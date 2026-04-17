Según se informa, el presidente Donald Trump está considerando tanto al vicepresidente JD Vance como al secretario de Estado Marco Rubio como posibles sucesores en 2028, y estuvo utilizando la posición de Vance como principal negociador para poner fin a la guerra con Irán como una prueba para ver cómo se desempeña su segundo al mando.

Según informaron a CNN tres personas familiarizadas con las conversaciones, cuando Vance partió hacia Pakistán la semana pasada para participar en una ronda infructuosa de conversaciones de paz, el presidente preguntó a amigos y asesores qué opinaban del desempeño de Vance.

Según se informa, Trump también comparó en voz alta a Vance con Rubio, tratando de determinar cómo se enfrentarían ambos hombres como posibles candidatos republicanos a la presidencia en 2028.

Si bien Vance representa a Estados Unidos en las negociaciones de paz, el vicepresidente se mostró más cauto respecto a la guerra con Irán, adoptando un tono más comprensivo hacia los votantes que la desaprueban. No obstante, el vicepresidente defendió recientemente al gobierno tras las críticas del Papa al conflicto.

Mientras tanto, Rubio, defensor desde hace mucho tiempo del intervencionismo, parece haberse alineado más con el presidente en su apoyo a la guerra.

open image in gallery Según se informa, el presidente Trump preguntó a sus amigos y asesores qué opinan de JD Vance, mientras el vicepresidente intenta negociar el fin de la guerra con Irán ( AFP/Getty )

The Independent solicitó comentarios a la Casa Blanca.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, declaró a CNN que Vance es un “miembro invaluable” del Gobierno que asumió “algunos de los mayores desafíos”.

“El vicepresidente Vance sigue demostrando por qué el presidente Trump lo eligió para liderar las negociaciones con Irán junto con Steve Witkoff y Jared Kushner”, dijo Cheung. “Su capacidad para afrontar de frente algunos de los mayores desafíos lo convierte en un miembro invaluable de un Gobierno repleto de profesionales de alto nivel”.

Pero el informe de CNN sobre las dudas de Trump sobre si Vance es una mejor opción que Rubio para sucederle indica que el vicepresidente tiene poco margen de error a la hora de alcanzar un acuerdo de paz.

“Si no sucede, le echaré la culpa a JD Vance”, bromeó Trump ante una multitud durante un almuerzo de Pascua a principios de este año. “Si sucede, me atribuiré todo el mérito”.

open image in gallery Vance dejó patente su lealtad al presidente al tiempo que advertía al papa León XIV que “tuviera cuidado” al hablar de teología, después de que el líder de la Iglesia católica criticó la guerra de Trump ( AP )

Al parecer, el presidente confía en Rubio, ya que le encomendó una serie de trabajos ocasionales además del codiciado puesto de Secretario de Estado, entre ellos el de archivista interino de los Archivos Nacionales, administrador interino de USAID y asesor interino de seguridad nacional.

El presidente parece haber adoptado incluso algunas de las posturas más belicistas de Rubio, interviniendo en Venezuela, Cuba e Irán.

Irónicamente, los hombres que se barajan para 2028 criticaron a Trump antes de que se convirtiera en el representante principal del Partido Republicano. Rubio se enfrentó a Trump en 2016 y lo tildó de “estafador”. Vance, quien se autodenomina “anti-Trump”, tuiteó en una ocasión que Trump era “reprochable” e “idiota”.

Sin embargo, desde su ascenso al poder, Vance y Rubio apoyaron a Trump incondicionalmente.

Si bien ambos podrían ser considerados candidatos en 2028, Rubio declaró públicamente que no se presentaría contra Vance.

“Seré una de las primeras personas en apoyarlo”, dijo Rubio a Vanity Fair el año pasado.

Traducción de Olivia Gorsin