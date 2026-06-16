El maquillaje de J. D. Vance acaparó la atención durante su participación en ‘The View’

La aparición de J. D. Vance en The View está generando revuelo, aunque no precisamente por su tenso intercambio con Ana Navarro ni por admitir que es un "teórico de la conspiración" respecto a los archivos de Jeffrey Epstein.

En cambio, muchos de los espectadores que siguieron el programa matutino de ABC el martes para verlo hablar sobre su nuevo libro, Communion, quedaron sorprendidos por su llamativo maquillaje frente a las cámaras.

Vance, de 41 años, apareció en el programa con un marcado delineado alrededor de los ojos —que su esposa, Usha Vance, ha asegurado que no es maquillaje, sino el resultado natural de sus pestañas— y un evidente tono de bronceador anaranjado.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. "J. D. Vance se excedió con el delineador y la máscara de pestañas hoy", escribió un usuario en X.

Otro comentó: "J. D. Vance en The View esta mañana... creo que Trump le prestó su maquillaje naranja".

Mientras que un tercer usuario publicó: "No sé qué es peor: que J. D. Vance quedara en ridículo ante las mujeres de The View... o que fuera quien más maquillaje llevaba de todos los que estaban sentados en la mesa".

Las observaciones sobre su apariencia terminaron acaparando parte de la conversación en redes, eclipsando algunos de los temas políticos abordados durante la entrevista.

J. D. Vance visitó ‘The View’ para conversar sobre su nuevo libro con las seis panelistas del exitoso programa ( ABC )

Otro usuario bromeó en redes sociales: "J. D. Vance lleva más maquillaje que un concursante de RuPaul's Drag Race".

El anuncio de que Vance iniciaría la promoción de su nuevo libro con una aparición en The View sorprendió a muchos, debido al conocido rechazo del presidente Donald Trump hacia el programa de entrevistas.

Además, el espacio se encuentra bajo una investigación impulsada por Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) designado por Trump, para determinar si cumple con la denominada regla de "igualdad de tiempo", que exige ofrecer un trato equitativo a las distintas posturas políticas.

Al presentar al vicepresidente, Whoopi Goldberg destacó la tradición del programa de recibir invitados con diferentes puntos de vista.

"Durante 29 temporadas, este programa ha invitado a miles de personas con opiniones muy diversas, y llevábamos tiempo pidiéndole a nuestro próximo invitado que se uniera a nosotros. Nos alegra que haya aceptado la invitación", dijo.

Durante gran parte de la entrevista, Vance habló sobre la postura del Gobierno de Trump respecto a los archivos de Jeffrey Epstein y sus políticas migratorias, lo que derivó en tensos intercambios con Goldberg, Ana Navarro, Alyssa Farah Griffin, Sunny Hostin, Joy Behar y Sara Haines.

Las presentadoras también lo cuestionaron por su defensa de Trump y le pidieron explicar por qué el mandatario afirmó la semana pasada que "ama la inflación", en medio del aumento del costo de vida en Estados Unidos.

"Lo que quiso decir es que le encanta la idea de que la inflación baje cuando termine la guerra. Eso fue lo que dijo", respondió Vance.

Goldberg replicó: "Eso no fue lo que dijo".

A lo que Joy Behar interrumpió para preguntarle: "¿Es usted su intérprete o su vicepresidente?".

Pese a los momentos de tensión, el episodio concluyó en un tono más cordial. Las conductoras le obsequiaron a Vance un body para bebé con el logotipo de The View, ya que su esposa, Usha Vance, está embarazada de su cuarto hijo.

Traducción de Leticia Zampedri