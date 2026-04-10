Hunter Biden reta a los hijos de Donald Trump, Eric y Don Jr., a un combate en jaula

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, desafió a los hijos mayores del presidente Donald Trump, Don Jr. y Eric, a una pelea en jaula.

Channel 5, una empresa de medios dirigida por el periodista independiente e influencer de redes sociales Andrew Callaghan, publicó el jueves en su cuenta de Instagram un video en el que Biden critica a los hijos de Trump.

Según Biden, Callaghan le dijo que organizaría la lucha para su Channel 5 Carnival.

“Le dije que lo haría; estoy totalmente de acuerdo si lo consigue. Y si no puede, seguiré viniendo”, dijo Biden.

open image in gallery Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, retó a Eric Trump y a Donald Trump Jr., los hijos mayores del presidente Donald Trump, a una pelea en jaula ( Getty Images )

Si alguno de los hijos de Trump aceptara su desafío, aún no está claro cuándo ni dónde tendría lugar la pelea, ni si Biden se enfrentaría a ellos con desventaja o si se le asignaría un compañero de equipo.

De concretarse, probablemente destronaría al evento UFC 250 que el presidente planea celebrar en el jardín de la Casa Blanca como el combate en jaula más extraño de 2026. Dicho evento, programado para el 14 de junio, conmemorará no solo el 250.º aniversario de Estados Unidos, sino también el 80.º cumpleaños del presidente.

Se espera que Ilia Topuria, el actual campeón de peso ligero de la UFC, se enfrente al campeón interino de peso ligero, Justin Gaethje, en un combate de unificación de títulos durante el evento de cumpleaños de Trump.

open image in gallery Biden fue invitado a unirse a la última etapa de la gira de Callaghan, que incluirá paradas en Phoenix, San Diego y Albuquerque a finales de abril ( Getty Images )

Biden fue invitado a unirse a la última etapa de la gira de Callaghan, que incluirá paradas en Phoenix, San Diego y Albuquerque a finales de abril.

“Hola a todos, soy Hunter Biden. Acabo de recibir una llamada de Andrew Callaghan. Me pidió que participara en la gira del Channel 5 Carnival a finales de mes”, dice Biden en el vídeo de Instagram.

Tras anunciar las fechas, dijo que Callaghan estaba “intentando organizar una pelea en jaula, yo contra Eric y Don Jr”.

Dijo que cree que Callaghan también tiene “muchas otras sorpresas guardadas”, pero no dio detalles sobre cuáles podrían ser.

open image in gallery Donald Trump Jr., a la izquierda, y Eric Trump, a la derecha, fueron invitados a enfrentarse a Hunter Biden en el marco del “Channel 5 Carnival”, que se celebrará a finales de abril ( AP )

Si los hijos de Trump terminan enfrentándose, Biden probablemente estará en desventaja debido a su edad. Biden tiene 56 años, casi una década más que Don Jr., de 48, y 14 años más que Eric, de 42.

No hay indicios que sugieran que alguno de los hombres tenga entrenamiento formal en deportes de combate.

No es la primera vez que rivales ajenos al mundo de los deportes de combate consideran dirimir sus diferencias en la jaula.

En 2023, el CEO de X, Elon Musk, y el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se preparaban para una confrontación, aunque la batalla entre los titanes tecnológicos aún no se materializó.

The Independent solicitó comentarios a la Casa Blanca y a la Organización Trump.

Traducción de Olivia Gorsin