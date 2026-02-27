Llamadas al 911 desde sede de ICE revelan niños que no podían respirar, con convulsiones y fracturas

En los últimos seis meses, equipos de emergencia han acudido casi una docena de veces a un extenso centro de detención de inmigrantes en EE. UU. que acoge a un número cada vez mayor de familias expatriadas con niños pequeños, incluidos bebés.

El personal del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en una zona rural del estado de Texas, ha llamado al 911 para denunciar casos de niños con fiebre alta, huesos rotos, problemas respiratorios, convulsiones, niveles de oxígeno en picado y otras emergencias médicas, incluida una mujer embarazada que se desmayó, según los registros de llamadas al 911 y las grabaciones de audio revisadas por los medios NBC News y ProPublica.

En al menos tres casos, los niños fueron trasladados a más de una hora de distancia a un hospital pediátrico de la ciudad de San Antonio equipado para tratar afecciones complejas o potencialmente mortales, según los registros revisados por NBC.

Los registros de llamadas son consecuencia de un creciente escrutinio sobre las condiciones en el centro de detención familiar de Dilley, un extenso centro vallado gestionado por la empresa penitenciaria privada CoreCivic a unos 113 km al sur de San Antonio.

Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años de Minnesota, fue detenido allí con su padre el mes pasado tras su arresto en los suburbios de Minneapolis, un incidente capturado en una imagen ahora viral del niño en edad preescolar de pie en la entrada congelada de su casa. Liam enfermó y se volvió letárgico bajo custodia, según su padre y los miembros del Congreso que visitaron a la familia.

open image in gallery En los últimos meses, los equipos de emergencia han acudido casi una docena de veces a un extenso campo de detención de ICE en Texas, EE. UU., para atender urgencias médicas relacionadas con niños de corta edad ( AP )

El centro de detención también ha sido objeto de críticas recientemente tras la hospitalización de dos bebés del centro, entre ellos una niña de dos años a cuyos padres afirman que se negaron medicamentos cuando su salud se deterioró rápidamente después de que llegaran allí.

El mes pasado, un niño de dos meses con bronquitis fue deportado a México con su madre y su hermana poco después de recibir el alta hospitalaria durante su estancia en Dilley.

ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) también confirmó al menos dos casos de sarampión dentro de las instalaciones el mes pasado, después de que los abogados que representan a los inmigrantes que se encontraban dentro hicieran saltar las alarmas sobre la posibilidad de un brote y una oleada de enfermedades entre los niños.

El número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha disparado desde que Trump regresó a la Casa Blanca, con más de 60.000 personas detenidas en un momento dado dentro de centros de detención en todo el país.

El Gobierno federal no divulga públicamente información sobre los menores bajo custodia de los servicios de inmigración, aunque los datos de grupos de defensa, abogados y organizaciones de investigación periodística sugieren que un número cada vez mayor de esos detenidos son niños.

El recinto se abrió por primera vez durante el Gobierno de Barack Obama para apoyar a la oleada de familias que cruzaban la frontera entre EE. UU. y México, pero la Administración de Joe Biden dejó de retener a familias en las instalaciones en 2021.

Luego, la Administración del presidente Donald Trump reabrió las instalaciones cuando las fuerzas del orden comenzaron a perseguir a inmigrantes con familias que han pasado años viviendo en el interior del país.

open image in gallery CoreCivi, que gestiona el centro de Dilley, afirma que a los niños bajo su custodia “no se les ha negado tratamiento médico ni se ha retrasado su evaluación médica”. ( REUTERS )

open image in gallery El Centro de Procesamiento de Inmigración Dilley en la zona rural de Texas está reteniendo a un número creciente de familias de inmigrantes mientras la Administración Trump aumenta los arrestos y detiene a un número récord de personas bajo custodia de ICE ( AFP via Getty Images )

En una declaración a NBC News, un portavoz de CoreCivic, la contratista privada de prisiones que gestiona el centro, dijo que a ningún niño “se le [había] negado tratamiento médico ni ha experimentado un retraso en la evaluación médica”.

Los funcionarios del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) también han defendido en repetidas ocasiones la atención médica prestada a los inmigrantes detenidos.

En un extenso comunicado emitido esta semana para “desacreditar” los informes sobre las condiciones en las instalaciones, ICE afirmó que la agencia proporciona “la mejor atención sanitaria que los extranjeros ilegales han recibido en toda su vida” en la mayoría de los casos.

El director en funciones de la agencia, Todd Lyons, dijo que el centro estaba “diseñado específicamente para albergar unidades familiares juntas en un entorno seguro, estructurado y apropiado”.

“Lo que es importante que la gente recuerde es que ICE detiene para deportar; por lo tanto, la detención no es punitiva, y Dilley no es un 'centro correccional' ni nada por el estilo”, añadió, y continuó: “Es un lugar donde las familias que han estado en EE. UU. ilegalmente pueden recibir atención médica, servicios educativos, oportunidades recreativas y necesidades esenciales de la vida diaria mientras esperan la deportación”.

open image in gallery Amalia, de 18 meses, en una foto facilitada a The Independent, estuvo hospitalizada durante 10 días con enfermedades respiratorias tras llegar a Dilley, según el equipo legal de su familia ( Facultad de Derecho de Columbia )

Los abogados que representan a la familia de Amalia, de 18 meses, y a sus padres —quienes fueron liberados de Dilley horas después de que se presentara una demanda a principios de este mes—, calificaron su detención de “indignante”.

Amalia se puso tan “gravemente enferma” mientras estaba dentro que fue hospitalizada durante 10 días con afecciones respiratorias potencialmente mortales, según la demanda. Según los abogados, el personal del centro de detención le retiró la medicación tras devolverla al centro.

“ICE mantuvo a la bebé Amalia bajo custodia durante un brote de sarampión y en un entorno en el que estuvo expuesta a otros virus infecciosos”, declaró este mes a The Independent Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia. Agregó: “Cientos de niños y familias siguen detenidos y en peligro en Dilley. Esto es inconcebible”.

“Detener a niños inmigrantes en condiciones inhumanas y degradantes es ilegal, inconstitucional y antiestadounidense”, prosiguió, y concluyó: “Los niños y las familias de Dilley deben ser liberados”.

Traducción de Sara Pignatiello