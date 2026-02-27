Anthropic desafía al Pentágono y rechaza ampliar el uso militar de su IA pese a amenaza de sanciones

La empresa de inteligencia artificial Anthropic se negó a aceptar la exigencia del Pentágono de levantar las medidas de seguridad de su modelo Claude para permitir su uso sin restricciones en operaciones militares, pese a las amenazas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de incluirla en una lista negra.

Actualmente, Claude es la única IA que opera en los sistemas clasificados del Ejército estadounidense, un estatus que ha generado tensiones entre el gobierno y la compañía.

Anthropic se opuso a eliminar las protecciones que impiden que el modelo se utilice sin límites legales, lo que llevó al Departamento de Defensa a solicitar a contratistas como Boeing y Lockheed Martin que evaluaran su dependencia de Claude, un paso que podría anticipar una declaración de “riesgo para la cadena de suministro”.

El jueves, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la empresa “no puede, en conciencia, aceptar” la medida, reafirmando su postura ética frente a las presiones del Pentágono.

“Es prerrogativa del Departamento elegir a los contratistas que estén más alineados con su visión”, escribió Amodei en un comunicado. “Pero, dado el valor sustancial que la tecnología de Anthropic aporta a nuestras fuerzas armadas, esperamos que reconsideren”.

En ese contexto, un vocero de Lockheed Martin confirmó a Axios que el Pentágono se puso en contacto con la empresa para consultar sobre su uso y exposición a Anthropic ante una “posible declaración de riesgo en la cadena de suministro”.

Por su parte, un vocero de Boeing señaló al mismo medio: “Intentamos asociarnos con ellos, pero al final no logramos un acuerdo. Mostraron cierta resistencia a trabajar con la industria de defensa”.

Una fuente señaló a Axios que el Departamento de Defensa prevé contactar a sus principales contratistas militares para evaluar su dependencia de Claude.

Pese a ello, Anthropic se mantiene firme en su negativa a retirar las protecciones del modelo, especialmente las que impiden su uso para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o para el desarrollo de armas que operen sin intervención humana, aunque altos funcionarios del Pentágono han rechazado que ese sea el propósito.

Luego de una reunión tensa el martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, otorgó a la empresa plazo hasta las 5:00 p. m. del viernes para decidir si acepta las condiciones o enfrenta las consecuencias.

Además de catalogar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, el gobierno podría cancelar su contrato o invocar una ley de la era de la Guerra Fría, conocida como la Ley de Producción de Defensa, que otorga al Ejército mayores facultades para utilizar sus productos incluso sin la aprobación de la empresa.

El principal vocero del Pentágono, Sean Parnell, escribió el jueves en X que el departamento busca usar el modelo de Anthropic para “todos” los fines legales, aunque no precisó qué implicaría esa ampliación. Según indicó, extender el uso de la tecnología evitaría que la compañía “ponga en riesgo operaciones militares críticas”.

“No permitiremos que NINGUNA empresa dicte los términos sobre cómo tomamos decisiones operativas”, afirmó.

The Independent se puso en contacto con el Pentágono y con Anthropic para solicitar comentarios.

