Una mujer necesitó 38 puntos de sutura tras ser atacada por una nutria: “Parecía un ser humano”

Una mujer de Nevada necesitó 38 puntos de sutura tras ser atacada por una nutria mientras nadaba en el lago Tahoe; el ataque fue tan brutal e intenso que sintió como si su atacante “fuera un ser humano”.

Lynnette Bellin, instructora de natación de Reno que suele bañarse en el lago, estaba nadando cerca de Hidden Beach cuando fue atacada el domingo por la mañana.

“Intento ir allí una o dos veces por semana. Es mi actividad favorita en la zona”, dijo Bellin a KCRA 3. “Me parece un lugar muy tranquilo, refrescante y casi meditativo”.

Sin embargo, durante su último chapuzón, Bellin afirmó que una nutria agresiva la arrastró bajo el agua y la dejó magullada y ensangrentada.

“Sentí que algo me agarraba de la pierna y me arrastraba hacia abajo. Fue muy fuerte. Parecía una persona”, dijo Bellin.

open image in gallery Una nutria atacó a una mujer de Nevada mientras nadaba en el lago Tahoe este fin de semana y la dejó ensangrentada y con la necesidad de que le pusieran puntos ( AFP/Getty )

“Esta nutria empezó a perseguirme con dientes y garras, y lo único que pensé fue: tengo que escapar de esto. Pero me siguió”, continuó. “En un momento dado intenté nadar para alejarme y me atacaba los pies”.

Bellin describió cómo luchó contra la nutria en el agua y trepó a las rocas, donde la furiosa criatura continuó atacándola durante al menos cinco minutos.

La agresiva nutria la dejó ensangrentada y con mordeduras y arañazos por todo el cuerpo, lo que requirió posteriormente 38 puntos de sutura en urgencias y una vacuna contra la rabia.

El Departamento de Vida Silvestre de Nevada afirma que los ataques de nutrias son poco frecuentes, ya que estos animales tienden a evitar a los humanos. Las nutrias que atacan suelen hacerlo bajo estrés o si se sienten amenazadas.

open image in gallery La nutria persiguió a la mujer por el lago Tahoe para atacarla; el ataque duró unos cinco minutos, según recordó ella ( Getty )

“Es muy poco frecuente que veamos algo así”, dijo Kenzie Marigott, portavoz de la agencia. “Las nutrias de río norteamericanas habitan toda la cuenca del lago Tahoe, desde el río Truckee hasta el lago Pyramid y todos los cursos de agua que lo conectan. Su población vino en aumento durante los últimos 15 años. Por lo tanto, estamos viendo más ejemplares en la zona”.

Sin embargo, era la primera vez que Bellin veía una nutria en el lago.

“Lo único que vi en más de 20 años nadando allí son peces pequeños y quizás cangrejos de río”, dijo.

Bellin dice que espera volver a nadar en el lago, aunque probablemente buscará un nuevo lugar.

“Es mi lugar favorito, mi actividad favorita. Creo que probablemente influirá en dónde decida nadar”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin