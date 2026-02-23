Las congresistas republicanas Lauren Boebert y Nancy Mace exigen la renuncia de su colega, el representante Tony Gonzales, tras la difusión de reportes que indican que el legislador envió mensajes de texto de tono provocativo a una excolaboradora con quien habría mantenido una relación extramarital antes de que ella se suicidara.

Desde hace meses, Gonzales, de 45 años, enfrenta un escándalo por la muerte de su exasistente Regina Ann Santos-Aviles, de 35, quien afirmó haber mantenido un romance con el congresista antes de suicidarse en septiembre de 2025.

Gonzales ha evitado referirse a las acusaciones sobre la presunta relación. No obstante, los mensajes de texto obtenidos y publicados por el San Antonio Express-News reactivaron la atención pública sobre el caso.

“Las acusaciones contra el congresista Tony Gonzales son muy preocupantes: un miembro en funciones del Congreso acusado de solicitar fotos explícitas a una colaboradora y de enviarle mensajes sexuales gráficos. Esto constituye un abuso de poder”, escribió Mace en un comunicado el lunes.

Los mensajes, fechados en mayo de 2024, muestran que el republicano por Texas pidió a Santos-Aviles que le “mandara una foto sexy” y continuó con las solicitudes pese a que ella manifestó incomodidad. En otros intercambios, Gonzales le formuló preguntas de índole sexual, ante lo cual Santos-Aviles le advirtió en dos ocasiones que estaba llevando la situación “demasiado lejos”.

open image in gallery El representante republicano Tony Gonzales enfrenta presiones para que renuncie a su escaño o se retire de la próxima contienda electoral, tras quedar envuelto en un escándalo relacionado con una excolaboradora ( Getty Images )

The Independent solicitó comentarios a la oficina de Gonzales.

En una declaración la semana pasada, Gonzales afirmó al New York Times que Santos-Aviles era “un alma bondadosa” que dedicó su vida a hacer de la comunidad un lugar mejor. No obstante, se negó a comentar las acusaciones sobre la presunta relación y las calificó de “ataques personales”.

“¡RENUNCIA!”, escribió Boebert en X, en un mensaje dirigido a Gonzales.

La representante por Florida Anna Paulina Luna y el representante por Texas Brandon Gill también pidieron que abandone su escaño.

“Estados Unidos merece algo mejor. Tony debería retirarse de la contienda”, publicó Gill en X.

Los nuevos mensajes de texto, cuya autenticidad confirmó el viudo de Santos-Aviles al San Antonio Express-News, circulan mientras Gonzales se prepara para defender su asiento en la Cámara de Representantes.

open image in gallery Regina Santos-Aviles, asesora legislativa en Texas, aseguró haber mantenido una relación con su jefe, Tony Gonzales, aproximadamente cinco meses antes de morir ( Regina Santos-Aviles/Facbook )

El legislador se enfrenta a Brandon Herrera, un youtuber y fabricante de armas de 30 años que perdió por un estrecho margen ante él en las primarias republicanas de 2024, en lo que se perfilaba como una contienda reñida.

Ahora, la presión para que Gonzales renuncie aumenta.

A comienzos de este mes, un excolaborador del congresista difundió mensajes de abril de 2025 en los que Santos-Aviles afirmaba haber mantenido una relación con Gonzales el año anterior.

En el momento del presunto romance, Gonzales buscaba la reelección en el distrito 23 de Texas, que abarca zonas de San Antonio y El Paso, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El legislador está casado y es padre de seis hijos.

Santos-Aviles, también casada y madre de un niño pequeño, se desempeñaba como directora regional del distrito de Gonzales en Uvalde.

Un excolaborador declaró al New York Times que la relación entre Gonzales y Santos-Aviles terminó a mediados de 2024. Asimismo, Bobby Barrera, abogado del viudo de Santos-Aviles, confirmó al mismo medio que ella admitió ante su esposo haber mantenido una relación con Gonzales durante un mes.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita www.988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local. En el Reino Unido, las personas que sufran crisis de salud mental pueden ponerse en contacto con los Samaritanos llamando al 116 123 o jo@samaritans.org

Traducción de Leticia Zampedri