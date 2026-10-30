León XIV se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones de EE. UU. tras emitir su voto por correo

El papa León XIV emitió su voto por correo desde el Vaticano para las elecciones de medio término de la próxima semana en Estados Unidos, con lo que se convirtió en el primer pontífice en participar en unos comicios estadounidenses.

León XIV, de 71 años, nació en Chicago, Illinois, con el nombre de Robert Francis Prevost. Fue elegido para dirigir la Iglesia católica en mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, y desde entonces no ha regresado a Estados Unidos.

Chicago Sun-Times fue el primer medio en informar que el pontífice se había registrado para votar por correo ante la oficina electoral del condado de Will, en Illinois. Para realizar el trámite, proporcionó una dirección en New Lenox, un suburbio situado al suroeste de Chicago.

Kim Fladhammer, jefa de gabinete de esa oficina, confirmó al periódico: “Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones”.

Los registros electorales indican que León XIV participó anteriormente en elecciones presidenciales y en primarias tanto republicanas como demócratas, aunque no votó en las primarias de Illinois celebradas en marzo de este año.

open image in gallery El papa León XIV hace historia al emitir su voto por correo en EE. UU. ( AFP/Getty )

Las elecciones de medio término de la próxima semana son consideradas por muchos analistas como un referéndum sobre la gestión de Donald Trump. El propio presidente instó a los votantes conservadores a acudir a las urnas como si su nombre apareciera en la boleta, una estrategia que podría volverse en su contra debido a sus bajos índices de aprobación.

Las encuestas sugieren que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes e incluso obtener la mayoría en el Senado. De concretarse ese escenario, tendrían mayores posibilidades de investigar al presidente y a su círculo cercano, bloquear parte de su agenda legislativa y limitar considerablemente su margen de maniobra política.

Trump y León XIV ya habían protagonizado un enfrentamiento a principios de este año por la guerra contra Irán. El mandatario estadounidense se arriesgó a generar malestar entre los católicos del país al calificar al pontífice de “débil” y “terrible”, después de que este publicara un mensaje el 11 de diciembre en el que cuestionaba el uso de la fuerza militar.

“Quien sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca está del lado de quienes antes empuñaban espadas y hoy lanzan bombas”, escribió el papa.

En medio de la polémica, Trump volvió a publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo mientras curaba a personas enfermas, una representación que algunos consideraron blasfema.

Posteriormente, el presidente eliminó la publicación y sugirió que había interpretado la imagen como una representación de sí mismo como médico, no como el Mesías.

La controversia provocó nuevas reacciones. Un historiador italiano estableció una comparación desfavorable entre Trump y Adolf Hitler, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien se convirtió al catolicismo hace relativamente poco tiempo, aconsejó al pontífice tener más cuidado al pronunciarse sobre cuestiones teológicas.

open image in gallery El presidente Donald Trump protagonizó un acalorado enfrentamiento con el papa León XIV a principios de este año y publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo, lo que provocó el riesgo de indignar a los católicos ( AFP/Getty )

Posteriormente, Trump volvió a arremeter contra el pontífice por su postura frente a Irán y lo acusó de estar “poniendo en peligro a muchos católicos” al oponerse a sus esfuerzos por impedir que el régimen teocrático de Teherán desarrollara un arma nuclear.

Más recientemente, León XIV lanzó lo que algunos interpretaron como una crítica indirecta a Trump. Durante una visita a Francia, el papa dijo a los periodistas que lo acompañaban: “Todos son bienvenidos”.

Aunque la frase parecía una expresión de cortesía, también pudo interpretarse como una alusión al intento del presidente estadounidense de impedir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

A principios de este mes, el pontífice fue sometido a una operación para tratar un cáncer de pulmón. Sin embargo, se recuperó lo suficiente como para mantener sus planes de realizar una gira de 12 días por Argentina, Uruguay y Perú, que comenzará el 6 de noviembre, tres días después de las elecciones estadounidenses.

Traducción de Leticia Zampedri