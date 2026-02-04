Jeffrey Epstein podría haber obligado a una víctima menor de edad a gestar un hijo suyo en un intento, “parecido a lo que hacían los nazis”, de crear un “acervo genético superior”, según documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Entre los más de tres millones de archivos de Epstein publicados la semana pasada se encuentra el devastador diario de una presunta víctima, que escribió que fue una “incubadora humana” para Epstein y Ghislaine Maxwell. Detalló que le arrebataron a la niña minutos después de dar a luz.

El contenido del diario no ha sido verificado, y las acusaciones de la mujer contra un socio de Epstein han sido impugnadas ante los tribunales. El Departamento de Justicia advirtió que los nuevos archivos publicados pueden contener materiales “falsos o presentados engañosamente”.

La narración en primera persona hace varias referencias a Nuevo México, donde el delincuente sexual fallecido poseía un extenso rancho a las afueras de Santa Fe. Epstein planeaba usar la finca para embarazar mujeres en un esfuerzo por “sembrar la raza humana con su ADN”, informó The New York Times en 2019, con citas de sus conocidos y registros públicos.

“¿Acervo genético superior! ¿Por qué yo? No tiene sentido”, escribió la mujer no identificada en el diario, que está decorado con recortes de revistas y una imagen de una ecografía. “¿Por qué mi color de pelo y de ojos?”

Jeffrey Epstein conspiró para crear un "acervo genético superior" con víctimas y podría haber engendrado hijos, según documentos publicados por el Departamento de Justicia ( US Department of Justice )

“Se siente muy parecido a lo que hacían los nazis”, añadió.

La mujer afirma haber dado a luz en torno a 2002, cuando habría tenido 16 o 17 años, según The Times.

En la anotación, relata la experiencia del parto y detalla que un médico y Maxwell estaban presentes, además de que su cama estaba empapada de sangre.

“Ghislaine me dijo que pujara todo el dolor”, escribió la víctima. “No entiendo lo que pasa y nadie me lo dice. No puedo ir así a la escuela”.

“¡Ya nació! Oí los pequeños gritos”, escribió la mujer. “Solo pude sostenerla en brazos y darle de comer entre 10 y 15 minutos antes de que se la llevaran”.

La mujer anónima escribió en el diario que le quitaron a su hija minutos después de que naciera la bebé ( DOJ )

Indicó que fue la madre de alquiler del bebé de 1,5 kilos, que, según escribió, era hija de Epstein y Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por cargos de tráfico sexual.

“No soy más que su propiedad e incubadora”, continuó la víctima, y añadió: “A diferencia de las drogas, el cuerpo de un niño puede venderse una y otra vez”.

Nunca se ha confirmado públicamente que Epstein tuviera hijos.

El diario de 32 páginas fue proporcionado a los fiscales federales por los abogados de la mujer en Wigdor LLP, según The Times. Tras escribir las anotaciones del diario, la mujer presentó una demanda contra Leon Black, inversor de capital privado y socio de Epstein, utilizando un seudónimo en 2023. Alegó que Black la violó en una de las propiedades de Epstein. Black ha negado haber cometido delito alguno y no ha sido acusado de ningún delito penal. El caso sigue abierto.

Susan Estrich, de Estrich Goldin, abogada de Black, negó rotundamente las afirmaciones de la mujer no identificada.

“La N. N. [ningún nombre] es un fraude”, declaró Estrich a The Independent. “Su nombre real no aparece en la base de datos de víctimas de Epstein y su familia biológica asegura que se inventa historias y que falsifica ‘pruebas’. Entre sus afirmaciones más absurdas y falsas se encuentran que en menos de tres años fue víctima de la trata de más de 50 hombres, que dio a luz a varios hijos de Epstein y que sufrió al menos seis abortos forzados. Nada de esto es cierto. El bufete Wigdor, que la representaba, se retiró del caso y dejó de representarla. Hemos solicitado el sobreseimiento del caso y la imposición de sanciones por sus afirmaciones falsas y fraudulentas contra el Sr. Black”.

Al ser contactado por The Independent, un portavoz de Wigdor LLP declinó hacer comentarios sobre los archivos recién publicados.

En 2011, una mujer llamada Sarah envió un correo electrónico a Epstein para felicitar al delincuente sexual convicto por haber tenido un hijo varón ( DOJ )

Otros documentos publicados por el Departamento de Justicia sugieren que Epstein podría haber tenido hijos.

En septiembre de 2011, una mujer identificada como “Sarah” escribió un correo electrónico al financiero caído en desgracia, en el que lo felicitaba por el nacimiento de su hijo.

“Me enteré por El Duque de que tuviste un niño”, escribió la remitente. “Aunque dejaste de estar en contacto, sigo aquí con amor, amistad y felicitaciones por tu bebé”.

La remitente fue identificada como Sarah Ferguson, exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor, según The Times.

Días antes, Boris Nikolic, un inversor de capital riesgo croata que era albacea testamentario de Epstein, escribió a Epstein preguntándole: “¿Qué pasó con Mette ahora? ¿Quiere engendrar tu hijo? ;)”.

No está claro a quién se refiere Nicolic. Sin embargo, la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, tuvo una relación con Epstein en el pasado, y sus correos electrónicos aparecieron en los archivos recién publicados. La monarca expresó públicamente su arrepentimiento por sus vínculos con Epstein.

En sus memorias póstumas, la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, también afirmó que Epstein y Maxwell le pidieron que gestara a su hijo en 2002, en lo que describió como un acuerdo de “sierva moderna”, según Rolling Stone.

El departamento publicó los documentos el pasado viernes en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Donald Trump en noviembre. El departamento ha dicho que los archivos pueden contener “imágenes, documentos o videos falsos o falsificados”.

El viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche declaró que la “publicación marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”. No obstante, algunos legisladores han afirmado que siguen sin publicar la mitad de los archivos del Gobierno.