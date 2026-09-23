SpaceX se prepara para la prueba más importante hasta la fecha de su cohete Starship.

El cohete más grande del mundo tiene previsto participar el próximo año en la misión Artemis III de la NASA, pero, después de 13 vuelos de prueba, aún no ha logrado alcanzar la órbita.

Según SpaceX, alcanzar este objetivo “desbloqueará el futuro” de los viajes espaciales, con naves Starship de rápida reutilización capaces de transportar personas y carga por todo el sistema solar.

“Starship está diseñada para transformar la forma en que la humanidad accede al espacio y lo utiliza”, señala SpaceX en las notas de la misión.

“El resultado será una nave espacial que, con el tiempo, desplegará cientos de miles de satélites, permitirá el regreso de los seres humanos a la Luna para establecer una presencia permanente y, por último, transportará megatones de carga y millones de personas al espacio para hacer posible la vida multiplanetaria”.

Para Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, el éxito de Starship es clave tanto para cumplir contratos multimillonarios con la NASA como para alcanzar su objetivo, expresado desde hace años, de llevar seres humanos a Marte algún día.

Cómo ver el lanzamiento de Starship

El lanzamiento del vuelo 14 de Starship está previsto para el lunes 28 de septiembre a las 7:15 a. m., hora local (1:15 p. m. BST), desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, al sur de Texas.

La ventana de lanzamiento tendrá una duración de 75 minutos y se cerrará a las 8:30 a. m., hora central. También habrá oportunidades de lanzamiento en los días siguientes.

open image in gallery El Starship V3 de SpaceX despega desde Starbase el 22 de mayo de 2026, en Boca Chica Beach, Texas ( Getty )

La transmisión en vivo podrá seguirse en el sitio web de SpaceX, así como en el perfil de la compañía en X.

Como ocurre con todas las pruebas de vuelo de Starship, el lanzamiento podría retrasarse por las condiciones meteorológicas, problemas técnicos o cuestiones regulatorias.

¿Qué está en juego para SpaceX y Elon Musk?

Tras años de desarrollo, esta será la primera vez que Starship se utilice en una misión real para poner una carga útil en órbita.

A bordo viajarán 26 satélites Starlink V3, que permitirán ampliar la capacidad y la velocidad de conexión para los usuarios de la constelación de internet satelital.

Tres de los satélites también estarán equipados con cámaras para observar a Starship mientras se prepara para la fase más crítica de la prueba de vuelo.

Una vez en órbita, la segunda etapa de Starship intentará completar seis vueltas alrededor del planeta a una altitud de unos 275 km.

El vuelo, de 10 horas de duración, culminará con un amerizaje en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Si tiene éxito, será la segunda vez que la segunda etapa de Starship regrese a la Tierra sin contratiempos.

Alcanzar la órbita supondrá un hito importante para Starship, pero también implicará riesgos considerables.

Las trayectorias suborbitales de las pruebas anteriores se diseñaron para que, incluso si el cohete sufría una falla durante el vuelo, regresara a la Tierra en una zona donde no representara un riesgo para las personas ni para la infraestructura terrestre.

open image in gallery El cohete Starship de SpaceX poco después de amerizar en el océano Índico el 24 de julio de 2026 ( SpaceX )

Si SpaceX pierde el contacto con Starship durante el vuelo 14, podría perder el control del enorme cohete y ya no estaría garantizado un regreso seguro a la Tierra.

“En las primeras 13 pruebas de vuelo de Starship, colocamos de forma intencional la etapa superior en una trayectoria suborbital pasivamente segura”, señaló SpaceX en las notas de la misión del vuelo 14.

“Estas trayectorias se consideran ‘pasivamente seguras’ porque, incluso si se perdiera por completo el control de la nave, esta ya estaría en una trayectoria que la llevaría a reingresar en la atmósfera y amerizar en un lugar predeterminado”.

Si todo sale según lo previsto, el vuelo 14 de Starship supondrá un paso decisivo hacia el objetivo de hacer posible la vida multiplanetaria.

Sin embargo, una falla importante no solo retrasaría el desarrollo del cohete, sino que también podría demorar los planes de la NASA de llevar seres humanos de regreso a la Luna esta década, así como los planes de Musk de llegar a Marte.

Traducción de Leticia Zampedri