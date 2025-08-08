Otras tres víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre han sido identificadas, comunicaron las autoridades de Nueva York.

Ryan Fitzgerald, de Floral Park, Nueva York; y Barbara Keating, de Palm Springs, California, fueron reconocidos el jueves. También se ha identificado a una tercera víctima, pero su nombre se mantiene en secreto a petición de su familia, señalaron el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el doctor Jason Graham, médico forense jefe de la ciudad.

Keating, de 72 años, iba a bordo de uno de los aviones de pasajeros que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Fitzgerald, de 26 años, era un corredor que trabajaba para una empresa con sede en el World Trade Center, informa NPR.

La identificación fue posible gracias a los avances en los análisis de ADN y la ayuda de las familias de las víctimas, manifestó Graham en una rueda de prensa.

“Casi 25 años después de la tragedia del World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a las personas desaparecidas y regresarlas con sus seres queridos sigue más firme que nunca”, declaró Graham.

open image in gallery Ryan Fitzgerald (izquierda), de Floral Park, Nueva York; y Barbara Keating (derecha), de Palm Springs, California. Tanto Fitzgerald como Keating murieron en los atentados terroristas del 11-S. Sus restos fueron identificados en 2025, casi 24 años después del atentado ( Family handouts )

Los restos de Keating se recuperaron en 2001, mientras que los de Fitzgerald fueron hallados en 2002, según los funcionarios. Los tres nuevos cuerpos identificados representan las víctimas 1.651, 1.652 y 1.653 de los atentados.

Si bien los restos de las víctimas fueron identificados recién ahora, sus seres queridos sabían que habían muerto en los atentados terroristas de 2001. Por ello, los nombres de Keating y Fitzgerald ya figuran en el Monumento Nacional al 11-S en Nueva York.

El hijo de Barbara Keating, Paul, describió la labor de la ciudad como “impresionante”.

“Están haciendo esto por nosotros. Se abocan a ello como si estuvieran poseídos”, declaró a NPR.

Afirmó que el dolor de perder a un ser querido en los atentados del 11-S ha sido una constante en su vida y en la de su familia durante más de dos décadas.

open image in gallery Monumento Nacional al 11-S en Nueva York. Los tres nuevos cuerpos identificados representan las víctimas 1.651, 1.652 y 1.653 de los atentados. ( Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved. )

“Durante años, no ha pasado un solo día sin que [el 11-S] formara parte de nuestras vidas. No teníamos elección”, expresó. “Afectó a todos los miembros de nuestra familia. Sobre todo a mis dos hijos. Tenían casi siete y cuatro años. Un día se despiertan y su abuela está muerta, los malos la mataron. Mi madre jamás hubiera querido que pasaran por algo así”.

De acuerdo con el forense, hay cerca de 1.100 víctimas del 11-S cuyos restos aún no han sido identificados.

“Cada nueva identificación es testimonio de la promesa de la ciencia y la comunicación constante con las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos con esta labor como nuestra forma de honrar a quienes perdieron la vida”, aseguró Graham.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre dejaron un saldo de 2.977 víctimas. Alrededor de 2.753 de esas muertes tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York. Otras 184 personas murieron cuando el vuelo 88 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, y se perdieron 44 vidas luego de que los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines se enfrentaran a sus secuestradores y estrellaran el avión contra un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

Traducción de Martina Telo