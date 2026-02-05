Un correo de Ghislaine Maxwell reforzaría la autenticidad de la foto de Andrés y Virginia Giuffre

Ghislaine Maxwell pareció confirmar la autenticidad de la fotografía de Andrew Mountbatten-Windsor (de ahora en adelante Andrés) junto a su denunciante, Virginia Giuffre, de acuerdo con documentos difundidos recientemente.

En sus memorias póstumas Nobody’s Girl, Giuffre escribió que le pidió a Jeffrey Epstein que tomara la imagen con el entonces príncipe en la casa de Maxwell, la misma noche en la que asegura haber tenido relaciones sexuales con él por primera vez, cuando tenía 17 años.

Andrés siempre negó esa versión. En 2019, en una entrevista con BBC Newsnight, dijo no haber conocido a Giuffre y puso en duda la autenticidad de la fotografía.

Entre los documentos publicados en el último lote de archivos de Epstein figura un correo electrónico enviado en 2015 por una persona identificada como “G Maxwell”, con el asunto “borrador de declaración”.

El mensaje señala: “En 2001, yo estaba en Londres cuando [censurado] conoció a varios amigos míos, incluido el príncipe Andrés. Se tomó una fotografía, imagino que porque quería mostrársela a amigos y familiares”.

Aunque el nombre aparece censurado en la versión divulgada, los detalles del correo y de intercambios posteriores indican que Maxwell se refería a Giuffre.

La noche del miércoles, Sky Roberts, hermano de Giuffre, dijo a Newsnight que el correo “reivindica a Virginia”.

open image in gallery Ghislaine Maxwell parece confirmar en un intercambio de correos que la fotografía del príncipe Andrés junto a Virginia Giuffre es real ( US Department of Justice/PA )

“El correo en sí es sumamente importante”, señaló. “También es clave subrayar que reivindica a Virginia, ya que demuestra que no mentía, pese a que muchas personas, en distintos países, aseguraron que no decía la verdad. Confirma que estaba diciendo la verdad”.

“Ghislaine no solo señaló que la fotografía era real, sino que además indicó que fue tomada en la misma casa que Virginia había mencionado. Es un momento en el que estamos muy orgullosos de nuestra hermana, pero también queremos aprovecharlo para recordar la importancia de creer en las sobrevivientes”, agregó.

El correo se conoce tres meses después de que saliera a la luz otro email de Jeffrey Epstein sobre la misma fotografía, incluido en una entrega anterior de documentos, que también parecía confirmar su autenticidad.

“Sí, ella estuvo en mi avión y sí, se tomó una foto con Andrés, como muchos de mis empleados”, escribió en 2011 en un correo enviado a un periodista, en referencia a Virginia Giuffre.

Giuffre denunció que Andrés tuvo relaciones sexuales con ella en tres ocasiones: en Londres, Nueva York y en la isla privada de Jeffrey Epstein. Andrés siempre negó las acusaciones y llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022.

open image in gallery El correo enviado en 2015 por una persona identificada como “G Maxwell” a Jeffrey Epstein ( DOJ )

The Independent se ha puesto en contacto con Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés) en busca de comentarios.

En la entrevista que concedió a BBC Newsnight en 2019, y que resultó ampliamente cuestionada, Andrés aseguró que se habían realizado investigaciones para determinar si la fotografía en la que aparece con Virginia Giuffre era falsa, aunque dijo que los resultados no fueron concluyentes.

También afirmó que el día en cuestión había llevado a su hija Beatrice a Pizza Express.

Tras la publicación más reciente de los archivos de Epstein, que revelan nuevos antecedentes sobre la relación de Andrés con el delincuente sexual condenado, la presión sobre el exmiembro de la realeza volvió a intensificarse y el año pasado le fueron retirados sus títulos.

Este lunes, Andrés dejó su residencia en Windsor y se trasladó a la Sandringham Estate.

Traducción de Leticia Zampedri