El Departamento de Guerra de Estados Unidos (antiguo Departamento de Defensa) anunció un acuerdo con la startup xAI de Elon Musk para integrar su chatbot Grok en los sistemas militares.

La asociación se produce tras un acuerdo de USD 200 millones entre xAI y el Pentágono a principios de este año para desarrollar un “arsenal de IA” para “abordar retos críticos de seguridad nacional”.

En su momento suscitó preocupación por las controversias en torno a Grok, así como por el grado de acceso que Musk y su empresa podrían tener a datos gubernamentales confidenciales.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren escribió en septiembre una carta al Secretario de Guerra Pete Hegseth advirtiéndole de que Grok estaba “generando salidas erróneas y desinformación” y “publicaciones ofensivas y antisemitas”.

El último acuerdo, anunciado el lunes, permitirá a todo el personal militar y civil del departamento utilizar la inteligencia artificial para manejar información no clasificada controlada —conocida como Nivel de Impacto 5 (IL5)— a principios de 2026.

“Esta medida se basa en el rápido despliegue de IA de vanguardia en los 3 millones de militares y civiles del Departamento”, señala un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense.

“El Departamento de Guerra seguirá ampliando un ecosistema de IA construido para la velocidad, la seguridad y la superioridad en la toma de decisiones. Las nuevas capacidades certificadas por IL5 potenciarán todos los aspectos de la fuerza de trabajo del Departamento, convirtiendo la IA en un activo operativo diario”.

El acuerdo también permitirá a los usuarios del Departamento de Guerra acceder a otra de las plataformas de Musk, X (antes Twitter), para obtener “información global en tiempo real” que proporcione una “ventaja informativa decisiva”.

open image in gallery A portrait of Elon Musk and a person holding a telephone displaying the xAI logo in Kerlouan in Brittany in France on 18 February 2025 ( AFP/Getty )

Grok se enfrentó a una multitud de polémicas desde su lanzamiento en noviembre de 2023, cuando Musk lo presentó como una alternativa provocadora a los chatbots de IA “políticamente correctos” como ChatGPT de OpenAI.

A principios de este año, en una actualización, Grok elogió a Adolf Hitler, compartió tropos antisemitas y respaldó un segundo Holocausto. También se autodenominaba “MechaHitler”, en referencia a una versión robótica del dictador nazi del videojuego Wolfenstein 3D.

En julio, un tribunal turco bloqueó el acceso al bot de IA por comentarios ofensivos sobre figuras políticas, alegando razones de seguridad nacional y orden público.

Grok también fue criticado por su sesgo ideológico, que, con frecuencia, parece reflejar los puntos de vista de Musk.

En un comunicado tras el anuncio del Departamento de Guerra, xAI afirmó que la asociación demostraría las capacidades de Grok en casos de uso para “misiones críticas”.

“A través de una asociación continua y a largo plazo con el DoW y otros socios de misión, xAI pondrá a disposición una familia de modelos de base optimizados por el gobierno para soportar cargas de trabajo operativas clasificadas”, dijo la compañía.

“Estas nuevas asociaciones forman parte de nuestro apoyo de larga data al gobierno de los Estados Unidos y a la misión de xAI de aportar las mejores herramientas y tecnologías disponibles en la industria en beneficio de nuestra nación”.

Traducción de Olivia Gorsin