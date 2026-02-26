Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha rápida registrada en Florida ingresó el miércoles en aguas cubanas, lo que derivó en un intercambio de disparos con una embarcación de patrulla, informó el Gobierno, que acusó a los ocupantes de planear una “infiltración armada”.

De acuerdo con la versión oficial, la embarcación se acercó a menos de una milla náutica del canal El Pino, en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, en la costa norte de Cuba —a unos 190 kilómetros al este de La Habana—, momento en el que fue interceptada por una nave con cinco efectivos de las Tropas Guardafronteras. Según las autoridades, al solicitar la identificación de los tripulantes, estos abrieron fuego y dejaron herido al comandante de la embarcación cubana, lo que llevó a los guardafronteras a responder también con disparos.

Los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica y, posteriormente, las autoridades informaron que eran “residentes cubanos radicados en Estados Unidos” con antecedentes penales. Según el comunicado oficial, el operativo permitió incautar fusiles de asalto, pistolas, artefactos explosivos improvisados (cócteles molotov), chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes de camuflaje.

El gobierno identificó a los seis hombres heridos y a uno de los fallecidos, y abrió una investigación para confirmar la identidad de los otros tres muertos y esclarecer con precisión lo ocurrido. Además, indicó que dos de los heridos —Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez— eran buscados previamente por delitos relacionados con terrorismo.

Según el Gobierno, los 10 hombres eran residentes cubanos radicados en Estados Unidos con antecedentes penales y pretendían llevar a cabo una "infiltración armada" en la isla ( Getty )

“Ante los desafíos actuales, Cuba reafirma su compromiso de proteger sus aguas territoriales, sobre la base de que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado cubano para salvaguardar su soberanía y estabilidad en la región”, concluye el comunicado.

El Ministerio del Interior informó posteriormente que otro hombre, Duniel Hernández Santos, fue arrestado tras haber sido enviado desde Estados Unidos para “facilitar la recepción de la infiltración armada”, una acusación que, según las autoridades, habría confesado.

En un giro inesperado, uno de los heridos mencionados por el gobierno, Roberto Azcorra Consuegra, declaró a una filial de NBC en Miami que se encontraba en Estados Unidos y que le sorprendió ver su nombre en la lista, aunque no ofreció más comentarios.

Marco Rubio afirma que EE. UU. responderá "en consecuencia" tras investigar los hechos ( AFP/Getty )

Cuba indicó que la embarcación utilizada estaba registrada en Florida con el número FL7726SH y, de acuerdo con registros de bases de datos marítimas citados por CNN, se trata de una lancha Pro-Line de 24 pies fabricada en 1981, que suele utilizarse para pesca y propiedad de un residente de Miami Lakes.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien participaba en una conferencia diplomática en San Cristóbal y Nieves con líderes del Caribe, afirmó que investigarán “exactamente qué ocurrió” y que responderán en consecuencia. Además, señaló que es muy inusual ver un tiroteo en mar abierto como ese y que no ocurría algo similar sobre Cuba desde hace mucho tiempo.

Rubio también advirtió que el statu quo en Cuba es “inaceptable” y que la isla necesita cambiar, aunque no necesariamente de una sola vez, pues —según dijo— “todos somos maduros y realistas”. En ese sentido, sostuvo que la economía cubana está “en colapso” e instó a La Habana a impulsar “reformas drásticas”.

Cuba enfrenta una grave crisis energética después de que Estados Unidos bloqueara los envíos de petróleo que la isla recibía desde Venezuela ( AP )

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó que ordenó a los fiscales abrir una investigación independiente en coordinación con otras autoridades estatales y federales, al considerar que la versión cubana de los hechos “no puede ser confiable”. En la misma línea, el congresista republicano por Florida Carlos Gimenez calificó el incidente como “una masacre” y respaldó la investigación, postura que también expresaron la demócrata Debbie Wasserman Schultz y el senador republicano Rick Scott.

La provincia de Villa Clara, donde fue interceptada la embarcación, es conocida por sus playas de arena blanca y aguas poco profundas. En el pasado, además, se han incautado barcos frente a sus costas que transportaban migrantes irregulares hacia Estados Unidos, país que alberga una numerosa comunidad de exiliados cubanos opuesta al gobierno comunista de la isla.

La provincia de Villa Clara es conocida por sus playas de arena blanca y aguas poco profundas ( Reuters )

El tiroteo ocurrió en un contexto de crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que bloqueó casi todos los envíos de petróleo tras su movimiento del 3 de enero para sacar del poder al líder venezolano Nicolás Maduro.

En Año Nuevo, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en un ataque sorpresivo en Caracas y lo extraditaron a Nueva York, donde se declaró no culpable de cargos por narcoterrorismo.

Este hecho eliminó del tablero a un aliado clave de Cuba y aumentó la presión sobre el gobierno en La Habana, que dependía de Venezuela para cubrir su demanda de aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo y sostener el suministro eléctrico.

Traducción de Leticia Zampedri