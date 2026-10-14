El debut de Katie Zacharia muestra riesgos y posibilidades del cargo de portavoz de la Casa Blanca

La nueva secretaria de prensa del presidente estadounidense Donald Trump subió al podio, bajo la mirada de una sala abarrotada de periodistas fija en ella. Sonrió ampliamente ante el mar de rostros, a la vez inquisitivos y amistosos. Con eso, Katie Zacharia salió en vivo y se convirtió en la voz oficial de la persona más poderosa del mundo.

Catorce minutos y después de apenas tres personas que preguntaron, terminó. Tras el acto, quedó claro que la excomentarista de Newsmax logró al menos una cosa, que la sesión fuera breve.

En su debut el martes, Zacharia miró hacia abajo y a menudo leyó directamente de un guion. Hizo una pausa y sonrió cuando pronunció las palabras “Departamento de Guerra”. Tropezó con una pregunta sobre sus antecedentes y confundió las palabras “esposo” y “presidente”. Las pocas preguntas que aceptó no fueron confrontativas y provinieron de medios que han sido favorables al presidente republicano. En resumen: no dejó una impresión memorable —o, al menos, según algunos, no la que probablemente quería.

Este no será un trabajo fácil bajo ninguna circunstancia. Trump, con frecuencia, actúa como su propio portavoz. Y su antagonismo hacia los medios ha creado una nueva capa de tensión. Zacharia está descubriendo desde el primer día que ella también estará bajo vigilancia constante. Algunos —incluidos unos cuantos que han estado en su lugar— no creyeron que saliera tan bien.

En tiempos fracturados, en un tumulto mediático nacional inimaginable hace apenas unas décadas, ¿cuál es la manera adecuada de abordar un trabajo como este? ¿Cómo se habla con eficacia cuando tu jefe habla por sí mismo tan a menudo que se adueña del ciclo noticioso varias veces al día —y a veces hasta entrada la noche— con comentarios provocadores, inesperados y en ocasiones incendiarios?

Para empezar, uno se da cuenta de para quién trabaja: no para una audiencia de millones, sino para su audiencia de uno, y de la necesidad absoluta de contar con su aprobación.

“Puedo hacer lo que ya estaba haciendo afuera, que era esperar amplificar, multiplicar y expandir la increíble agenda del presidente Trump para el pueblo estadounidense”, declaró Zacharia. En ningún momento mencionó la tarea de difundir información precisa a los estadounidenses.

El papel del secretario de prensa ha sido muchas cosas

En casi 10 décadas desde que el experiodista George E. Akerson debutó él —y la oficina— como secretario de prensa de Herbert Hoover en 1929, el puesto ha servido para muchos propósitos: transmisor de información, amplificador de políticas, contendiente frente a los periodistas, protector de la reputación presidencial y, a veces, señor supremo de la ofuscación.

Bajo Trump y su secretaria de prensa de segundo mandato hasta ahora —Karoline Leavitt, quien renunció en agosto— el trabajo ha consistido principalmente en actuar como el objeto inamovible frente a una fuerza irresistible y, a ojos de Trump, a veces traidora.

Leavitt conoció bien ese terreno en sus 17 meses en el cargo. Adoptó una postura sonriente pero combativa frente a una prensa que recibía cada vez más críticas de Trump por su cobertura, y fue mencionada en al menos una demanda sobre el acceso de los medios a la Casa Blanca. No dudó en frenar lo que consideraba sesgo mediático. “Qué pregunta tan estúpida”, le dijo a un reportero en una sesión informativa el año pasado.

Afuera de la Casa Blanca poco después de la sesión informativa de Zacharia el martes, Trump elogió su debut como “excelente”. Ella estaba de pie detrás de él en ese momento.

Otras primeras evaluaciones fueron más críticas. MS NOW citó a un funcionario de la Casa Blanca no identificado que dijo sobre la actuación: “Necesita mejorar mucho y rápido; de lo contrario, romperá el récord de Scaramucci”. Anthony Scaramucci, uno de los primeros directores de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, duró 11 días en 2017. Scaramucci escribió en X el martes por la tarde: “Espero que lo logre”.

Jen Psaki, exsecretaria de prensa de Joe Biden y ahora conductora de un programa en MS NOW, lo expresó de forma más sucinta al publicar en X: “Bueno, esa sesión informativa fue básicamente un sketch de SNL… excepto que no lo fue”.

Elogiar a Trump, pero aceptar pocas preguntas

Aunque la actuación de Zacharia —y, por supuesto, eso es lo que es cada sesión informativa— pudo parecer accidentada para algunos, también estuvo mayormente vacía de contenido, salvo por la noticia que dio sobre que la Casa Blanca pidió a la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que renunciara, cosa que ella hizo de inmediato.

Como era previsible, y al igual que Leavitt antes que ella, Zacharia dedicó gran parte de su monólogo inicial a elogiar a Trump y a ofrecer una actualización, en estilo “hasta ahora”, sobre las prioridades y logros de su segundo mandato. Entre los puntos destacados figuraron una “economía en auge”, “su auge histórico en la producción de energía” y “una gran relación con Venezuela”.

También mostró afición por los superlativos, un rasgo que probablemente conecte con un presidente cuyos comentarios suelen ser igual de amplios, si no más: “El presidente Trump está trabajando para asegurar el hemisferio occidental durante siglos”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de las preguntas, fue francamente parca. Permitió preguntas a tres personas y luego respondió una adicional mientras se preparaba para retirarse. Las tres a las que dio la palabra durante la sesión fueron Breitbart, Fox News y el Daily Mail, todos los cuales han sido favorables a Trump en distintos grados durante periodos de sus dos mandatos. Y dijo que continuaría la política de Leavitt de incorporar a los “nuevos medios”, lo que a menudo ha significado medios más afines a Trump.

“Nos encantan los nuevos medios y queremos poder acogerlos”, expresó. Actualmente, tres grandes medios —CNN, MS NOW y Politico— luchan por recuperar el acceso a la Casa Blanca después de que Trump los vetó el mes pasado, al decir que no le gustaba su cobertura y calificarla de “noticias falsas”.

¿Cómo le irá a Zacharia en los próximos días y semanas y, si dura, meses? Eso, como tantas otras cosas, depende de una sola cosa: Donald Trump.

El fallecido senador Howard Baker dijo una vez, de manera célebre, que cuando le hacían preguntas difíciles, lo manejaba más o menos así: si no te gusta la pregunta que te están haciendo, simplemente responde otra pregunta. El martes, medio siglo después, Katie Zacharia encontró otra forma de entrar: elegir a tres personas no confrontativas, luego remitirse a tu jefe y decir: Fin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.