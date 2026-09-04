Hombre se mantiene vivo por nueve meses gracias a un riñón de cerdo, en un logro sin precedentes

Por primera vez en el mundo, un hombre ha vivido sin diálisis durante nueve meses tras recibir un riñón de cerdo modificado genéticamente.

Tim Andrews, de 66 años y originario de Nuevo Hampshire, EE. UU., padecía insuficiencia renal terminal provocada por la diabetes tipo 2 antes de someterse al procedimiento pionero en en enero de 2025.

Los médicos explicaron que el órgano animal, extraído de un cerdo miniatura de Yucatán y modificado genéticamente para que fuera compatible con el sistema inmunitario humano, había servido como un “puente” temporal mientras Andrews esperaba un trasplante de un donante humano.

Vivió con éxito con el órgano modificado genéticamente durante 271 días antes de pasar a un breve período de diálisis y, posteriormente, recibir un riñón humano donado.

Los equipos médicos afirmaron que este hito marcaba el periodo de supervivencia sin diálisis más prolongado registrado tras un trasplante de riñón de cerdo en un paciente vivo, y la primera transición exitosa de un trasplante de riñón de cerdo a un ser humano.

El órgano fue trasplantado en enero del año pasado y comenzó a funcionar de inmediato.

open image in gallery Los equipos médicos afirmaron que este hito suponía la supervivencia más prolongada sin diálisis registrada tras un trasplante de riñón de cerdo en un paciente vivo ( PA )

Tras aproximadamente seis meses, se produjeron daños en los vasos sanguíneos del riñón, que progresaron hasta provocar una insuficiencia orgánica, por lo que se extirpó el riñón porcino.

Posteriormente, Andrews recibió un riñón de un donante humano fallecido.

En un documental de CNN, el hombre afirmó que el trasplante de riñón de cerdo había sido un “milagro” y añadió: “Por fin estaba vivo, y llevaba mucho tiempo sin estarlo”.

Dijo que podía cocinar, pasar la aspiradora y dar largos paseos con su perro Cupcake.

Los investigadores afirmaron que no se había detectado ningún virus porcino ni otros patógenos porcinos en ningún momento.

Añadieron que los hallazgos respaldaban el trasplante de riñón de cerdo como una posible solución para las personas que se enfrentan a largas esperas por un riñón humano, al tiempo que destacaron la necesidad de realizar más investigaciones.

El equipo, procedente de los centros académicos y hospitales Mass General Brigham de EE. UU., publicó sus hallazgos en la revista médica The Lancet.

El autor principal, el doctor Leonardo Riella, del centro de ciencias de trasplantes de Mass General Brigham, dijo: “La escasez de órganos es la mayor crisis que tenemos ahora mismo en el campo de los trasplantes”.

“Sabemos que la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero sencillamente no tenemos suficientes órganos humanos para trasplantar de manera oportuna”, añadió.

“Nuestra visión es que el xenotrasplante podría ayudar a solucionar esta carencia, inicialmente como un puente para que los pacientes dejen la diálisis mientras esperan un riñón de un donante humano y, potencialmente, a medida que establezcamos su seguridad y durabilidad a largo plazo, como una terapia definitiva por derecho propio”, explicó.

open image in gallery Andrews vivió sin problemas con el órgano modificado genéticamente durante 271 días, antes de pasar a un tratamiento de diálisis a corto plazo y recibir un riñón humano de un donante ( PA )

Continuó: “Los pacientes son los verdaderos pioneros. Al dar un paso al frente y estar dispuestos a participar en estos estudios iniciales, están haciendo avanzar la ciencia. Sin su confianza y valentía, no podríamos hacer lo que hacemos”.

En 2024, se realizó otro trasplante de riñón de cerdo a un ser humano vivo en el Hospital General de Massachusetts, donde el paciente sobrevivió 52 días antes de fallecer por problemas cardíacos no relacionados con el trasplante.

El doctor Rommel Ravanan, nefrólogo consultor y director médico del Servicio Nacional de Sangre y Trasplantes del Reino Unido, dijo que EE. UU. y China habían informado de varios trasplantes similares desde 2022.

Según declaró a la agencia de noticias Press Association (PA): “Los avances en la tecnología genética permiten a los equipos ‘desactivar’ algunos de los genes del cerdo, de modo que el cuerpo humano tiene menos capacidad para reconocer que el órgano era diferente”.

“Las recientes mejoras en el mapeo genético y el desarrollo de técnicas como las 'tijeras genéticas' CRISPR han hecho que esto sea más factible”, prosiguió.

“Los cerdos se eligen por varias razones, entre ellas que el tamaño y la anatomía de sus órganos son similares a los de los humanos”, aclaró.

“Las encuestas públicas han demostrado que la mayoría de la población del Reino Unido, aunque no todos, apoya la idea de los trasplantes de animales a humanos que salvan vidas. La gente se muestra aún más comprensiva cuando se les dice que los trasplantes de animales a humanos solo deberían realizarse si se ha demostrado que son seguros y eficaces”, detalló.

“Es importante reconocer que, incluso si se demuestra su eficacia, aún queda un largo camino por recorrer antes de que este tipo de trasplantes se conviertan en una realidad cotidiana”, expresó.

“Con las listas de espera para trasplantes en su punto más alto de la historia, y con personas que mueren a diario en dichas listas, existe una necesidad urgente de que más personas apoyen la donación de órganos”, afirmó.

Traducción de Sara Pignatiello