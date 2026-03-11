El ataque de un dron iraní en Kuwait, que causó decenas de heridos y al menos seis muertos entre las tropas estadounidenses, fue al parecer más grave de lo que se había informado en un principio, con lesiones que supuestamente incluyen traumatismos cerebrales y quemaduras, mientras que un miembro del ejército podría necesitar una amputación.

El ataque, dirigido contra una unidad en un puerto civil del Golfo Pérsico, también causó heridas de metralla, según el noticiero CBS News.

Al menos 140 militares estadounidenses resultaron heridos durante los 10 primeros días de la campaña de EE. UU. e Israel contra Irán, según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Al menos 108 militares se han reincorporado a sus puestos de trabajo y ocho permanecen en la lista de “heridos graves”, según informaron funcionarios del Departamento de Defensa de EE. UU. aThe Independent.

Más de 30 soldados permanecían hospitalizados en centros médicos de San Antonio, Washington D.C. y Alemania, según la cadena CBS.

Al pedírsele que confirmara el alcance de las heridas, de las que hasta ahora no se había informado, y si quedaban tropas hospitalizadas tras el ataque, el Mando Central de EE. UU. remitió a The Independent a la declaración de Parnell.

open image in gallery Al menos 140 militares estadounidenses resultaron heridos durante los 10 primeros días de la guerra contra Irán, entre ellos decenas alcanzados por un dron iraní en Kuwait ( AP )

Al parecer, las tropas estadounidenses muertas en el ataque del 1° de marzo —que supuso la primera muerte de un estadounidense después de que el asalto dirigido por Trump desatara el caos en todo Oriente Medio— no tenían suficiente cobertura aérea cuando el dron se estrelló contra un centro de mando allí.

Los miembros del servicio muertos en el ataque formaban parte de una unidad de apoyo logístico en el puerto de Shuaiba, donde una estructura prefabricada, de triple ancho y estilo remolque, estaba protegida de las amenazas terrestres por barreras de hormigón, según las imágenes de satélite.

Pero, al parecer, la instalación no contaba con ninguna protección reforzada para desviar o minimizar la fuerza explosiva.

En una declaración en las redes sociales, Parnell refutó las informaciones según las cuales el ataque había afectado a un “espacio de oficinas improvisado” en las instalaciones y afirmó que “se [habían] tomado todas las medidas posibles para salvaguardar a [las] tropas, a todos los niveles”.

“Llega mucho, y las defensas aéreas neutralizan la mayor parte”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a los periodistas en el Pentágono la semana pasada, y continuó:“De vez en cuando, puede haber uno, por desgracia, que se abre paso. Lo llamamos goteo. Y en ese caso en particular, sucedió que golpeó un centro de operaciones tácticas que estaba fortificado, pero estas son armas poderosas”.

Imágenes del edificio de 2001 muestran lo que parece ser un tejado metálico delgado, aunque no está claro si había capas fortificadas adicionales debajo. No parece que el edificio haya experimentado mejoras significativas desde 2009, según los análisis de imágenes de satélite y de archivo de las instalaciones.

open image in gallery El ataque con drones en el puerto de Shuaiba, Kuwait, alcanzó lo que parecían ser unas instalaciones sin ninguna protección reforzada para desviar o minimizar la fuerza explosiva ( AP )

La mañana del atentado se podía ver una densa humareda procedente de un edificio del complejo, según muestran las imágenes de satélite.

El humo penetró en las instalaciones, dificultando el rescate de las personas atrapadas en el interior, según CBS.

El sargento de primera clase Cory Hicks, que sobrevivió al ataque, dijo que “todo era humo, fuego, locura y caos”.

“Al ver asomar la nariz de ese dron, supe lo que era. Era un misil o un dron, así que volteé a mi derecha y fue entonces cuando estalló y voló todo el edificio”, declaró al noticiero KTSP de Minnesota.

Recibió impactos de metralla en la cara y los brazos, por lo que necesitó varios puntos de sutura en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed de Washington D. C.

Seis soldados murieron en el ataque. Todos ellos, incluido Hicks, son efectivos de la Reserva del Ejército asignados al 103º Mando de Sostenimiento con base en Des Moines, Iowa.

Entre las bajas se encuentran la sargento de primera clase Nicole M. Amor (39); el sargento Declan J. Coady (20); el capitán Cody A. Khork (35); el suboficial jefe 3 Robert Marzan (54); el mayor Jeffrey O'Brien (45); y el sargento de primera clase Noah L. Tietjens (42).

“Estaba literalmente a metro y medio de mí cuando ocurrió”, dijo Hicks refiriéndose a Amor, y agregó: “Cuando miré por encima de mi hombro izquierdo, el dron impactó básicamente justo encima de ella”.

open image in gallery Un avión no tripulado que alcanzó las instalaciones de Kuwait impactó “justo encima” de la sargento de primera clase Nicole Amor, según el sargento de primera clase Cory Hicks, que sobrevivió al ataque ( via Reuters )

Un séptimo militar, el sargento Benjamin N. Pennington (26), murió en otro ataque en Arabia Saudí el 1° de marzo. No está claro cuántos heridos hubo en ese ataque.

“Su sacrificio, y el sacrificio de sus familias, nunca será olvidado”, dijo el teniente general Robert Harter, jefe de la Reserva del Ejército y comandante general del Mando de la Reserva del Ejército de EE. UU., en un comunicado tras la publicación de sus nombres.

Funcionarios del Departamento de Defensa no especificaron inicialmente cuántos habían resultado heridos en el ataque de Kuwait, pero más tarde dijeron que cinco estaban gravemente heridos y “varios otros [habían sufrido] heridas leves de metralla y conmociones cerebrales”, de acuerdo con CBS.

Dos de los soldados desaparecieron tras el ataque y fueron encontrados posteriormente bajo los escombros, según informaron fuentes a la cadena.

Los drones —cuya fabricación es relativamente barata en comparación con otros equipos militares— suelen volar despacio y a poca altura del suelo para eludir las defensas aéreas, y son capaces de realizar ataques selectivos que pueden causar el mismo daño.

“El problema es que no se recibe la alerta temprana con estas amenazas bajas y lentas”, dijo la semana pasadaTom Karako, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington D. C., al The Wall Street Journal. Añadió: “Este es el próximo capítulo de la defensa aérea. Un ataque así nos afecta a todos, y puede ocurrir en cualquier lugar”.

Traducción de Sara Pignatiello