El presidente de EE. UU., Donald Trump, se enfrenta a críticas de oponentes y colegas por igual después de instar a los republicanos a “hacerse cargo” de la votación en algunas partes del país y “nacionalizar” las elecciones.

Hablando en un pódcast presentado por Dan Bongino, ex subdirector del FBI, Trump volvió a revivir sus afirmaciones sin fundamento de que las elecciones de 2020 estuvieron empañadas por el fraude. Instó a los republicanos a tomar el control de la administración electoral en lo que describió como estados “corruptos”.

“Deberíamos hacernos cargo de la votación en al menos 15 lugares”, dijo, sin nombrar qué zonas tenía en mente.

El presidente también sugirió que el control federal de las elecciones —ejercido por el partido republicano— era necesario para contrarrestar lo que, según él, era el impacto electoral de los inmigrantes indocumentados.

“Si los republicanos no los sacan, nunca volverás a ganar unas elecciones como republicano”, le dijo a Bongino, repitiendo una afirmación que ya ha sido rechazada por los expertos electorales.

A continuación analizamos lo que el presidente quiere decir con nacionalizar las elecciones, y si puede ocurrir realmente.

open image in gallery Donald Trump sigue utilizando afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 para impulsar cambios generalizados en el sistema ( AFP/Getty )

¿Qué significa nacionalizar las elecciones?

EE. UU. tiene más de 10.000 jurisdicciones electorales en todo el país, cada una con sus propias y complejas normas, funcionarios y procedimientos.

La sugerencia de Trump de que los republicanos deberían “hacerse cargo” de las votaciones representa un distanciamiento significativo del modelo descentralizado.

Sin embargo, como suele ocurrir con el mandatario de EE. UU., sus declaraciones fueron ambiguas y no entró en detalles sobre cómo funcionaría en la práctica.

Un portavoz de la Casa Blanca más tarde enmarcó las declaraciones de Trump como un apoyo a las normas nacionales de votación en lugar de una toma de posesión literal.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, dijo que las afirmaciones de Trump eran en apoyo de la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, que contiene medidas que requerirían una identificación con foto para votar, restringirían los votos por correo y ha sido criticada como una medida que restringiría el voto de los ciudadanos elegibles.

Aunque Trump no esbozó ningún tipo de plan detallado sobre elecciones “nacionalizadas”, una medida para acabar con la administración electoral a nivel estatal representaría un cambio importante en el funcionamiento de la democracia estadounidense, y requeriría la eliminación de poderes que la Constitución otorga actualmente a los estados.

open image in gallery Unas elecciones nacionalizadas supondrían un cambio significativo en la democracia estadounidense ( Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

¿Puede hacerlo Trump?

“Hay un pequeño problema: la Constitución impide federalizar las elecciones”, declaró a CNN la secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold.

“Es muy alarmante que Trump siga utilizando su cargo para socavar las elecciones estadounidenses. Estos ataques han sido en gran medida fallidos, pero debemos tomarnos en serio estos comentarios”, agregó.

En virtud de la Cláusula Electoral de la Constitución de EE. UU., los estados fijan el “tiempo, lugar y modo” de las elecciones al Congreso, aunque este puede pasar por encima de las normas estatales. Las elecciones presidenciales también son estatales, y los estados determinan cómo se eligen los electores.

Además, el presidente no tiene autoridad para “tomar el control” de los sistemas electorales estatales, y cualquier intento de hacerlo requeriría la intervención del Congreso, que se enfrentaría al escrutinio de los tribunales.

Incluso con un apoyo masivo del Gobierno, la federalización de las elecciones exigiría una legislación de gran alcance y probablemente se enfrentaría a los desafíos de los estados, deseosos de mantener sus actuales poderes constitucionales.

open image in gallery El líder de la mayoría en el Senado, John Thun, no ha respaldado los llamamientos del presidente ( AP )

¿Cuál ha sido la respuesta?

La propuesta ha desatado la indignación de los demócratas, que sostienen que los comentarios de Trump equivalen a un intento de socavar las elecciones estatales y concentrar el poder en Washington.

“No se trata de las elecciones de 2020”, dijo en rueda de prensa Mark Warner, el senador demócrata por Virginia. Añadió: “Se trata, francamente, de lo que puede venir después”.

“¿Necesita Donald Trump un ejemplar de la Constitución?”, preguntó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y sentenció: “Lo que está diciendo es descaradamente ilegal”.

Varios legisladores demócratas dijeron que los comentarios se hacían eco de los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 y advirtieron que nacionalizar las elecciones podría usarse para restringir el acceso al voto.

Algunos republicanos también han expresado sus dudas sobre la estrategia propuesta por Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, se negaron a respaldar el llamamiento de Trump a “apoderarse” de la administración electoral, aunque ambos apoyaron su propuesta de requisitos más estrictos para la identificación de los votantes y la ciudadanía.

Thune se declaró “no partidario de federalizar las elecciones”, y argumentó que un sistema descentralizado era más seguro porque “[era] más difícil hackear 50 sistemas electorales que uno solo”.

Traducción de Sara Pignatiello