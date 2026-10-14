Surgen preguntas sobre el currículum de la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su trayectoria y currículum a medida que asume su nuevo papel como el rostro público del gobierno del presidente Donald Trump.

Katie Zacharia se ha descrito desde hace tiempo como una abogada, y ha trabajado para consolidarse como analista en medios conservadores como Fox News y Newsmax. Pero hasta ahora, ni ella ni la Casa Blanca han presentado evidencia de que haya pasado el examen en derecho en algún estado del país o en China, donde hace años trabajó para un importante despacho.

Las dudas se suman a la confusión en torno a la decisión de Trump de contratar a Zacharia, quien tenía apenas pocos meses trabajando para su empresa de redes sociales cuando anunció su nombramiento y cuyo debut en el podio fue sumamente criticado el martes.

Posteriormente, los reporteros le preguntaron al presidente dónde fue que Zacharia aprobó su examen de derecho, después de que el medio independiente Popular Information publicó un informe que indicaba que aparentemente no estaba habilitada en ningún estado.

Trump se hizo a un lado para permitir que Zacharia respondiera la pregunta.

“Cuando me mudé a China”, respondió por encima del sonido de Marine One zumbando de fondo. No está lo que intentó decir ni si había terminado la frase.

Sólo los ciudadanos chinos pueden presentar el Examen Nacional Unificado de Calificación Profesional Jurídica de China, una prueba particularmente complicada.

Consultada sobre sus credenciales, la Casa Blanca remitió a una declaración de Zacharia, quien obtuvo una licenciatura en artes en la Universidad Pepperdine en 2007 y recibió su título como abogada de la Facultad de Derecho Caruso de Pepperdine en 2011, según la universidad y su biografía en LinkedIn.

“Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales correspondientes”, decía.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, añadió que Zacharia estaba “particularmente calificada y es extremadamente inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense sobre todas las grandes cosas que el presidente Trump y su gobierno han estado haciendo, y hará un trabajo increíble como secretaria de prensa”.

Currículum bajo el microscopio

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Zacharia ha sido asesora principal de comunicaciones en Trump Media & Technology Group desde junio y a principios de este año pasó dos meses como subsecretaria adjunta de asuntos públicos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

De 2011 a 2013 se desempeñó como asociada en el Equipo de Práctica Internacional del bufete Zhong Lun en Beijing, según su perfil. También trabajó entre 2012 y 2013 como gerente de recaudación de fondos y comunicaciones para Compassion for Migrant Children, la cual ayuda a los hijos de trabajadores migrantes.

Más recientemente se desempeñó como asesora jurídica general en Fix California, un grupo iniciado por Richard Grenell, funcionario del gobierno de Trump.

Ni el bufete ni los dos grupos respondieron a preguntas sobre su permanencia y antecedentes.

Zacharia se ha descrito a sí misma como abogada desde hace muchos años. Su perfil en Instagram indica que es secretaria de prensa de la Casa Blanca, “Esposa, mamá y abogada” (con tres emojis de corazón después de “mamá”).

Y su página oficial como autora en California Globe, donde escribió de forma ocasional, señala también que es una “analista habitual en Fox News, Newsmax”, tiene “amplia experiencia en defensa política, derecho corporativo internacional y trabajo sin fines de lucro, incluido tiempo como asesora externa del Banco Mundial y la IFC en Beijing”.

Un comunicado de prensa difundido por NovaRed Mining Inc. en junio de 2026 en el que se dio a conocer su nombramiento en el consejo asesor de la empresa —el cual fue reportado en primera instancia por Popular Information— destacó que su “experiencia profesional incluye trabajo relacionado con transacciones internacionales legales y financieras , incluidos asuntos que involucran a organizaciones asociadas con el Grupo del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional durante su etapa en el bufete Zhong Lun en Beijing”.

Al anunciar su contratación en su plataforma de redes sociales, Trump se refirió a Zacharia como “una distinguida graduada de la Universidad Pepperdine y de la Facultad de Derecho Caruso de Pepperdine, abogada y frecuente analista en medios como Fox News y Newsmax”.

“Tiene un historial intachable de apoyo, y ha sido una leal y brillante partidaria desde el principio. ¡Asimismo, es una fan devota y miembro de MAGA!”, agregó.

“No se encontró registro”

Zacharia no figura como miembro del colegio estatal de abogados en California, donde actualmente reside, según una base de datos pública.

Rick Coca, portavoz del Colegio de Abogados del Estado de California —una agencia reguladora que supervisa las licencias estatales—, indicó en un comunicado que no tienen “ningún registro de Kate Sharon Zacharia o Kate Sharon Black” ni de ninguna versión de sus apellidos de casada o de soltera “que haya sido autorizada para ejercer derecho en California”.

Popular Information indicó que lo mismo ocurría en los 50 estados que consultaron, además de Washington, D.C.

En respuesta, el grupo de control interno Campaign for Accountability presentó el miércoles una queja ante el Colegio de Abogados del Estado de California para pedir que investigue si Zacharia se presentó falsamente como abogada, en violación a las leyes de California.

“En California, llamarte abogado sin licencia no es exageración publicitaria; es un delito. El Colegio de Abogados del Estado debería investigar si la señora Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales y exigirle responsabilidades si lo ha hecho”, afirmó Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva del organismo.

El Colegio de Abogados señaló que no podía confirmar si había recibido la queja o si lleva a cabo una investigación, argumentando leyes de confidencialidad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.