Según informes, Jeffrey Epstein habría traficado mujeres a través de aeropuertos del Reino Unido hasta apenas un mes antes de su arresto en 2019.

El financiero, acusado de pedofilia, viajó hacia y desde Gran Bretaña en su jet privado en más de 60 ocasiones y, además, reservó vuelos comerciales desde el país o con escalas en territorio británico hasta junio de ese año, de acuerdo con The Times, que analizó documentos publicados en los llamados archivos Epstein.

El diario agregó que seis fuerzas policiales investigan si mujeres fueron trasladadas a aeropuertos comerciales británicos y a bases de la RAF a bordo del jet privado de Epstein, y señaló que nuevos documentos revelan que la aeronave aterrizó en la base RAF Northolt tan recientemente como en 2015.

El ex primer ministro Gordon Brown escribió a seis fuerzas policiales para exigir investigaciones sobre si Andrew Mountbatten-Windsor utilizó aviones financiados por los contribuyentes y bases de la RAF, durante su etapa como enviado comercial, para reunirse con el delincuente sexual condenado, acusaciones que el expríncipe ha negado enérgicamente.

En paralelo, al menos diez fuerzas policiales investigan acusaciones relacionadas con Jeffrey Epstein.

open image in gallery Según informes, Jeffrey Epstein traficó mujeres a través de aeropuertos del Reino Unido hasta un mes antes de su arresto en 2019 ( US Department of Justice )

El ex jefe de la Fiscalía de la Corona, Nazir Afzal, calificó los nuevos hallazgos como “escandalosos” y, en declaraciones a The Times, sostuvo que, pese a las reiteradas solicitudes para investigar a Epstein por abuso sexual y trata de personas, la policía se amparó en revisiones que concluían que no era necesario proceder. Asimismo, señaló que esta semana quedó en evidencia que, cuando el Estado es la presunta víctima, la reacción es rápida, pero cuando las víctimas son mujeres, se buscan pretextos para no actuar.

El periódico añadió que los vuelos fueron organizados por colaboradores de Epstein para una mujer rusa —cuyo nombre fue censurado— que viajó desde Heathrow a Nueva York el 1 de junio y regresó el 9 de junio de 2019, apenas un mes antes de que Epstein fuera arrestado, el 6 de julio.

Además, indicó que los documentos revelan que el jet privado aterrizó en la base RAF Northolt dos años después de lo que se creía, ya que un recibo de combustible registra una carga el 8 de mayo de 2015, pese a que los vuelos más recientes figuraban hasta 2013.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y puesto en libertad bajo fianza a principios de este mes, en relación con sus presuntos vínculos con Epstein ( Reuters )

Según informes, Jeffrey Epstein realizó decenas de vuelos de entrada y salida en aeropuertos británicos, principalmente en el London Luton Airport, a bordo de su Boeing 727 privado antes de ser encarcelado en 2008, y los viajes continuaron tras su salida de prisión, aunque con menor frecuencia.

Mientras Keir Starmer evitó el miércoles respaldar una investigación pública sobre Jeffrey Epstein y el posible uso de aeropuertos británicos para traficar menores, al subrayar que primero deben avanzar las investigaciones policiales, el líder liberal demócrata Ed Davey pidió que se hagan públicos todos los registros de vuelo y los documentos vinculados al desacreditado multimillonario.

Andrew Mountbatten-Windsor y el exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, fueron arrestados bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y quedaron en libertad bajo fianza a comienzos de este mes, en el marco de investigaciones relacionadas con sus presuntos vínculos con Epstein. El martes, los ministros acordaron publicar archivos relacionados con el nombramiento de Mountbatten-Windsor como enviado comercial en 2001.

El exduque de York enfrenta acusaciones de haber compartido información sensible con Epstein mientras se desempeñaba como representante especial para comercio e inversión entre 2001 y 2011.

Traducción de Leticia Zampedri