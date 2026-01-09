Padre de agente de ICE que disparó mortalmente a una mujer se pronuncia sobre el asesinato

El padre de Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó mortalmente a Renee Good en Minnesota, EE. UU., ha salido en defensa de las acciones de su hijo y cree que será absuelto de cualquier delito.

“No se le acusará de nada”, declaró Ed Ross (80) al periódico The Daily Mail, y describió a su hijo como una persona “increíble” de la que estaba profundamente orgulloso.

Jonathan Ross disparó mortalmente a Good (37), madre de tres hijos, en una calle de Minneapolis el miércoles, después de que ella se enfrentara a él y a otros agentes en su vehículo.

Las imágenes de video muestran a Good en un todoterreno granate parado en una calle helada ocupada por varios vehículos gubernamentales. Cuando Ross y otros agentes se acercan, le ordenan que “salga del auto”, y uno de ellos mete la mano por la ventanilla del conductor. Cuando el todoterreno comienza a avanzar, Ross, que se encuentra cerca del lado del conductor del automóvil, desenfunda su arma de fuego y dispara varias veces contra el vehículo, que se estrella a poca distancia.

El incidente se ha convertido en un punto de inflamación nacional: el Gobierno de Trump acusa a Good de intentar atropellar a Ross y califica el acto de “terrorismo doméstico”, mientras que las autoridades estatales y locales condenaron la respuesta del agente de ICE como imprudente y dijeron que su vida nunca había estado en peligro.

open image in gallery El padre de Jonathan Ross, el agente de ICE que disparó a Renee Good, defendió las acciones de su hijo en una nueva entrevista. “Nunca encontrarás una persona más agradable y amable”, dijo. Ross aparece fotografiado tras el tiroteo mortal de una madre de tres hijos ( Captura de pantalla )

open image in gallery Renee Good era una poetisa de 37 años y madre de tres hijos ( Facebook )

“Ella lo golpeó”, dijo Ed Ross a The Daily Mail, y continuó: “Además, otro oficial tenía su brazo sobre el automóvil. No se le acusará de nada”.

“Nunca encontrarás una persona más agradable y amable. Es un cristiano comprometido y conservador, un increíble padre, un increíble esposo. No podría estar más orgulloso de él”, añadió el padre, natural de Illinois.

Ross (43) fue identificado como el autor de los disparos por varios medios de comunicación el jueves. También se informó de que había sido arrastrado por un vehículo durante otra operación de control de inmigración el año pasado, por lo que tuvo que recibir más de dos docenas de puntos de sutura. Con respecto a esto, el vicepresidente J. D. Vance dijo el jueves que el incidente había dejado a Ross “un poco sensible”.

Un portavoz del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) dijo a The Independent que no iban a “exponer el nombre” del agente que disparó a Good, pero añadió que había trabajado para ICE durante más de 10 años.

open image in gallery El todoterreno de Good se estrelló contra un poste telefónico tras recibir un disparo mortal de Ross ( Getty )

open image in gallery Los dolientes se reúnen en el lugar donde Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Ed Ross declaró a The Daily Mail que la esposa de su hijo, una inmigrante filipina, es ciudadana estadounidense, aunque no precisó cuánto tiempo llevaba viviendo en EE. UU. “No quiero decir más”, agregó.

“La esposa es educada, muy simpática, muy extrovertida”, dijo también un vecino, y acotó: “Tienen un par de hijos”.

Ross es veterano de la guerra de Irak. En 2017, su padre publicó en Facebook una foto de su hijo vestido de uniforme de faena y portando un rifle, con la leyenda “Jon Ross en Irak”. El agente de ICE compró una casa en el área de Minneapolis en 2015 con un préstamo de la Administración de Veteranos, señaló el medio, citando registros de propiedad.

Los vecinos dijeron que Jonathan Ross era “un partidario incondicional de MAGA”, con uno señalando que habían visto pegatinas de Trump y una bandera con el mensaje “Don’t Tread On Me (No te metas en mi territorio)” —a menudo asociado con la oposición a la extralimitación del Gobierno— fuera de su casa.

Traducción de Sara Pignatiello