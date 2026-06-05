Hunter Biden se ha burlado de Donald Trump después de que el presidente de EE. UU. ridiculizara la idea de que se presentara a las elecciones presidenciales de 2028.

El hijo del exmandatario Joe Biden publicó el jueves un video de Trump respondiendo a una pregunta sobre sus perspectivas presidenciales en la Oficina Oval, refiriéndose irónicamente a sí mismo como “el oráculo de MAGA” mientras lo hacía.

En ella, el corresponsal de la Casa Blanca de Fox News, Peter Doocy, le preguntó a Trump si creía que Biden podría algún día ocupar su puesto, a lo que él respondió: “Bueno, uno pensaría que el pasado tiene algo que ver con ganar unas elecciones y yo diría que su pasado no es tan bueno”.

“¿Te acuerdas de mi camiseta de ‘¿Dónde está Hunter?’? Se convirtió en la camiseta número uno del mundo durante unas tres semanas”, continuó.

open image in gallery El presidente Donald Trump se burla de la idea de que Hunter Biden pueda presentarse a las elecciones presidenciales en 2028 ( Forbes/YouTube )

“Oye, si al tipo de Maine le puede ir bien, supongo que a Hunter también le podría ir bien. El tipo de Maine está loco pero, diría yo, el tipo de Texas que se parece a Alfred E. Neuman es peor que él”, expresó.

“Diría que si a él le puede ir bien, tal vez Hunter también pueda. No estoy seguro. En mi opinión, estará bastante igualado”, agregó.

En el primer caso, Trump se refería al candidato demócrata al Senado de Maine, Graham Platner, y en el segundo, a su homólogo de Texas, James Talerico, como parte de su ataque contra Hunter.

Biden respondió con una réplica mordaz: “Un momento… ¿acaba de decir que tengo un pasado turbio? A mí me faltan 28 delitos graves, seis bancarrotas y una amistad cercana con Epstein para igualar su pasado turbio”.

“Y hablando en serio, me gustaría que Peter Douchey le preguntara al presidente cuándo recibiré mi cheque de regalías por esas camisetas de '¿Dónde está Hunter?'. Ya han pasado cuatro años y sigue diciéndome que el cheque está en camino”, añadió.

Trump ha afirmado que puso fin a su relación con Epstein antes de que este fuera condenado por tráfico sexual, y siempre ha negado haber cometido delito alguno en relación con el desacreditado financiero.

open image in gallery Trump se burla de Hunter Biden en Truth Social después de que este último se mofara de su ‘pasado turbio’ ( Donald J Trump/Truth Social )

Biden (56) se unió a X apenas el mes pasado, pero ya se ha ganado seguidores por sus comentarios despectivos y sus bromas autocríticas sobre el consumo de drogas.

Al parecer, el presidente se enteró de las críticas, ya que posteriormente publicó un meme de Biden en su propia plataforma, Truth Social.

Trump se burló de la reinvención del abogado como artista manipulando digitalmente una imagen suya sobre su bloc de dibujo, de modo que pareciera que estaba dibujando un retrato a lápiz de Trump.

La tardía incursión de Biden en el mundo de las redes sociales ha permitido al también exejecutivo empresarial celebrar siete años de sobriedad tras una larga batalla contra la adicción a las drogas, tema que abordó con franqueza en su libro de memorias de 2021, Beautiful Things.

Sigue siendo una figura odiada por el movimiento político de Trump, y personas como la activista de derecha Laura Loomer continúan acosándolo en las redes sociales por sus problemas personales del pasado.

Sin embargo, Biden ya ha demostrado ser más que capaz de responder con la misma moneda.

open image in gallery Biden se unió a X el 19 de mayo, pero está claro que se lo está pasando bien en la plataforma ( Getty )

“A ver si lo entiendo bien”, escribió en una publicación que resumía los acontecimientos recientes del miércoles en la política de EE. UU. Siguió: “Jake Tapper (corresponsal de Washington para CNN) está centrado en atacar a mi madre”.

“Jared [Kushner] e Ivanka [Trump] están construyendo un paraíso insular privado en tierras protegidas de Albania. Don[ald Trump] jr. se casó con la hija del banquero de Epstein, y una empresa emergente respaldada por su fondo acaba de recibir un préstamo récord de 620 millones de dólares del Pentágono”, señaló.

“Eric [Trump] está sacando a bolsa una empresa israelí de drones por $1.500 millones en medio de una guerra con Irán que nadie quería. Y ya sé que van a preguntar: '¿Pero qué pasa con tus pinturas, Hunter?' Por favor”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello