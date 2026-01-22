Las amenazas de Trump a Europa podrían dificultar que futuros líderes de EEUU reparen lazos

Apenas un mes después de asumir la presidencia, Joe Biden tenía un mensaje para Europa.

"Estados Unidos ha vuelto", dijo Biden en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2021. "La alianza transatlántica ha vuelto".

Era una promesa que Biden repetía a menudo mientras trataba de presentar las interrupciones de su predecesor, Donald Trump, como una anomalía. Pero casi cinco años después, las garantías de Biden han demostrado ser efímeras.

En su segundo mandato, Trump ha dejado de lado las alianzas forjadas durante siete décadas con Europa que contribuyeron a la reunificación de Alemania y al colapso de la Unión Soviética. Ha acosado a los líderes, haciendo demandas y lanzando acusaciones más comúnmente asociadas con enemigos. En el proceso, ha sacudido la estabilidad que ha sostenido las relaciones y ha dejado a los países trazando un rumbo sin el liderazgo de Estados Unidos.

El ejemplo más claro de este cambio ha sido la amenaza de Trump de tomar el control de Groenlandia, desestimando a la nación como un gran "trozo de hielo" mientras exigía que Dinamarca cediera el control a Estados Unidos, un movimiento que podría haber causado la ruptura de la OTAN.

Llamó a Dinamarca, que tuvo la mayor cantidad de muertes per cápita entre las fuerzas de la coalición en Afganistán, "ingrata" por la protección de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. Publicó mensajes de texto privados que mostraban a líderes europeos tratando de cortejarlo. Trump compartió imágenes de él plantando la bandera de Estados Unidos en Groenlandia y, en un discurso extraordinario en el Foro Económico Mundial en Davos, dijo que Europa "no avanza en la dirección correcta". En un momento dado, dijo que "a veces necesitas un dictador".

Luego, horas después, anunció un "marco de un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico. Siguiendo un patrón consolidado, sin embargo, ofreció pocos detalles.

Una posición incierta para Estados Unidos en el mundo

Aunque Trump por ahora se ha alejado de sus amenazas más duras sobre hacerse con Groenlandia, el episodio ha dejado a Estados Unidos en una posición incierta en el mundo.

Los líderes de la OTAN ya estaban respondiendo a las amenazas de Trump indicando estrategias que no incluyen a Estados Unidos. Eso podría hacer mucho más difícil para el próximo presidente, ya sea demócrata o republicano, intentar el mismo tipo de reparación reputacional que buscó Biden.

"En cierta medida, las cosas pueden mejorar", dijo Jon Finer, quien fue asesor adjunto de seguridad nacional de Biden y ahora es un distinguido investigador de alto nivel en el Centro para el Progreso Estadounidense. "Pero nunca serán lo mismo en gran parte porque creo que cualquier país que se comporte racionalmente en términos de su relación con Estados Unidos se dará cuenta de que solo se puede contar con nosotros en incrementos de cuatro años, si acaso".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, quien detuvo el amago de Trump de hacer de Canadá el estado número 51, ya ha emprendido un camino más independiente. En Davos, Carney fue franco al decir que la idea del orden tradicional basado en reglas era una "ilusión".

"Permítanme ser directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición", dijo Carney mientras instaba a las llamadas potencias medias a "actuar juntas".

Tras no lograr un acuerdo con Trump para reducir aranceles, Carney estuvo en Beijing la semana pasada reuniéndose con el presidente, Xi Jinping, y negociando un acuerdo que redujo los gravámenes sobre los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos sobre ciertos productos agrícolas y alimenticios, incluidos la canola canadiense, las langostas y el cangrejo. Mientras estaba allí, dijo que los lazos entre Ottawa y Washington eran "mucho más multifacéticos" que con Beijing, pero agregó que "la forma en que nuestra relación con China ha progresado en los últimos meses es más predecible".

Durante el fin de semana, la Unión Europea y el bloque Mercosur de países sudamericanos firmaron formalmente un acuerdo de libre comercio largamente buscado, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió como un baluarte contra el gobierno de Trump. Los legisladores de la UE votaron por poco el miércoles para detener el acuerdo por ahora.

Los líderes europeos fueron implacables

Antes de la aparición de Trump en Davos, los líderes europeos fueron implacables, usando un lenguaje que hasta hace poco habría sido impensable en relación con una disputa con Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo una advertencia contra las aventuras coloniales, señalando que son "un cambio hacia un mundo sin reglas".

El primer ministro belga, Bart De Wever, dijo que "se han cruzado muchísimas líneas rojas", y agregó: "ser un vasallo feliz es una cosa. Ser un esclavo miserable es otra cosa. Si cedes ahora, vas a perder tu dignidad".

La ocasión también fue notable por las críticas a Trump de viejos aliados en la derecha. En Reino Unido, Nigel Farage dijo en una entrevista con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, que entendía los problemas de seguridad que Trump estaba planteando en el Ártico. Pero agregó que la estrategia de Trump suponía "la mayor fractura" en la relación transatlántica en décadas.

"Tener a un presidente de Estados Unidos amenazando con aranceles a menos que acordemos que puede tomar el control de Groenlandia, por algún medio, sin que parezca siquiera obtener el consentimiento del pueblo de Groenlandia, quiero decir, esto es un acto muy hostil", dijo Farage a Johnson.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y legislador del Parlamento Europeo, publicó que la UE debería suspender el acuerdo arancelario del año pasado con Estados Unidos, describiendo las amenazas de Trump como "chantaje comercial".

Los congresistas republicanos apoyan a Trump en su mayor parte

Hasta ahora, los republicanos en el Congreso han apoyado en gran medida a Trump, o han permanecido en silencio.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, comparó la disputa con "una conversación difícil" y cuestionó las consecuencias a largo plazo. Trump utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025 para expresar su deseo de recuperar el Canal de Panamá.

"Si retrocedieras exactamente un año, podrías decir, 'hombre, las tensiones con Panamá eran las peores que habían sido'", dijo Mast, un republicano de Florida. "Panamá vino la semana pasada, las cosas estaban mejor que nunca porque tuvimos algunas conversaciones realmente difíciles entre nosotros que necesitábamos tener".

Las preocupaciones más agudas dentro del Partido Republicano han venido en gran medida de aquellos que no se postulan para la reelección este año, incluido el representante Don Bacon de Nebraska, quien dijo el miércoles que "todo esto ha sido totalmente innecesario".

"Amenazar a Groenlandia con la fuerza fue absurdo", dijo.

Por su parte, los demócratas han alentado una respuesta más robusta, tanto de Europa como en Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato presidencial demócrata en 2028, estuvo en Davos esta semana y criticó a los europeos por centrarse en los esfuerzos diplomáticos antes de la aparición de Trump.

"¿Diplomacia con Donald Trump?" dijo. "Es un T-Rex. Te apareas con él o te devora".

En una entrevista, el representante Gregory Meeks, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que "puede llevar algún tiempo" para que un futuro presidente reconstruya la confianza con los aliados. Pero argumentó que una recuperación completa en las relaciones globales puede requerir un cambio más duradero en la política de Estados Unidos.

Los aliados "continuarán esperando hasta que haya dos elecciones consecutivas en las que sepamos que tenemos un presidente que va a apoyar nuestras instituciones", dijo. "Ahora todos nos están mirando y tratando de ver dónde estaremos".

Los periodistas de Associated Press Rob Gillies en Toronto, Sam McNeil en Bruselas y John Leicester en París contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.