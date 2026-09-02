Argentina envía una nueva advertencia al Reino Unido en medio de la disputa por la soberanía de las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó una nueva advertencia al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que su país defenderá sus intereses “con uñas y dientes, sin importar a quién moleste”.

Javier Milei adelantó además que el jueves por la noche hará lo que describió como un “anuncio nacional”. El mandatario sostuvo que las islas son “sagradas” para los argentinos y afirmó que la soberanía de su país fue “violada”.

Sus declaraciones se producen en medio de una creciente tensión en torno al archipiélago. El martes, Downing Street aseguró que el compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas es “inquebrantable”, después de que Donald Trump sugiriera que Estados Unidos podría revisar su postura sobre el archipiélago.

open image in gallery El presidente de Argentina, Javier Milei ( Reuters )

En un mensaje publicado en X, antes Twitter, el presidente argentino anunció: “Habrá una transmisión nacional el jueves a las 9:00 p. m. sobre un tema SAGRADO para los argentinos... una reivindicación histórica del pueblo argentino, que hasta el día de hoy sigue viendo vulnerada su soberanía nacional”.

Milei añadió: “¿Qué causa podría ser más importante y estratégica para los intereses vitales de la nación que la causa de las Malvinas?... Seguiremos defendiendo los intereses de la nación argentina con uñas y dientes, sin importar a quién moleste. ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”.

open image in gallery Downing Street aseguró que el compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas es “inquebrantable” ( PA )

James Cartlidge, portavoz de Defensa de la oposición británica, respondió a Milei con una defensa tajante de la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago: las Malvinas “son británicas y seguirán siéndolo”.

“Soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Islas Malvinas. Ese sacrificio jamás será olvidado. Siempre apoyaremos a los isleños y su abrumador deseo de seguir siendo británicos”, declaró.

La disputa también ha vuelto a poner el foco sobre Estados Unidos, que mantiene una posición oficial de neutralidad respecto de la soberanía de las islas, aunque respaldó al Reino Unido durante la guerra de 1982, tras la invasión argentina.

Ese equilibrio, sin embargo, podría estar bajo revisión. Versiones difundidas durante el fin de semana señalaron que Washington podría reconsiderar su posición si el gobierno británico no aumenta el gasto en defensa.

Consultado el lunes sobre esa posibilidad en el Despacho Oval, Trump dejó abierta la puerta a un cambio. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una entre muchas”, respondió a los periodistas.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción en Londres. Al día siguiente, el portavoz oficial del primer ministro británico insistió en que la posición del Reino Unido sobre las Malvinas es “de larga data e inquebrantable”.

“La soberanía corresponde al Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, señaló. “La posición del Reino Unido es clara. Los habitantes de las islas han expresado en reiteradas ocasiones su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

open image in gallery Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría reconsiderar su postura sobre el archipiélago ( AP )

En un referéndum celebrado en 2013, los habitantes de las Islas Malvinas respaldaron de forma abrumadora la continuidad del archipiélago como territorio británico de ultramar: el 99,8 % votó a favor y solo tres personas se pronunciaron en contra.

La disputa volvió a ocupar los titulares este verano, cuando la selección argentina de fútbol generó polémica al reivindicar la soberanía del país sobre las islas durante las celebraciones por su victoria ante Inglaterra en la Copa del Mundo.

Tras el partido de semifinales, los jugadores desplegaron una pancarta con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

Traducción de Leticia Zampedri