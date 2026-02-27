Bill Clinton se enfrenta el viernes a un interrogatorio por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes sobre su relación con el financiero pederasta Jeffrey Epstein, tras semanas de creciente presión.

El expresidente y su esposa, que no fueron acusados de ningún delito, se habían resistido durante mucho tiempo a las peticiones de testificar ante una comisión del Congreso, desestimando lo que consideraban un complot republicano contra ellos.

Sin embargo, en un sorprendente cambio de actitud, recientemente aceptaron abordar varias cuestiones pendientes después de que quedara claro que el Congreso iba camino de declararlos en rebeldía si se negaban.

Ayer le tocó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton prestar declaración a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York), ciudad natal de la pareja.

Durante una comparecencia de siete horas, dijo que no recordaba haber conocido nunca a Epstein y que no tenía ninguna información sobre sus delitos. Más tarde, el interrogatorio giró en torno a los ovnis y las teorías de conspiración.

La declaración privada se detuvo brevemente después de que un influencer de derechas compartió una foto de la ex primera dama durante los procedimientos, que según él le había dado la representante republicana Lauren Boebert.

Hoy se presionará a Clinton para que hable de su relación documentada con Epstein, después de que el último conjunto de archivos del caso planteó dudas sobre lo bien que se conocían.

open image in gallery Se espera que Bill Clinton acuda hoy a una declaración a puerta cerrada en Nueva York ( Getty )

El expresidente dijo que desconocía los delitos de Epstein y que puso fin a su relación antes de la detención del financiero en 2019 por cargos federales.

Aunque los Clinton solo accedieron a responder a preguntas sobre temas concretos, estas son las principales menciones a Bill Clinton en los archivos, que dieron lugar a la declaración de hoy:

Clinton viajó en el jet de Epstein

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluyen el testimonio de Ghislaine Maxwell, que afirma que Clinton había viajado en el jet privado de Epstein, pero no sabía cuántas veces.

Clinton dijo en una declaración de 2019 que en sus viajes en el jet de Epstein lo acompañaban personal y simpatizantes de su organización benéfica, la Fundación Clinton.

El expresidente apareció en los registros del jet privado de Epstein al menos 16 veces entre 2002 y 2003 para viajes que, según él, estaban relacionados con el trabajo de la Fundación, según la CNN.

Clinton fotografiado en un jacuzzi con una mujer

Una de las fotos de los archivos publicados en diciembre mostraba al expresidente en una bañera de hidromasaje con una mujer cuyo rostro estaba oculto.

Los archivos no dicen cuándo ni dónde se tomaron las fotos y había poco contexto en torno a ellas.

Gates McGavick, portavoz del Departamento de Justicia, publicó la foto en X el 19 de diciembre y afirmó que la caja negra se había añadido “para proteger a una víctima”.

El representante James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que Hillary Clinton no mostró “ninguna curiosidad” por la foto cuando se la presentaron en su declaración del jueves.

“Le enseñamos esa foto”, dijo el republicano. “Actuó como si no tuviera curiosidad, no le preocupaba quién estaba en el jacuzzi con él. Realmente no estaba preocupada”.

open image in gallery Bill Clinton fue fotografiado en un jacuzzi con una mujer cuyo rostro fue censurado ( DOJ )

Clinton en una piscina con Maxwell

Otra foto parece mostrar al Sr. Clinton en una piscina con la cómplice y antigua novia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Hillary Clinton dijo ayer tras su declaración que conocía a Maxwell “casualmente, como una conocida”.

Los verificadores de hechos identificaron recientemente que otra imagen de los Clinton junto a una piscina con Epstein y varios rostros famosos estaba falsificada, creada con IA.

open image in gallery Clinton también fue fotografiada en una piscina con Ghislaine Maxwell ( DOJ )

Fotografiado en un avión con una mujer en su regazo

En otra foto, Clinton aparece en un avión privado con una mujer sentada en su regazo. El rostro de esa mujer también fue censurado.

Ser fotografiados con Epstein o aparecer en los archivos de Epstein no significa que ellos participaran en los delitos de Epstein o tuvieran conocimiento de ellos.

open image in gallery Nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. ( DOJ )

Insólito cuadro de Clinton con vestido

También se incluyó en los archivos de Epstein una foto de un retrato pintado del Sr. Clinton con un vestido azul y recostado en un sillón.

El retrato estaba colgado en el departamento de Epstein en Nueva York.

open image in gallery Nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. ( DOJ )

Correos electrónicos de empleados hablando de planes para cenar

En los archivos, había una serie de archivos entre Maxwell y el personal del Sr. Clinton, en su mayoría debatiendo sobre la logística de los planes de viaje y cena.

En un correo electrónico de 2003, Maxwell escribió a una dirección censurada de la oficina de Clinton y decía: “Me alegro de que vengas a la cena. JE dice si crees que Clinton querría venir; házmelo saber”.

El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, declaró que Clinton solo envió correos electrónicos en dos ocasiones, ninguna de ellas a Epstein. Dijo que “ni tenía ni compartía dispositivo, cuenta o dirección con nadie”.

open image in gallery Un correo electrónico de Maxwell a un empleado de Clinton censurado ( US justice department )

Foto firmada con Epstein y Maxwell

Otra foto sin fecha de la colección personal de Epstein, facilitada por los demócratas de la comisión en diciembre, muestra a Clinton posando con Epstein y Maxwell.

No está claro quiénes son las dos personas de la izquierda de la fotografía.

La foto parece estar firmada con tinta dorada por “Bill Clinton”. El archivo se publicó como una fotografía de la imagen.

open image in gallery ARCHIVOS-EEUU-POLITICA-JUSTICIA-EPSTEIN-CLINTON ( House Oversight Committee )

Fotografiado con Michael Jackson y Diana Ross

Otra fotografía publicada en diciembre mostraba a Clinton con Michael Jackson y Diana Ross.

Una vez más, el contexto no estaba claro en el expediente. El Sr. Clinton parece tener una mano en el hombro del Sr. Jackson.

También se ven dos recuadros negros censurados, pero no está claro qué cubren.

En la serie de archivos compartidos en diciembre, había otra foto de Epstein junto a Michael Jackson.

El Sr. Clinton fue fotografiado por separado junto a Mick Jagger, de los Rolling Stones, de pie a ambos lados de una mujer cuyo rostro fue censurado.

La inclusión en los expedientes no es indicio de delito.

open image in gallery Departamento de Justicia Jeffrey Epstein ( DOJ )

En la foto sonriendo con Epstein

En otra fotografía difundida por el Departamento de Justicia, Clinton y Epstein aparecían juntos, sonrientes, con camisas de seda estampadas.

Las fotos se compartieron sin contexto el 19 de diciembre. No se indicó dónde fueron tomadas ni cuándo.

Traducción de Olivia Gorsin