” ( @KristiNoem )

“He oído decir que Bryon se viste con ropa de mujer, pero no me imaginaba algo tan descabellado”, declaró al medio otro funcionario de la administración de Trump. “Desde luego, esto no estaba en mi lista de eventos previstos”.

Al parecer, los funcionarios del departamento también estaban al tanto de las acusaciones de que Kristi Noem mantenía una relación extramatrimonial financiada con dinero de los contribuyentes con su exasesor Corey Lewandowski, quien desde entonces abandonó el departamento.

“He oído que [Bryon Noem] era travesti desde el año pasado y que ella se lo contaba a la gente; supusimos que era para justificar su infidelidad”, declaró al Mail un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Kristi Noem calificó los rumores sobre una aventura con Lewandowski de “basura sensacionalista” en una audiencia de la Cámara de Representantes el mes pasado, pero tampoco respondió a las preguntas con un “no” rotundo.

Según se informa, otra fuente reveló al periódico que “todos asumían que no era un matrimonio normal” y que Bryon Noem “o bien estaba de acuerdo” con la supuesta relación de su esposa con su principal asistente, “o bien no le gustaban las mujeres”. El periódico agregó que no tenía pruebas de que ninguna de las dos afirmaciones fuera cierta.

Laura Loomer, una influencer de derecha y en ocasiones asesora informal de Trump, afirmó que “todos en la administración lo han sabido desde siempre” en una publicación en X. “Me sorprende que no se haya descubierto antes”, expresó.

Según el Mail, la supuesta actividad de Bryon Noem “nunca fue objeto de escrutinio por parte de los principales asesores del presidente ni del FBI”.

open image in gallery Fuentes internas revelaron al periódico que funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional llevaban “meses” comentando los supuestos fetiches de Bryon Noem ( AFP via Getty Images )

Si hubiera salido a la luz durante el proceso de investigación de antecedentes de Kristi Noem para convertirse en jefa de Seguridad Nacional, era “casi seguro” que habría sido descalificada para el cargo, según el periódico.

“Investigan con quién estás casada, pero no hay preguntas sobre si tu esposo tiene algún fetiche secreto”, aseveró un funcionario al Mail, y agregó que no revisan las “salas de chat en línea para encontrar trapos sucios”.

Kel McClanahan, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro National Security Counselors, pareció mostrarse crítico con el proceso de investigación de antecedentes en el caso de Kristi Noem. “Se supone que deben buscar información que, como mínimo, pueda poner en aprietos a la Casa Blanca”, afirmó. “Si se hubieran enterado de esto, te garantizo que la habrían incluido en la lista negra”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Trump declaró al Mail que se sentía “mal por la familia” cuando se le pidió un comentario a principios de esta semana.

“No he visto nada. No sé nada al respecto”, habría dicho en unas breves declaraciones por teléfono. “Es una lástima, pero es que no sé nada al respecto”.

Bryon Noem no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent. En un mensaje de texto enviado a The New York Times, sugirió que podría compartir su versión de la historia “en algún momento” en un futuro cercano.

Lewandowski respondió al último informe del Mail en nombre de Kristi Noem, según el medio, y simplemente compartió su declaración del martes.

“La Sra. Noem está devastada”, decía la declaración. “Esto tomó por sorpresa a la familia. Piden privacidad y oraciones en este momento”.

Muchos de los vecinos de Bryon Noem en la pequeña localidad de Castlewood, Dakota del Sur, lo describieron como un esposo comprensivo que rehuía ser el centro de atención que su esposa parecía disfrutar como secretaria de Seguridad Nacional, antes de que Trump la destituyera el mes pasado por una campaña publicitaria multimillonaria.

“La gente conoce a Bryon como el esposo comprensivo que se esforzó por mantener una vida familiar normal mientras la popularidad de Kristi se disparaba”, declaró a The Times el tasador inmobiliario y columnista de prensa Brad Johnson. “Esto demuestra que el precio del poder y la fama es muy alto. Pero Kristi provocó este tipo de cobertura con sus acciones en el Departamento de Seguridad Nacional”.