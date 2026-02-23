Los republicanos de Tennessee, EE. UU., han propuesto un proyecto de ley que permitiría condenar a muerte a las mujeres que hayan abortado.

El proyecto de ley 570 de la Cámara de Representantes del estado permite imponer la pena de muerte a las mujeres que aborten, así como acusar de homicidio a las mujeres “implicadas en el asesinato de su propio hijo no nacido”.

Fue copatrocinado por la representante estatal Jody Barrett y el senador Mark Pody, que patrocinó el proyecto de ley, aunque todavía no está en el calendario para su consideración, según el periódico The Tennessean.

La legislación permitiría a los fiscales acusar de homicidio fetal a las mujeres que abortan. Este delito se castiga con cadena perpetua, cadena perpetua sin libertad condicional y, en algunos casos, pena de muerte.

Tennessee tiene algunas de las leyes sobre el aborto más estrictas de EE. UU. desde que en 2022 entró en vigor su “ley de activación”: la Ley de Protección de la Vida Humana impide todos los abortos desde la fecundación y no hay excepciones por violación o incesto.

open image in gallery ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Además, practicar un aborto es un delito grave de clase C y puede acarrear multas y hasta 15 años de prisión para los médicos que los practiquen.

El Tennessean informa de que el nuevo proyecto de ley elimina específicamente más protecciones legales a las mujeres que viven en el estado y clasifica el daño causado a un niño no nacido igual que el daño causado a una persona viva, o a alguien que “nace vivo”.

Las excepciones incluyen los casos de “aborto espontáneo” o “muerte no intencionada de un nonato” tras "realizar procedimientos para salvar la vida” de la madre y “para salvar la vida del nonato”.

En el texto de la enmienda no se especifican otras excepciones, informa el medio. No se permitirían los procesamientos retroactivos de mujeres acusadas de tales actos antes del 1° de julio, fecha en que hipotéticamente entraría en vigor el proyecto de ley.

The Independent se ha puesto en contacto con las oficinas de Barrett y Pody para hacer comentarios.

El congresista republicano Monty Fritts, copatrocinador del proyecto de ley y candidato a gobernador de Tennessee, ha apoyado constantemente la idea de que las mujeres que abortan deben ser condenadas a muerte.

open image in gallery ( Copyright 2022 The Associated Press. Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

“Asesinato es asesinato. Sé que es duro de oír para la gente, y no pretendo ser duro, lo prometo”, dijo Fritts al medio en línea Tennessee Holler, y agregó que el aborto debería ser considerado un “crimen capital”.

“No hemos sabido identificar a ese pequeño bebé del tamaño de una gominola como un ser humano. Si matamos a un ser humano, tenemos que decir que es un asesinato”, declaró al medio.

Por su parte, Clint Pressley, presidente de la evangélica Convención Bautista del Sur, también respaldó el proyecto de ley la semana pasada, escribiendo en las redes sociales que “protegería del aborto a todos los niños nonatos en Tennessee, proporcionándoles igual protección ante la ley”.

“Al proteger la vida de los niños no nacidos con las mismas leyes que protegen a las personas que nacen, simplemente estamos amando a nuestro prójimo en el vientre materno como a nosotros mismos”, dijo, y añadió que Tennessee “[tenía] ahora la oportunidad de dar ejemplo a otros estados de cómo proteger la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

El proyecto de ley de Barrett y Pody también ha sido respaldado por la Fundación para Abolir el Aborto, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “exaltar y reivindicar la imagen de Dios mediante la promoción de políticas públicas sólidas que proporcionen a todos los seres humanos no nacidos la misma protección de las leyes”.

Traducción de Sara Pignatiello