El grupo PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) respalda una creciente campaña para que una conductora de autobús escolar de Maryland, Estados Unidos, recupere su trabajo después de que fuera despedida por permitir que un estudiante rescatara a un gatito herido al costado de una carretera rural.

Cynthia Morgan, quien trabajó como conductora para las Escuelas Públicas del Condado de Harford en Pylesville durante 11 años, perdió su puesto la semana pasada después de detenerse en la carretera Heaps School Road para permitir que el único niño en el autobús recuperara al animal.

Ahora, PETA insta a la Junta de Educación del Condado de Harford a que revierta la decisión, argumentando que Morgan no debería ser castigada por permitir que un niño ayude a un animal necesitado.

“Las escuelas suelen decir que quieren que los estudiantes se conviertan en ciudadanos solidarios y comprometidos”, escribió un vocero de PETA en una carta dirigida a la junta directiva el martes. Continuó: “Sería una lección de civismo bastante peculiar castigar a la adulta que permitió que un niño actuara según esos valores, y sugerir que mirar hacia otro lado hubiera sido la mejor opción”.

open image in gallery PETA se ha sumado a las peticiones de la comunidad para que se readmita a una conductora de autobús de Maryland despedida por permitir que un niño de 10 años rescatara a un gatito herido ( iStock )

El grupo defensor de los derechos de los animales también pidió a las autoridades que restituyeran a Morgan en su puesto, escribiendo: “La seguridad de los estudiantes y la compasión no son prioridades incompatibles. Los niños del condado de Harford merecen adultos que puedan ser un ejemplo de ambas”.

Según PETA, una petición en Change.org que exige la reincorporación de Morgan ha reunido más de 10.200 firmas hasta el miércoles, frente a las 9.000 del martes.

Morgan (67) conducía el autobús cuando Alex Thomas, de 10 años, el único alumno a bordo, vio un gatito herido. Morgan se detuvo para que el niño pudiera rescatar al animal, y ella misma se quedó con el gatito después de dejar a Thomas en la escuela primaria North Harford.

open image in gallery ( Getty/iStock )

La vicepresidenta sénior de PETA, Colleen O'Brien, afirmó que el incidente debería ser una oportunidad para fomentar la compasión, no un motivo para despedir a Morgan.

“Un niño que se detiene a ayudar a un gatito en peligro demuestra precisamente la compasión y el respeto por los demás que las escuelas deberían fomentar”, dijo O'Brien, y siguió: “La bondad debe alentarse, no castigarse, y PETA insta a la junta escolar a readmitir a Morgan y transmitir a los estudiantes el mensaje correcto sobre cómo ayudar a quienes lo necesitan”.

Morgan también ha recibido el apoyo de padres que dicen que la mujer va más allá de sus responsabilidades con los niños de su autobús, a menudo comprándoles material escolar, regalos navideños y tarjetas de cumpleaños con su propio dinero.

“Es un ángel. Es una persona muy cariñosa”, declaró la madre Carolyn Kalambihis a CBS News Baltimore.

open image in gallery El incidente tuvo lugar en Pylesville, Maryland, en la vía Heaps School Road (en la imagen) ( CBS News Boston )

Kalambihis afirmó que Morgan se había detenido en una carretera rural tranquila con poco tráfico, y añadió que no habría dejado bajar a un niño del autobús en una zona más transitada. Considera que la conductora, con muchos años de experiencia, no debería haber perdido su trabajo a raíz del incidente.

“Sin duda, es un motivo de preocupación en materia de seguridad. No cabe duda de que fue un error”, reconoció Kalambihis, y prosiguió: “No debería haber ocurrido. Creo que ella lo sabe y lo entiende, y en retrospectiva, reconoce que cometió un error y que no debería haber hecho lo que hizo”.

Según informaron las Escuelas Públicas del Condado de Harford al canal CBS News Baltimore, Morgan trabajaba para una empresa de transporte independiente, en lugar de directamente para el distrito escolar. Sin embargo, el sistema escolar es responsable de certificar a los conductores que transportan a sus estudiantes.

En un comunicado del distrito enviado a CBS News Baltimore, se explica que las decisiones de certificar o revocar la certificación de los conductores pueden depender de múltiples factores, pero se recalca que la seguridad de los estudiantes sigue siendo la prioridad.

“La certificación y la revocación de la certificación no siempre se basan en un solo factor, sino que a menudo implican la consideración de múltiples circunstancias y requisitos. La seguridad de los estudiantes sigue siendo nuestra máxima prioridad, y todas las decisiones de certificación se toman teniendo en cuenta esa responsabilidad”, se lee en el comunicado.

The Independent se ha puesto en contacto con las Escuelas Públicas del Condado de Harford para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello