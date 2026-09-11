Putin tiene una visión “distorsionada” de la guerra en Ucrania por la “cultura de la mentira” del ejército ruso

El ejército ruso estaría marcado por una “cultura generalizada de mentiras” sobre sus avances en el campo de batalla que habría llevado a Vladimir Putin a tener una visión “gravemente distorsionada” de la situación en el frente de Ucrania, de acuerdo con analistas militares.

Varios blogueros militares rusos han descrito un panorama sombrío en los alrededores de Lyman, en la región de Donetsk, donde los contraataques ucranianos estarían obligando a retroceder a algunas unidades rusas y poniendo en evidencia discrepancias entre los informes militares y la situación sobre el terreno.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señaló que uno de esos blogueros pidió prohibir por completo los llamados “informes bonitos”, expresión utilizada por comentaristas militares rusos para describir la práctica de presentar a los superiores una versión excesivamente favorable —o engañosa— de la situación en el frente.

En su informe diario, el ISW sostuvo que este tipo de información habría contribuido a que Putin tenga una visión “gravemente distorsionada” de la realidad sobre el terreno y, como consecuencia, formule “afirmaciones absurdas y exageradas sobre los avances rusos”.

open image in gallery Putin recibe una visión “absurda” de la guerra en Ucrania por las mentiras del ejército ruso ( Reuters )

Las fuerzas ucranianas tomaron el control total de Svyatohirsk, al noroeste de Lyman, apenas unos días después de que Putin afirmara que Rusia controlaba la localidad.

En un video publicado el lunes desde la pintoresca ciudad monástica, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, Andrii Biletskyi, se burló de la afirmación de Putin de que las fuerzas rusas habían capturado Svyatohirsk y aseguró que, en realidad, se trata de una “zona de retaguardia de nuestro cuerpo”.

Mientras tanto, los blogueros militares rusos han expresado una frustración cada vez mayor ante lo que describen como afirmaciones falsas de funcionarios rusos sobre los avances en el frente. Según estos comentaristas, ese tipo de informes también genera “riesgos operacionales para las fuerzas rusas”, ya que dificulta solicitar nuevas operaciones ofensivas en lugares que los mandos aseguran haber conquistado, pero que en realidad todavía no controlan.

El ISW sostiene que las consecuencias de estos supuestos informes engañosos podrían extenderse incluso hasta la Casa Blanca.

open image in gallery Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques exitosos en la zona de Lyman, en la región de Donetsk ( Reuters )

Putin y el presidente estadounidense Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el lunes, después de que los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner visitaran Kiev y Moscú durante el fin de semana, en un nuevo intento por acercar posiciones de cara a un posible acuerdo de paz.

El ISW considera probable que Putin aprovechara la conversación para transmitirle a Trump su propia versión de la situación en el frente, que el centro de estudios califica de distorsionada.

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov afirmó que Putin ofreció durante la llamada un “análisis objetivo y exhaustivo de los acontecimientos actuales en la operación militar especial”, expresión utilizada por Moscú para referirse a su invasión de Ucrania.

Según la evaluación del ISW, “es probable que Putin aprovechara la llamada con Trump para presentar su visión distorsionada de la situación en el frente, en un intento por convencerlo de que Estados Unidos debería presionar a Ucrania para que capitule ante las exigencias de Rusia, supuestamente antes de que su situación en el campo de batalla empeore”.

Traducción de Leticia Zampedri