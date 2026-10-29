Donald Trump enfrenta una acusación de violación contra una ex Miss Suiza, recogida en un informe sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, publicado esta semana por los demócratas de la Cámara de Representantes.

Beatrice Keul, exmodelo y participante de concursos de belleza, relató ante el personal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes una presunta agresión sexual ocurrida en 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York. El documento, difundido una semana antes de las elecciones de medio término, también recoge acusaciones presentadas anteriormente por otras cuatro mujeres contra el presidente.

Por su parte, la Casa Blanca rechazó categóricamente las acusaciones y arremetió contra los demócratas, a quienes calificó de “enloquecidos”. Además, aseguró que el informe constituye “un intento desesperado por distraer a los estadounidenses” y sostuvo que Trump quedó “completamente exonerado de todo lo relacionado con Epstein”.

Keul ya había denunciado públicamente en octubre de 2024 que Trump la agredió sexualmente durante un concurso de belleza celebrado en el Hotel Plaza.

En su testimonio para el nuevo informe, explicó que tenía 24 años cuando viajó desde Zúrich a Manhattan para participar en el certamen American Dream Pageant. Según su relato, conoció al empresario durante un almuerzo organizado como parte del concurso.

open image in gallery Beatrice Keul junto a Donald Trump en una fotografía de 1993 ( Cortesía de Beatrice Keul )

Durante una conversación de unos 15 minutos, Trump le prometió que la ayudaría a conseguir una visa y a ingresar a la Universidad de Nueva York, según relató Keul ante el comité.

Cuando el magnate inmobiliario se alejó, Jeffrey Epstein se le acercó y se presentó diciendo: “Soy Jeffrey, el mejor amigo de Don”.

Según su testimonio, Epstein la invitó a una fiesta en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, y le aseguró: “Sabes que puedo ocuparme de ti. Organizamos muchas fiestas con Don… Los vuelos, el alojamiento, no tienes que preocuparte por nada”.

Más tarde, ese mismo día, un representante de Trump se acercó a Keul y la invitó a subir a la suite del empresario. La exmodelo explicó que consideró aquella segunda reunión una oportunidad para impulsar su carrera y continuar sus estudios.

Sin embargo, según su relato, cuando entró a la habitación, Trump la sujetó por detrás y la violó. Keul afirmó que, durante la agresión, el empresario le rasgó el vestido y le provocó sangrado y hematomas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el informe elaborado por los demócratas, Keul describió la presunta violación como “brutal” y recordó que, después del ataque, Trump se sentó en la cama y volvió a prometerle que la ayudaría a conseguir una visa y a ingresar a la universidad. Antes de que terminara el encuentro, también le habría dicho: “El espectáculo debe continuar”.

open image in gallery La Casa Blanca aseguró que Trump quedó “completamente exonerado de cualquier asunto relacionado con Epstein” ( Getty )

Keul concluyó su testimonio explicando que, tras cumplir con sus compromisos en el certamen, regresó a Suiza y rechazó participar en otro evento patrocinado por Trump, previsto para unas semanas después en Hawái.

Según relató, varios meses más tarde recibió una llamada del empresario, quien volvió a ofrecerle ayuda para conseguir una visa estadounidense. Sin embargo, ella rechazó la propuesta.

La exmodelo ya había denunciado públicamente el supuesto incidente en el Hotel Plaza ante el Daily Mail en octubre de 2024, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales de ese año.

“Me besó en los labios y en el cuello”, declaró entonces al periódico. “Intentó levantarme el vestido. Me manoseaba y me tocaba por todas partes”.

“Intenté de todo para detenerlo. Al final, le dije algo como ‘hablemos primero’, y entonces se calmó un poco”, recordó.

En aquel momento, Karoline Leavitt, quien entonces era portavoz de la campaña de Trump, rechazó las acusaciones y calificó el relato de Keul como una historia “falsa”.

“Las acusaciones falsas como esta perjudican a las mujeres que realmente fueron víctimas de agresión”, sostuvo.

El informe de los demócratas también recoge los testimonios de otras mujeres que acusaron a Trump de conducta sexual inapropiada. Entre ellas figura Stacey Williams, exmodelo de trajes de baño de Sports Illustrated, quien denunció que el empresario la manoseó durante un encuentro en la Torre Trump en 1993.

Según Williams, el episodio formó parte de un “juego retorcido” entre Trump y Epstein, quien había sido el encargado de presentarlos.

open image in gallery La mujer que acusó a Trump también aseguró haber conocido a Jeffrey Epstein durante el evento en cuestión ( Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York )

Jill Harth también acusó a Trump de agredirla sexualmente durante una fiesta celebrada a mediados de la década de 1990 en Mar-a-Lago, su residencia en Florida. Según su relato, el empresario y Epstein parecían ser los únicos hombres presentes.

Por otra parte, una mujer identificada con el seudónimo de “Katie Johnson” aseguró que Trump y Epstein la violaron cuando era adolescente y aspiraba a convertirse en modelo. La denunciante también habría proporcionado al FBI un relato detallado de los hechos.

Otra mujer, que utiliza el seudónimo de “Jane Doe”, afirmó que también denunció ante el FBI una presunta agresión sexual cometida por Trump cuando ella era menor de edad.

Sin embargo, la Casa Blanca rechazó categóricamente todas las acusaciones recogidas en el informe del Comité Judicial.

“Ninguna de estas acusaciones es cierta”, declaró a The Independent la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

“Este ‘informe’ no es más que un intento desesperado de los demócratas enloquecidos por desviar la atención de los estadounidenses del creciente apoyo al Partido Republicano, impulsado por los logros históricos del presidente Trump”, sostuvo.

“El presidente expulsó a Jeffrey Epstein de su club Mar-a-Lago porque era un tipo repugnante y quedó completamente exonerado de cualquier asunto relacionado con Epstein”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri