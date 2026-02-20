Encuesta revela que Melania es la segunda primera dama menos popular de EE. UU.: ¿quién es la más odiada?

Melania Trump ha sido nombrada la segunda primera dama menos popular de la historia reciente, pero fue su rival Hillary Clinton quien se llevó los honores de ser la más odiada, según una nueva encuesta.

Según YouGov, a principios de este mes se pidió a 2.255 ciudadanos estadounidenses que clasificaran a las 11 primeras damas más recientes en una escala de “sobresaliente” a “mediocre”.

El 36 % dijo que Melania era “mediocre”, y otro 10 % la calificó “por debajo del promedio”. Aproximadamente el 18 % de los encuestados calificó a Melania de “sobresaliente”, y otro 12 % dijo que estaba “por encima del promedio”. Esto la dejó con un índice de aprobación neto de -16.

La única primera dama que se situó por debajo de Melania fue Hillary Clinton, que perdió notablemente las elecciones presidenciales de 2016 frente a Donald Trump. El 33 % de los encuestados la calificaron de “mediocre” y un 11 % de “por debajo del promedio”, lo que hace que su valoración neta sea de -17.

Mientras tanto, las primeras damas más populares fueron Jackie Kennedy, Rosalynn Carter y Nancy Reagan, que obtuvieron +56, +32 y +25 índices netos de audiencia, respectivamente.

Melania Trump ha sido nombrada la segunda primera dama menos popular de la historia reciente, según una nueva encuesta de YouGov ( REUTERS )

Pero Hillary Clinton se llevó el primer puesto y superó ligeramente a Melania como la primera dama que menos gusta ( Getty )

Michelle Obama también destacó como favorita entre los encuestados, con un 33 % que dijo que era “sobresaliente” y un 12 % que la calificó “por encima del promedio”, lo que le dio un índice de aprobación neto de +21. Aproximadamente el 22 % la calificó de “mediocre”.

En promedio, la mayoría de las 11 primeras damas más recientes recibieron valoraciones netas más altas que sus maridos.

Hillary Clinton fue la única primera dama con una valoración neta significativamente inferior a la de su marido, que obtuvo una valoración neta de -3.

Varios presidentes y primeras damas obtuvieron puntuaciones similares, como Jacqueline Kennedy Onassis y John F. Kennedy (+56 frente a +61), Nancy y Ronald Reagan (+25 frente a +22), Michelle y Barack Obama (+21 frente a +15).

Melania y Donald Trump también obtuvieron valoraciones similares, aunque negativas (-16 frente a -20).

También descubrió que el 48 % de los encuestados cree que Donald Trump es “mediocre”, mientras que otro 6 % opina que está “por debajo del promedio”. Trump recibió la valoración más baja de los 20 presidentes sobre los que YouGov preguntó a los encuestados. Aproximadamente el 19 % calificó al presidente 45 y 47 como “sobresaliente”.

Trump es el peor de los 20 presidentes sobre los que YouGov preguntó a los encuestados ( Getty Images )

Después de Trump, su predecesor, Joe Biden, fue el expresidente menos popular, ya que un 38 por ciento de los encuestados contestó que era “mediocre”, mientras que el 12 por ciento dijo que estaba “por debajo del promedio”. Solo el 7 % calificó a Biden de “sobresaliente”.

La encuesta señalaba que “la opinión sobre las primeras damas suele estar políticamente polarizada de forma similar a la opinión sobre sus maridos”.

El sondeo ofrece una idea de la opinión pública sobre Melania Trump luego del estreno de su polémico documental Melania, que supuestamente ganó 7 millones de dólares en su fin de semana de estreno, aunque la venta de boletos se desplomó en su segunda semana, en la que solo obtuvo 2,4 millones de dólares.

Amazon gastó 40 millones de dólares para adquirir los derechos del documental y otros 35 millones para promocionarlo.