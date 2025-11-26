Michelle Obama da una desgarradora respuesta a la destrucción del Ala Este por parte de Trump

La exprimera dama Michelle Obama expresó su consternación por la brutal demolición del Ala Este de la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump para dar paso a su nuevo salón de baile, comentando: “Sentí una pérdida para nosotros como nación”.

El martes, en el podcast de Jamie Kern Lima, le preguntaron a Obama por el proyecto de construcción que arrasa el ala habitualmente reservada a los cónyuges presidenciales y dio una emotiva respuesta.

“Creo que en mi cuerpo sentí confusión porque me pregunto: ¿quiénes somos? ¿Qué valoramos? ¿Y quién decide eso?”, dijo.

“Eso es lo que me pasa mucho por la cabeza últimamente. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las normas? Porque me confunde cuáles son nuestras normas y nuestras costumbres, no las leyes, sino ¿cómo convivimos? Esa es la parte que duele.

“Creo que sentí una pérdida por nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes... esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo”.

La construcción del salón de baile de más de 8.000 metros cuadrados comenzó en pleno cierre de la Administración, cuando muchos trabajadores federales estaban sin cobrar, lo que permitió a los demócratas comparar a Trump con la última reina de Francia, María Antonieta, por el plan.

El proyecto de 300 millones de dólares, financiado por crowdfunding con donaciones de algunos de los aliados más ricos de Trump, no es más que el último intento del presidente de remodelar 1600 Pennsylvania Avenue a su imagen y semejanza, desde decorar la Oficina Oval en oro hasta pavimentar el Jardín de las Rosas de Jackie Kennedy para dar paso a un patio de hormigón como el de su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Obama no es ni mucho menos la única a la que no le gusta el proyecto, que se produjo a pesar de que Trump prometió en julio que no “interferiría” con el Ala Este y admitió posteriormente que la destrucción provocada podría haberse evitado.

Al parecer, su sucesora, Melania Trump, tampoco está a favor, y una mayoría de estadounidenses expresó su desaprobación en una encuesta realizada a finales del mes pasado para ABC News, Ipsos y The Washington Post.

Tal vez tentando imprudentemente a la suerte, los demócratas ya empezaron a debatir qué harán con el espacio si su candidato gana las elecciones presidenciales de 2028, y el representante de Maryland Jamie Raskin propone convertirlo en un museo de la democracia.

En los últimos meses, Michelle Obama fue expresando cada vez más sus frustraciones sobre la dirección nacional, pero recientemente declaró que Estados Unidos aún “no está preparado” para tener una mujer presidenta.

“Como vimos en las pasadas elecciones, lamentablemente no estamos preparados”, dijo a la actriz Tracee Ellis Ross en un acto en vivo.

“Por eso digo que ni me tengan en cuenta cuando se trate de postularse, porque están mintiendo. No están listos para tener de presidenta a una mujer. No lo están. Así que no me hagan perder el tiempo”.

Traducción de Olivia Gorsin