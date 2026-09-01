Quentin Griffiths, cofundador del sitio web de moda Asos, se encontraba solo cuando cayó desde un edificio de apartamentos de 18 plantas en Tailandia y murió, según se informó durante una investigación judicial.

Griffiths, de 58 años, residía en Pattaya cuando falleció el 9 de febrero de este año.

Durante una audiencia preliminar, la forense de Dorset, Rachael Griffin, explicó que la información disponible hasta ahora es limitada. Según detalló, únicamente ha recibido un informe policial traducido que ofrece “muy pocos detalles” sobre las circunstancias de la muerte de Griffiths, además de una traducción del informe de la autopsia.

Esa falta de información, señaló, dificulta determinar qué ocurrió en los momentos previos a la caída.

“Mi investigación se ve limitada porque las pruebas sugieren que él era la única persona en el apartamento en el momento de los hechos que, por desgracia, le costaron la vida. Sabemos, con gran pesar, que cayó desde una altura y que esa caída provocó su muerte, pero desconocemos si fue deliberada o accidental”, explicó.

“En este momento, a partir de las pruebas de las que dispongo, quedan muchas preguntas sin respuesta, y es posible que eso no cambie”.

Ante esas incógnitas, Griffin solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) del Reino Unido que recabe cualquier información adicional que puedan aportar las autoridades tailandesas.

open image in gallery Griffiths cofundó Asos en 2000 como un sitio web dirigido a aficionados a la moda que buscaban ropa a precios reducidos ( Getty )

Griffin explicó que una de las principales dificultades radica en que el alcance de las investigaciones puede variar según el país donde se produzca una muerte.

“Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos es que el nivel de investigación depende del lugar donde ocurre la muerte”, señaló. “Lo que estamos tratando de determinar ahora es si existe alguna otra información a la que podamos acceder en relación con la investigación policial”.

La forense recalcó, además, que cualquier nuevo elemento deberá proceder de fuentes que puedan verificarse. “Tengo que ser muy cuidadosa con la fiabilidad de las pruebas y debo basarme en fuentes fiables, en lugar de rumores”, afirmó.

Ante la falta de respuestas, Griffin aplazó la investigación judicial hasta una nueva audiencia prevista para el 25 de marzo del próximo año. De este modo, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) como la familia de Griffiths tendrán más tiempo para intentar obtener información sobre las circunstancias de su muerte.

Al concluir la audiencia, la forense expresó sus “más sinceras y sentidas condolencias” a los familiares de Griffiths, que participaron por videoconferencia. “Comprendo que su muerte fue una completa sorpresa”, añadió.

Hasta ahora, los detalles conocidos sobre lo ocurrido son escasos. La BBC había informado que Griffiths cayó desde un edificio de 18 plantas en Pattaya, una ciudad costera situada al sur de Bangkok. Según el medio, la policía señaló que se encontraba solo en el apartamento, cuya puerta estaba cerrada por dentro, y que no había indicios de que alguien hubiera irrumpido en la vivienda.

Por otra parte, The Sun informó que Griffiths y su exesposa, Ploy Kringsinthanakun, estaban inmersos en una disputa judicial en la que ella lo acusaba de apropiarse de acciones y terrenos de su empresa valorados en 500.000 libras esterlinas.

Kringsinthanakun negó cualquier relación con la muerte de su exesposo. “No tuve absolutamente nada que ver con su muerte. ¿Cómo podría haberlo matado? ¿Cómo iba a saber algo al respecto? Vivo en Bangkok, no estaba en Pattaya”, declaró al periódico.

Griffiths fue uno de los cofundadores de Asos, creada en 2000 como una plataforma de comercio electrónico orientada a consumidores interesados en la moda.

Tras conocerse su muerte, la empresa rindió homenaje a quien fuera uno de sus fundadores.

“Lamentamos profundamente la muerte de Quentin, uno de los fundadores de Asos”, expresó la empresa en un comunicado. “Tuvo un papel fundamental durante los primeros años de Asos y siempre estaremos agradecidos por su contribución. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”.

Traducción de Leticia Zampedri