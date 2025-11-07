Ejecutivo farmacéutico se desmaya en la Oficina Oval durante anuncio de Trump sobre precios de medicamentos

Un representante farmacéutico se desmayó el jueves en la Oficina Oval mientras miembros del Gobierno de Trump anunciaban un nuevo acuerdo para medicamentos para adelgazar.

El representante de una de las empresas farmacéuticas estaba de pie detrás del presidente de EE. UU. durante el acto cuando, de repente, se le doblaron las rodillas. Los periodistas identificaron inicialmente al hombre como Gordon Finlay, ejecutivo de Novo Nordisk; sin embargo, la empresa negó que se tratara de Finlay.

Reporteros que presenciaron el incidente de primera mano dijeron que el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, ayudó al ejecutivo a acostarse en el suelo, evitando que el hombre se golpeara la cabeza. Mientras los periodistas eran acompañados fuera de la Oficina Oval, los miembros del Gabinete atendieron al hombre, elevándole las piernas.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado: “Durante el anuncio en la Oficina Oval del acuerdo, un representante de una de las empresas se desmayó. La Unidad Médica de la Casa Blanca entró rápidamente en acción, y el caballero está bien. La rueda de prensa se reanudará en breve”.

En la rueda de prensa del jueves participaron varios representantes de Novo Nordisk y Eli Lilly, empresas farmacéuticas que colaboraron con el Gobierno para crear un acuerdo que hará más accesibles los medicamentos GLP-1.

El presidente Donald Trump aguarda mientras los asistentes ayudan a un ejecutivo tras desplomarse durante un acto sobre la bajada del precio de los medicamentos en la Oficina Oval ( Getty Images )

En virtud del acuerdo, los fabricantes de fármacos ampliarán el acceso a sus populares medicamentos contra la obesidad, como Ozempic, Wegovy y Zepbound, ofreciéndolos directamente a los consumidores en TrumpRx, el sitio web gubernamental que se espera esté activo el próximo año.

Se espera que la versión oral de los medicamentos se ofrezca por un precio tan bajo como 149 dólares al mes, una vez aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.).

Los medicamentos inyectables GLP-1 bajarán a $245 al mes para los pacientes con Medicare o Medicaid que los utilicen para tratar afecciones médicas que ya hayan sido aprobadas por la FDA, como la diabetes.

El secretario de Salud y Servicios Humanos del país, Robert F. Kennedy jr., elogió el acuerdo por dar a quienes no pueden costearse los medicamentos de su bolsillo la oportunidad de utilizarlos.

“La obesidad es una enfermedad de la pobreza. Es abrumador pensarlo, pero estos fármacos hasta ahora solo han estado disponibles para personas adineradas”, dijo Kennedy.

Por su parte, Oz anunció que el año que viene por estas fechas se espera que los estadounidenses hayan perdido colectivamente 61.000 millones de kg.

Traducción de Sara Pignatiello