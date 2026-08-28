Uno de cada cuatro jugadores de la NFL podría desarrollar encefalopatía traumática crónica, advierte estudio

Según nuevas investigaciones, al menos uno de cada cuatro jugadores de la NFL podría desarrollar encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral progresiva relacionada con los repetidos impactos en la cabeza.

Los investigadores detectaron encefalopatía traumática crónica (ETC) en 215 de los 878 exjugadores de la NFL que fallecieron entre 2016 y 2021, lo que significa que el 24,5 % murió a causa de esta enfermedad. El estudio fue dirigido por el Dr. Daniel Daneshvar, médico e investigador del Hospital General de Massachusetts Brigham y la Facultad de Medicina de Harvard, junto con investigadores de la Universidad de Boston y otras instituciones.

Esa cifra podría subestimar la frecuencia de la encefalopatía traumática crónica (ETC) entre los exjugadores de la NFL. Los investigadores examinaron los cerebros de 235 de los 878 jugadores que fallecieron durante el período de estudio, y quedaron 643 cerebros sin examinar.

La encefalopatía traumática crónica (ETC) es causada por repetidos impactos en la cabeza y solo puede diagnosticarse definitivamente después del fallecimiento. Es extremadamente rara sin traumatismos craneales repetidos. Según la Fundación Americana del Cerebro, la enfermedad puede causar pérdida de memoria, confusión, cambios de humor, dificultad para tomar decisiones, comportamiento impulsivo y adicción.

La encefalopatía traumática crónica (ETC) se identificó por primera vez en boxeadores hace casi un siglo y, desde entonces, se detectó en otros atletas expuestos a repetidos impactos en la cabeza, como jugadores de hockey, rugby, fútbol, lucha libre y bobsleigh. Los investigadores también encontraron pruebas que sugieren que el personal militar expuesto a explosiones repetidas podría estar en riesgo.

open image in gallery Un nuevo estudio reveló la presencia de ETC en el 24,5 % de los 878 exjugadores de la NFL que fallecieron entre 2016 y 2021 ( Copyright 2017. The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

Si los resultados del estudio se aplicaran a la NFL actual, al menos 400 de los 1.696 jugadores activos de la liga podrían desarrollar encefalopatía traumática crónica (ETC), y eso sin incluir a los jugadores del equipo de práctica ni a los que están de baja por lesiones, según el New York Times.

La NFL minimizó durante mucho tiempo los riesgos de las lesiones craneales repetidas, argumentando que no había pruebas suficientes para determinar cuán peligrosa era la encefalopatía traumática crónica (ETC), qué la causaba o cuán común era.

Se diagnosticó encefalopatía traumática crónica a cientos de exjugadores de la NFL, a menudo después de que sus familias donaron sus cerebros tras su fallecimiento debido a síntomas preocupantes. Sin embargo, la mayoría de los casos permanecen en privado, y solo se conocen unos pocos, entre ellos los de los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Junior Seau, Ken Stabler y Frank Gifford.

Algunos casos de encefalopatía traumática crónica (ETC) atrajeron mucha atención debido a la violencia criminal que conllevan. Aaron Hernandez y Phillip Adams fueron diagnosticados con ETC tras su muerte, luego de cometer asesinatos. En julio de 2025, Shane Tamura, un exjugador de fútbol americano que nunca llegó a la NFL, asesinó a cuatro personas en un edificio de la ciudad de Nueva York que alberga la sede de la liga. Una autopsia posterior reveló que Tamura también padecía ETC.

open image in gallery La ECT solo puede diagnosticarse de forma definitiva tras la muerte, mediante el examen del tejido cerebral al microscopio ( Universidad de Boston )

La NFL tomó medidas para reducir los impactos en la cabeza prohibiendo los golpes peligrosos, limitando las prácticas de contacto, modificando los saques iniciales y mejorando los cascos, mientras que los cascos Guardian Caps de carcasa blanda son obligatorios en algunos entrenamientos, pero siguen siendo opcionales durante los partidos.

Sin embargo, un estudio independiente de Harvard de 2025 concluyó que el equipo de seguridad no elimina el riesgo de lesiones cerebrales ni de encefalopatía traumática crónica (ETC) y recomendó protocolos más estrictos para las conmociones cerebrales y periodos de recuperación más prolongados. El estudio concluyó que la única forma segura de prevenir las lesiones craneales relacionadas con el fútbol americano es evitar el fútbol americano con contacto físico.

Daneshvar afirma que la encefalopatía traumática crónica (ETC) es prevenible porque se sabe que su principal factor de riesgo es la fuerza acumulada de los impactos en la cabeza a lo largo de la vida, incluidos los sufridos antes de llegar a la NFL.

“Podemos cambiar esa fuerza acumulativa sin cambiar el juego del fútbol”, dijo al NYT, sugiriendo que esto podría significar mantener a los niños fuera del fútbol con contacto y eliminar el contacto durante los entrenamientos en todos los niveles.

Un portavoz de la NFL declaró a The Independent: “La NFL se esfuerza continuamente por hacer que el fútbol americano sea un deporte más seguro, incluso mediante la implementación de estrategias para reducir las conmociones cerebrales y los impactos en la cabeza”.

Y agregó: “La NFL mantiene su compromiso de garantizar que la comunidad de la NFL tenga acceso a un conjunto sólido y en constante expansión de recursos para mejorar su bienestar físico y mental. Animamos a los exjugadores a utilizar estos recursos para identificar y buscar tratamiento cuando les preocupe su salud”.

La Asociación de Jugadores de la NFL también emitió un comunicado en el que afirma que la investigación “debería servir como un llamado a la acción en todo el ecosistema del fútbol americano”.

“Este estudio nos recuerda de forma contundente que el fútbol americano conlleva riesgos reales y que esos riesgos pueden tener consecuencias duraderas para los jugadores y sus familias. Además, refuerza una de las prioridades fundamentales de la NFLPA: mejorar la seguridad de los jugadores y brindarles apoyo a lo largo de sus vidas, tanto durante como después de sus carreras”, dice el comunicado.

Traducción de Olivia Gorsin