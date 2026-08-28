El polémico comentarista de extrema derecha Milo Yiannopoulos permanece detenido en un centro del ICE en Luisiana

Milo Yiannopoulos, el polémico comentarista político de extrema derecha que trabajó para Kanye West, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Luisiana.

Yiannopoulos, de 41 años, fue interceptado por agentes migratorios en un aeropuerto del estado, según informaron fuentes a TMZ este viernes.

Los registros en línea del ICE indicaban que Yiannopoulos, nacido en Reino Unido, permanecía bajo custodia hasta la tarde del viernes. Sin embargo, por el momento se desconoce dónde se encuentra detenido y cuál fue el motivo de su arresto.

The Independent se puso en contacto con el ICE para solicitar comentarios.

La detención se produjo apenas unas horas antes de que Kanye West, también conocido como Ye, ofreciera un concierto en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. No está claro si Yiannopoulos tenía previsto asistir a la presentación de quien fuera su jefe.

open image in gallery El comentarista de extrema derecha Milo Yiannopoulos habría sido detenido por las autoridades migratorias en Luisiana ( AFP/Getty )

Laura Loomer, activista de extrema derecha y estrecha aliada del presidente Donald Trump, celebró en X la detención de Yiannopoulos por parte del ICE y aseguró que se encontraba en Estados Unidos como “inmigrante ilegal”.

“Hoy es un gran día para Estados Unidos”, escribió Loomer, quien además se atribuyó haber sido “la primera” en informar sobre la supuesta situación migratoria irregular de Yiannopoulos.

El polémico comentarista se hizo conocido por su participación en círculos de la derecha alternativa estadounidense. Entre otros trabajos, dirigió la campaña presidencial de Kanye West en 2022 y más tarde se desempeñó como becario no remunerado de la excongresista Marjorie Taylor Greene.

Yiannopoulos también trabajó para Breitbart, un sitio de noticias y opinión de extrema derecha, y ha publicado varios libros por cuenta propia.

A lo largo de los años, ha generado numerosas controversias por difundir en internet comentarios sexistas, racistas y transfóbicos, a menudo con el objetivo de generar repercusión y atraer atención. Entre otras declaraciones, ha comparado el feminismo con el cáncer, sostenido que solo los hombres blancos deberían trabajar en las fuerzas del orden y la construcción, y descrito a las personas trans como un “peligro para el orden público”.

open image in gallery Milo Yiannopoulos (a la derecha) es conocido por trabajar con figuras vinculadas a la extrema derecha; por ejemplo, fue pasante de la exrepresentante Marjorie Taylor Greene (al centro) ( Getty )

La Liga Antidifamación (ADL) ha incluido ejemplos de la retórica de Yiannopoulos entre sus contenidos relacionados con “extremismo, odio o terrorismo”.

El comentarista también ha expresado en varias ocasiones su apoyo al ICE. En septiembre de 2025, escribió en X que los agentes del organismo deberían contar con “inmunidad legal total cuando estén de servicio”. Un mes antes había sostenido que la presencia del ICE “debería ser obligatoria por ley en los centros de votación”.

Poco después de la investidura de Trump, Yiannopoulos también pidió acelerar las deportaciones: “Si el ICE tiene 90.000 empleados y lo único que pedimos son 10.000 deportaciones diarias, eso equivale a nueve agentes por cada inmigrante indocumentado. Más que suficiente para encargarse de la investigación, la detención y la expulsión. ¿A qué esperan?”, publicó.

Traducción de Leticia Zampedri