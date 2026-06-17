Durante la cumbre del G7, Trump le da a Brigitte Macron un apretón de manos prolongado y tenso

El presidente Trump le dio uno de sus infames y prolongados apretones de manos a Brigitte Macron al saludar a la primera dama de Francia en la cumbre del G7.

Trump, quien se burló abiertamente de la relación de la Sra. Macron con el presidente francés Emmanuel Macron, solo le estrechó la mano brevemente cuando se encontraron en el foro internacional en Francia esta semana.

Por el contrario, Trump estrechó la mano de la señora Macron durante 13 segundos completos tras el beso de rigor en cada mejilla. Mientras tanto, el presidente Macron colocó su mano en la espalda de Trump.

Tras posar para una fotografía con la pareja presidencial francesa, Trump volvió a tomar la mano de la señora Macron mientras hablaba con ambos.

open image in gallery Trump le da a Brigitte Macron un largo apretón de manos durante la cumbre del G7 tras burlarse de su matrimonio ( PA )

Un usuario de X describió el gesto como el “extraño tira y afloja del apretón de manos” de Trump.

Trump es conocido por sus apretones de manos largos y enérgicos; un intercambio particularmente prolongado con el presidente Macron duró casi 30 segundos durante una visita a Francia en 2017.

El saludo tuvo lugar después de que ambos presenciaran el desfile militar del Día de la Bastilla junto a la Sra. Macron y la primera dama Melania Trump.

Durante una cumbre de la OTAN ese mismo año, Trump pareció torcer el brazo del presidente Macron y lo agarró con la suficiente fuerza como para apartarlo bruscamente.

open image in gallery Trump y Macron se dieron una vez la mano durante casi 30 segundos mientras asistían a un acto en Francia ( AFP/Getty Images )

Su último encuentro tuvo lugar después de que Trump se burló abiertamente de los supuestos problemas matrimoniales del presidente Macron en abril, haciendo referencia a un video en el que la primera dama francesa parecía empujar la cara de su marido antes de desembarcar de un avión en Vietnam.

“Llamo a Francia, a Macron, cuya esposa lo trata muy mal”, dijo Trump en aquel entonces. “Todavía se está recuperando del derechazo a la mandíbula”.

Posteriormente, el presidente francés insistió en que él y su esposa estaban "bromeando" y calificó las declaraciones de Trump como “ni elegantes ni apropiadas”.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que simplemente estaban “discutiendo”.

“Me sorprende; se está convirtiendo en una especie de catástrofe global donde la gente incluso está elaborando teorías para explicarla”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin