Google Maps es acusado de doblegarse ante Trump al cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario a “lago América” para los usuarios en Estados Unidos, tras el decreto del presidente Donald Trump que modificó el nombre del lago. Esta medida generó críticas.

En una publicación de blog del sábado, Google explicó que los usuarios estadounidenses verían la leyenda “lago América” sobre el Gran Lago, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

“El Geographic Names Information System (GNIS) de Estados Unidos cambió oficialmente el nombre del ‘lago Ontario’ a ‘lago América’ en Estados Unidos”, declaró Google. “Dado que actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en las fuentes gubernamentales oficiales, que en Estados Unidos es el GNIS, los usuarios de Maps en Estados Unidos verán ‘lago América’, los de Canadá seguirán viendo ‘lago Ontario’ y los de fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres”.

“Estas actualizaciones responden a nuestra política de larga data para masas de agua con nombres que varían de un país a otro, y están comenzando a implementarse ahora”, agregó la empresa.

La actualización se produjo dos días después de que Trump firmó un decreto que obligaba a las agencias federales a usar el nuevo nombre del lago en documentos y registros oficiales. Si bien el presidente puede dictar cómo el gobierno federal se refiere a accidentes geográficos, no puede obligar a naciones extranjeras, entidades privadas ni siquiera a estados de EE. UU. a seguir su ejemplo.

open image in gallery Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por el de ‘lago América’, lo que provocó una oleada de críticas ( Google Maps )

La Casa Blanca y varios partidarios de Trump aplaudieron la decisión de Google. Sin embargo, los críticos acusaron a la empresa de Silicon Valley de ceder a la presión del Gobierno de Trump.

“Google Maps se rindió ante Donald Trump y cambió el nombre del lago Ontario a lago América”, escribió MeidasTouch, una empresa de medios progresista, en X.

“Google respalda la declaración de Trump sobre el ‘lago América’”, escribió Ian Bremmer, politólogo estadounidense. Señaló que Apple Maps aún identifica ese cuerpo de agua como el lago Ontario. “Apple piensa a largo plazo”, escribió.

“Así que, básicamente, permitirán que cualquier decreto del presidente cambie el nombre de las cosas”, intervino otro usuario. “No hay razón para que no empiece a cambiarles el nombre a las cosas en honor a sus amigos”.

Algunos comentaristas canadienses se mostraron particularmente indignados. “Es hora de dejar de usar a @Google, cobardes”, escribió Eric Reguly, columnista de un periódico canadiense, en X.

Tras ser contactado para obtener comentarios, un portavoz de Google remitió a The Independent a la publicación del blog de la empresa.

open image in gallery El jueves, el presidente Trump firmó un decreto ejecutivo por el que ordenaba a las agencias federales utilizar el nombre ‘lago América’ en los documentos y registros oficiales. Si bien el presidente puede dictar cómo debe referirse el Gobierno federal a los elementos geográficos, no puede obligar a otros países, a entidades privadas ni siquiera a los estados de EE. UU. a seguir su ejemplo ( Getty Images )

Tras el decreto de Trump, que se hace eco de una medida similar adoptada el año pasado para cambiar el nombre del Golfo de México, se provocó una respuesta del primer ministro canadiense, Mark Carney, en las redes sociales.

“Sabemos que Estados Unidos está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos», escribió Carney en una publicación de X el jueves. “Los canadienses también saben que llamar a las cosas por su nombre significa llamarlo lago Ontario: entonces, ahora y siempre”.

El intento de cambio de imagen se produce en medio de una amarga guerra arancelaria entre Estados Unidos y Canadá, socios comerciales y aliados de larga data.

El sábado pasado, Estados Unidos impuso aranceles del 50% a exportaciones canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, tras el fracaso de las negociaciones de última hora entre Washington y Ottawa. Las autoridades canadienses, que compararon la medida con un acto de guerra, respondieron imponiendo aranceles de represalia de hasta el 50% a diversos productos estadounidenses.

Las relaciones entre las dos naciones se deterioraron desde que Trump asumió el cargo, debido en parte a los numerosos aranceles impuestos por el presidente republicano y a su afirmación de que Canadá debería convertirse en el “estado número 51”.

Traducción de Olivia Gorsin