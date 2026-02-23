La familia del hombre asesinado en Mar-a-Lago expresa su incredulidad: “Somos partidarios ávidos de Trump”

El hombre de 21 años abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto tras supuestamente intentar irrumpir en la casa del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago en la madrugada del domingo procedía de una familia de “partidarios ávidos de Trump”, según un familiar.

El FBI confirmó que el sospechoso era Austin Tucker Martin, que entró en las instalaciones por la puerta norte del complejo armado con una escopeta y un bidón de gasolina hacia la 1:30 de la madrugada del domingo.

Trump y la primera dama, Melania Trump, no se encontraban en ese momento en la residencia de Florida.

La pareja se encontraba en Washington D.C. el sábado por la noche para una cena con gobernadores estatales, pero el presidente suele pasar el fin de semana en la residencia, donde juega al golf los domingos.

Martin, del condado de Moore (Carolina del Norte), fue dado por desaparecido de su casa el sábado por su familia, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

open image in gallery El presidente y la primera dama se encontraban en Washington cuando se produjo el incidente en Florida ( AFP/Getty )

open image in gallery La escopeta y el bidón de gasolina que las fuerzas de seguridad encontraron al sospechoso cuando irrumpió en Mar-a-Lago ( Palm Beach County Sheriff’s Office )

El primo de Martin, Braeden Fields, dijo a Associated Press su incredulidad por el incidente y describió a la familia como “partidarios ávidos de Trump”.

“Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros. Todos”, dijo Fields, de 19 años, pero añadió que su primo era “muy callado, nunca hablaba de nada”.

“Es un buen chico”, dijo Fields al medio. “No me creería que hiciera algo así. Es increíble”.

Dijo que Martin trabajaba en un campo de golf local y que enviaba dinero de cada paga a organizaciones benéficas.

open image in gallery El alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, mostró a los periodistas la foto de la escopeta y el bidón de gasolina en una conferencia de prensa el domingo. Dijo que el sospechoso “levantó la escopeta en posición de disparo” cuando se enfrentó a las fuerzas de seguridad. ( Palm Beach County Sheriff’s Office )

open image in gallery Una torre de seguridad del Servicio Secreto en Mar-a-Lago, en la imagen del 22 de febrero, después de que los agentes se enfrentaron al sospechoso y le dispararon mortalmente tras el fallo de seguridad. ( Reuters )

“Ni siquiera le haría daño a una hormiga. Ni siquiera sabe usar un arma”, dijo Fields.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar el domingo por la mañana, el alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, declaró que dos agentes del Servicio Secreto y un ayudante del alguacil se enfrentaron al sospechoso y le ordenaron que soltara el bidón de gasolina y la escopeta.

Luego el sospechoso “levantó la escopeta hasta una posición de disparo”, dijo Bradshaw.

“Las únicas palabras que le dijimos fueron ‘suelta los objetos’”, declaró Bradshaw a los periodistas. “Dejó el bidón de gasolina y apuntó con la escopeta a los agentes”.

Los agentes de las fuerzas de seguridad no resultaron heridos en el incidente.

Bradshaw añadió que el FBI dirige la investigación.

open image in gallery Un vehículo bloquea el acceso a una propiedad en Cameron, Carolina del Norte, de donde era el sospechoso Austin Tucker Martin. ( AP )

open image in gallery Trump se encuentra este fin de semana en Washington, junto a la primera dama, pero suele pasar el fin de semana en su residencia de Florida, donde juega al golf los domingos. ( Reuters )

Trump aún no se pronunció públicamente sobre el tiroteo, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió al Servicio Secreto por actuar con “rapidez y decisión”, y aprovechó para culpar a los demócratas por el cierre parcial del Gobierno.

La fiscal general Pam Bondi dijo que habló con Trump y que está trabajando con socios federales en la investigación.

“Agradecida de que @potus y nuestros agentes de las fuerzas de seguridad estén a salvo”, añadió Bondi en un post en X.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estaba dedicando “todos los recursos necesarios” a la investigación en una breve declaración en las redes sociales.

“El FBI está dedicando todos los recursos necesarios en la investigación del incidente de esta mañana en el Mar-A-Lago del presidente Trump, donde un individuo armado fue abatido tras entrar ilegalmente en el perímetro”, dijo Patel en un post en X. “Seguiremos trabajando estrechamente con @SecretService, así como con nuestros socios estatales y federales, y proporcionaremos actualizaciones a medida que podamos”.

Trump se enfrentó a amenazas contra su vida antes, incluyendo un intento de asesinato durante un mitín de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

Y el 15 de septiembre de 2024, un hombre con un rifle fue capturado tras esperar cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach mientras el presidente jugaba una ronda. Fue condenado a cadena perpetua a principios de este mes.

Traducción de Olivia Gorsin