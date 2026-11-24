Los planes de las familias de Iowa para el Día de Acción de Gracias se vieron alterados después de que el Ejército programara para el miércoles por la mañana una detonación controlada de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de explosivos.

La operación, prevista cerca de Middletown, Iowa, consistirá en detonar casi 70 barriles de azida de plomo y liberará una nube de polvo tóxico que, según los nuevos mapas difundidos por el Ejército, podría llegar hasta el norte de Misuri. Todo esto ocurrirá apenas un día antes de que millones de estadounidenses se reúnan en familia para celebrar el Día de Acción de Gracias.

En una alerta dirigida a la población, las autoridades federales de emergencias advirtieron que algunas personas que viven en un radio de hasta 8 kilómetros al suroeste del lugar de la detonación podrían ser evacuadas antes de la explosión, prevista para las 10:00 a. m., hora del Este. También recomendaron a quienes residen a una distancia de entre 8 y 32 kilómetros permanecer dentro de sus casas con las ventanas cerradas.

Por su parte, las autoridades sanitarias del vecino estado de Illinois aconsejaron a los residentes quedarse en casa y mantener las ventanas cerradas durante las 24 a 48 horas posteriores a la detonación, lo que podría frustrar los planes de muchas familias de viajar para visitar a sus seres queridos o recibir invitados durante el Día de Acción de Gracias.

El martes, el corresponsal nacional de Newsmax, Joe Moeller, informó que funcionarios federales recorrían las casas de Middletown para entregar folletos en los que recomendaban a los residentes trasladarse a un refugio del Ejército de Salvación en Burlington durante la detonación.

open image in gallery La detonación controlada de casi 70 barriles de azida de plomo cerca de Middletown, Iowa, liberará una nube de polvo tóxico de plomo en el aire, justo un día antes de que millones de estadounidenses se reúnan para celebrar el Día de Acción de Gracias ( Getty Images )

Uno de los vecinos, Bob Kemp, contó que canceló sus planes de viaje para cuidar tanto su casa como la de su hermana.

“Me voy a quedar aquí para ver qué pasa”, declaró Kemp a WQAD News 8. “Si hubieran hecho la detonación hoy, quizá habría viajado a Texas para el Día de Acción de Gracias, pero como la programaron para el miércoles, tuvimos que cambiar todos nuestros planes”.

En un principio, la detonación estaba prevista para el viernes pasado, pero el Ejército modificó la fecha en tres ocasiones debido a preocupaciones sanitarias y ambientales.

La semana pasada, varias organizaciones ambientalistas presentaron una demanda para impedir la explosión. Sin embargo, el lunes, un tribunal federal de apelaciones determinó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había establecido medidas de seguridad suficientes en un permiso de emergencia para reducir la dispersión del polvo de plomo.

“Hoy, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito decidió permitir que el Ejército siguiera adelante con su plan, y respetamos esa decisión”, declaró el lunes la abogada ambientalista Rachel Rintelmann en un comunicado. “Sin embargo, fue la negligencia del Ejército la que provocó esta emergencia, y las autoridades militares deben proporcionar a los habitantes de Iowa más información sobre la detonación prevista y mayores garantías para proteger su salud”.

open image in gallery En una alerta a los residentes, las autoridades federales de emergencias advirtieron que algunas personas que viven a menos de 8 kilómetros al suroeste del lugar de la detonación podrían ser evacuadas antes de la explosión, prevista para las 10:00 a. m., hora del Este. También recomendaron a quienes residen a una distancia de entre 8 y 32 kilómetros permanecer en sus casas con las ventanas cerradas ( Getty Images )

Otra vecina expresó que se sentía como si las autoridades estuvieran utilizando a los residentes como sujetos de prueba.

“Estoy muy enojada por esta situación. Siento que somos conejillos de Indias”, declaró a The New York Times Krys Plate, una maestra jubilada de segundo grado que vive con su esposo y sus dos hijas adolescentes a unos 3 kilómetros al sur del perímetro de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, donde se realizará la detonación.

“Todo el mundo sabe que no existe un nivel seguro de exposición al plomo”, agregó.

El Ejército señaló que las condiciones meteorológicas del miércoles eran las más favorables para realizar la detonación, aunque no está claro por qué no se pudo posponer hasta después de la semana festiva. The Independent se puso en contacto con representantes del Ejército para solicitar comentarios.

open image in gallery Bob Kemp, uno de los residentes, contó que canceló sus planes de viaje para cuidar su casa y la de su hermana. “Me voy a quedar aquí para ver qué pasa”, declaró a un medio local ( Getty Images )

En lugar de ir al supermercado a comprar pavo y pastel de calabaza para el Día de Acción de Gracias, los habitantes de Iowa están adquiriendo kits para aislar ventanas y mascarillas N95.

El lunes, Keara, una madre que vive a unos 97 kilómetros del lugar de la detonación, publicó un video en TikTok en el que mostró sus compras de último momento, entre ellas mascarillas, toallitas desinfectantes, guantes desechables y otros artículos que consideró necesarios para protegerse después de la explosión.

“¿De verdad esperan que limpiemos nuestros autos con una toallita húmeda y sigamos como si nada, justo un día antes de Acción de Gracias? ¡¿Qué demonios?!”, escribió en la descripción del video.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró el martes en X que las autoridades federales de emergencias “garantizarán que todos los residentes que necesiten evacuar de forma temporal reciban el apoyo necesario, incluido transporte, alojamiento, comidas y otros servicios esenciales”.

“La seguridad y la protección de los estadounidenses son nuestra máxima prioridad”, agregó.

open image in gallery El lunes, Keara, una madre que vive a unos 97 kilómetros del lugar de la detonación, publicó un video en TikTok en el que mostró sus compras de último momento, entre ellas mascarillas, toallitas desinfectantes y guantes desechables ( Getty Images )

En una publicación en Truth Social, antes de que el tribunal de apelaciones emitiera su fallo el lunes, el presidente Donald Trump defendió la detonación, aunque también intentó responsabilizar al gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, si la operación no se llevaba a cabo.

“Los expertos, en particular los militares estadounidenses, consideran que este procedimiento es mucho más seguro que dejar que el problema se agrave, sin saber cuándo podrían producirse explosiones espontáneas”, escribió Trump.

“Las condiciones meteorológicas actuales son óptimas para llevar a cabo esta operación. Considero que lo correcto es poner fin a este problema de larga data, pero también he ordenado a las Fuerzas Armadas que no procedan hasta que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito autorice la operación. Además, he condicionado esta decisión a que el gobernador electo, Rob Sand, dé su consentimiento”.

Trump agregó que, si Sand no estaba de acuerdo, el Ejército no llevaría a cabo la detonación y él se vería “obligado” a responsabilizar al próximo gobernador por cualquier muerte o daño que pudiera causar esta lamentable situación, que se arrastra desde hace mucho tiempo.

Más tarde, Sand respondió en X que el Gobierno de Trump “debería tomar esta decisión con base en la información de los especialistas que contrató hace meses para realizar el trabajo y que llevan semanas en Middletown”.

“Los habitantes de Iowa tienen derecho a saber cómo se llegó a esta situación en Middletown y por qué el Gobierno considera que esta es la mejor manera de proceder”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri