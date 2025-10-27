Otro hombre en Nueva Hampshire recibe trasplante de riñón de cerdo

Un autodenominado nerd de la ciencia se convirtió en el más reciente estadounidense en recibir el trasplante experimental de un riñón de cerdo, en un momento crucial en la búsqueda por averiguar si los órganos de animales realmente podrían salvar vidas humanas.

El residente de Nueva Hampshire de 54 años de edad se encuentra en buen estado después de su operación del 14 de junio, anunciaron los médicos del Hospital General de Massachusetts el lunes.

"Realmente quería contribuir a la ciencia de esto", dijo Bill Stewart, un entrenador deportivo de Dover, New Hampshire, en declaraciones a The Associated Press.

No es el único hito para el equipo de Mass General: un riñón de cerdo ha mantenido a otro hombre de Nueva Hampshire, Tim Andrews, fuera de diálisis durante siete meses y contando, una cifra sin precedentes. Hasta ahora, el trasplante más largo de un órgano de cerdo editado genéticamente había durado 130 días.

Con base en las lecciones aprendidas en los casos de los hombres de Nueva Hampshire y de un puñado de otros intentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) aprobó al productor de cerdos eGenesis para dar inicio a un riguroso estudio de xenotrasplantes de riñón.

"En este momento tenemos un cuello de botella" en la búsqueda de suficientes órganos humanos, dijo el especialista en riñones de Mass General, el doctor Leonardo Riella, quien ayudará a encabezar el más reciente ensayo clínico.

La lista de espera para un órgano supera actualmente las 100.000 personas en Estados Unidos, la mayoría de ellas en busca de un riñón, mientras miles pierden la vida esperando. Como alternativa, los científicos están modificando genéticamente a los cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los del ser humano, volviéndolos menos propensos a ser atacados y destruidos de inmediato por el sistema inmunológico.

Los experimentos iniciales, dos corazones y dos riñones, fueron de corta duración e incluyeron a pacientes muy enfermos. Investigadores chinos también anunciaron recientemente un xenotrasplante de riñón, pero no dieron a conocer mucha información. Luego, el caso de una mujer en Alabama cuyo riñón de cerdo duró 130 días antes de que fuera rechazado por el cuerpo humano y tuviera que ser removido --enviándola de regreso a recibir diálisis--, ayudó a los investigadores a optar por pacientes no tan enfermos.

En Nueva Hampshire, la elevada presión arterial provocó una falla en los riñones de Stewart, pero no tenía otros problemas de salud. Las personas con su tipo de sangre pueden tardar hasta siete años en encontrar un riñón compatible de un donante fallecido, y algunos posibles donantes vivos no fueron elegibles. Después de dos años en diálisis, escuchó sobre el receptor de xenotrasplante más reciente de Mass General –Andrews– y solicitó ser el próximo candidato.

"Siempre he sido un poco nerd de la ciencia", dijo Stewart. Consciente de lo nuevos que son estos experimentos, buscó a Andrews para recibir consejos y finalmente llegó a la conclusión: "En el peor de los casos, siempre pueden sacarlo".

Emocionado de no tener que perder más tiempo y energía con la diálisis, Stewart dijo que gradualmente está retomando sus tareas de escritorio en el trabajo y visitó su antigua clínica de diálisis para "hacerle saber a todos que estoy bien y tal vez darle un poco de esperanza a algunas personas".

Riella, el especialista en riñones, dijo que a Stewart se le ajustaron sus medicamentos antirrechazo para contrarrestar una preocupación temprana y que Andrews ha necesitado ajustes similares. Dijo que es demasiado pronto para predecir cuánto tiempo podrían durar los riñones de cerdo, pero sería útil incluso si en un principio pueden mantener a las personas sin diálisis por algún tiempo hasta que reciban un órgano humano compatible.

"Un año, con suerte más que eso, ya sería una gran ventaja", señaló.

El nuevo ensayo de eGenesis proporcionará trasplantes de riñón de cerdo editados genéticamente a 30 personas de 50 años o más que se encuentran en diálisis y en la lista de trasplantes. Otro desarrollador de órganos de cerdo editados genéticamente, United Therapeutics, está a punto de comenzar a inscribir pacientes en un estudio similar aprobado por la FDA.

