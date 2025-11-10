¿Cuánto tardarán en normalizarse los vuelos tras el fin del cierre de la Administración?

Los retrasos y las interrupciones en los viajes siguen en aumento esta semana, ya que la Administración Federal de Aviación (FAA) está reduciendo vuelos en los principales aeropuertos y los controladores aéreos trabajan sin salario debido al cierre de la Administración.

La semana pasada, la FAA anunció que las aerolíneas en 40 aeropuertos clave deberán reducir un 4 % de sus vuelos a partir del viernes. Esa cifra podría subir al 6 % el martes y alcanzar el 10 % para el viernes.

Sin embargo, podría haber una salida al cierre: ocho senadores demócratas respaldaron el fin de semana un plan republicano para reabrir el gobierno. Aun así, la medida aún necesita la aprobación final del Senado, el visto bueno de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley.

No está claro cuánto tiempo tomará resolver la situación.

Sin embargo, el transporte aéreo no volverá a la normalidad de inmediato una vez que termine el cierre de la Administración, según advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, y otros expertos en aviación. Lo que necesitas saber:

Un pasajero observa vuelos cancelados y demorados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La FAA ha anunciado recortes obligatorios de vuelos en 40 aeropuertos principales ( AFP/Getty )

Volver a la normalidad podría tomar “días, si no una semana”, dice Duffy

El secretario Duffy señaló que podrían pasar “días, si no una semana” para que los vuelos operen a plena capacidad después de que finalice el cierre.

“El problema es que las aerolíneas tendrán que volver a ofrecer esos vuelos para reserva, y eso tomará tiempo”, explicó en una entrevista con America Reports de Fox News el viernes.

“Una vez que haya más controladores en las torres, las aerolíneas tienen que responder a esa capacidad, así que pueden pasar días, si no una semana, antes de que volvamos a tener todos los vuelos en funcionamiento”, añadió.

Por su parte, Ahmed Abdelghany, decano asociado de investigación en el David B. O’Maley College of Business de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, dijo a USA Today que el cierre tendrá impactos duraderos sobre el transporte aéreo.

“Incluso si se reabre la Administración, la recuperación llevará tiempo. Algunos pasajeros deberán recibir reembolsos y ser retirados del sistema porque la capacidad simplemente no puede absorber a todos. La gravedad y duración de esta reducción determinarán cuánto tardará en recuperarse el sistema”, advirtió Abdelghany.

Miles de vuelos cancelados y demorados en EE. UU. este fin de semana

Según datos de FlightAware, más de 2.700 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos han sido demorados hasta el momento este lunes, y más de 1.600 vuelos fueron cancelados por completo.

El domingo fue el peor día hasta ahora para el transporte aéreo durante el cierre de la Administración, con más de 11.000 vuelos demorados y casi 3.000 cancelaciones, según datos de FlightAware. El sábado también fue caótico: 7.545 vuelos se retrasaron y 1.566 fueron cancelados.

El secretario de Transporte confirmó el viernes que los controladores aéreos ya han dejado de recibir un cheque de pago y están por perder el segundo este martes.

“Los controladores dijeron que la mayoría puede sobrellevar un cheque perdido, pero prácticamente ninguno puede resistir dos”, declaró en Fox News.

¿Qué derechos tienen los pasajeros ante vuelos cancelados o demorados?

El Departamento de Transporte de EE. UU. actualizó recientemente su política sobre reembolsos por vuelos cancelados o demorados. Los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo si la aerolínea cancela un vuelo, sin importar la causa, siempre que el pasajero decida no viajar.

En caso de “demoras significativas”, los pasajeros tienen derecho a un reembolso si deciden no viajar, según el Departamento de Transporte de EE. UU.

Nota: una “demora significativa” se define como 3 horas o más en vuelos nacionales o 6 horas o más en vuelos internacionales.

Además, los pasajeros pueden recibir compensación por ciertos gastos o servicios, si la demora fue por causas bajo control de la aerolínea y generó una incomodidad considerable. Sin embargo, si el pasajero acepta tomar el vuelo demorado o un vuelo alternativo, pierde el derecho al reembolso, aunque la demora haya sido significativa.

Traducción de Leticia Zampedri