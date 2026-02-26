Bill Gates se disculpa con sus empleados por nexos con Epstein y admite infidelidades

Bill Gates pidió disculpas al personal de su fundación benéfica por su pasada amistad con Jeffrey Epstein y admitió también dos relaciones extramatrimoniales, según un informe.

“No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo el fundador de Microsoft a sus empleados en respuesta a la publicación de los archivos Epstein por parte del Departamento de Justicia, según The Wall Street Journal y citó una grabación de audio de la última reunión bianual de la Fundación Gates.

“Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban”, dijo Gates al pedir disculpas a los ejecutivos de la fundación por haberlos metido en el círculo de Epstein.

“Fue un gran error pasar tiempo con Epstein. Pido disculpas a otras personas que se vean involucradas en esto por el error que cometí”, declaró.

El empresario tecnológico que se convirtió en filántropo explicó que conoció al pedófilo en 2011, tres años después de que Epstein se declaró culpable de solicitar los servicios sexuales de una menor en Florida, pero que no había investigado los antecedentes del financiero y solo tenía un mero conocimiento de un “asunto de 18 meses” que limitaba sus viajes.

open image in gallery Bill Gates expresó su arrepentimiento por haber conocido a Jeffrey Epstein y dice que dejó de estar en contacto con él en 2014 ( AP )

Reconoció que su entonces esposa, Melinda Gates, le había expresado su preocupación por Epstein en 2013, pero que él había ignorado su cautela y había seguido viéndolo socialmente.

“Saber lo que sé ahora hace que sea cien veces peor, no solo por los delitos que cometió en el pasado, sino porque ahora está claro que siguió comportándose mal”, dijo Gates, según el WSJ.

En alusión a su exmujer, añadió: “Para darle crédito, siempre fue algo escéptica sobre el asunto de Epstein”.

Gates continuó trazando el curso de su relación, diciendo que se había reunido con Epstein en 2011, había hecho viajes en su jet privado y había pasado tiempo con él en Alemania, Francia, Nueva York y Washington, pero “nunca se quedó a dormir” en sus propiedades ni visitó Little St. James, su famosa isla privada del Caribe.

Dijo que no volvió a ver a Epstein después de 2014, aunque hubo “cuestiones accesorias” sobre las que Epstein continuó enviándole correos electrónicos, pero Gates dijo que optó por no responderlos.

open image in gallery Epstein murió en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019 ( New York State Division of Criminal Justice )

Gates también dijo que las mujeres que aparecían con él en los archivos eran asistentes de Epstein, a las que el multimillonario había pedido que posaran con él.

Dijo que se había sentido atraído por Epstein inicialmente porque “hablaba del tipo de relación íntima que tenía con muchos multimillonarios, en particular multimillonarios de Wall Street”, quienes, según él, podrían ayudar a Gates con sus objetivos de recaudación de fondos, lo que “me facilitó sentir que se trataba de una situación normalizada”.

“Definitivamente es lo contrario de los valores y los objetivos de la fundación”, admitió Gates. “Y nuestro trabajo es muy sensible a la reputación. La gente puede elegir trabajar con nosotros o no”.

Un portavoz de la Fundación Gates declaró a The Independent: “Se trataba de una reunión programada con los empleados, que Bill celebra dos veces al año. En la conversación, Bill respondió a preguntas formuladas por el personal de la Fundación sobre diversos temas, como la publicación de los archivos Epstein, el trabajo de la Fundación en el campo de la IA y el futuro de la salud mundial.

“En el foro, Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus actos”.

open image in gallery Gates posa para una fotografía con una mujer cuya identidad se suprimió, como se ve en la reciente publicación por el Departamento de Justicia de los archivos relativos a Epstein ( DOJ )

Durante el foro, el multimillonario también admitió haber tenido dos amoríos.

“Tuve amoríos, uno con una jugadora de bridge rusa que me conoció en eventos de bridge y otro con una física nuclear rusa que conocí a través de actividades empresariales”, dijo.

Melinda Gates habló con el podcast Wild Card de NPR a principios de este mes sobre la publicación de los archivos de Epstein y dijo a la presentadora Rachel Martin que el escándalo “le trae recuerdos de momentos muy, muy dolorosos” de su matrimonio.

La pareja, que tiene tres hijos, se divorció en 2021 tras 27 años juntos.

Martin preguntó a su invitada sobre uno de los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia que sugería que su exmarido había buscado tratamiento para una infección de transmisión sexual y planeaba suministrárselo también a su exmujer sin que ella lo supiera, preguntándole cuál fue su emoción dominante cuando se enteró, a lo que ella respondió: “Una tristeza increíble”.

open image in gallery Melinda Gates habla en el podcast Wild Card de NPR a principios de este mes sobre el escándalo Epstein y el fin de su matrimonio de 27 años ( NPR )

Un portavoz de Bill Gates negó vehementemente las acusaciones en cuestión y anteriormente declaró a The Independent: “Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas.

Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no poder tener una relación regular con Gates y hasta dónde podía llegar para tender trampas y difamar”.

A diferencia de otros hombres poderosos vinculados a Epstein, Gates mostró una voluntad admirable de hablar con franqueza sobre sus errores pasados.

“Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho”, declaró recientemente a la cadena australiana 9News y añadió que fue “una tontería pasar tiempo con él” y que es “una de las muchas personas que se arrepienten de haberle conocido”.

“Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tiene nada que ver con ese tipo de comportamiento”, añadió.

Traducción de Olivia Gorsin