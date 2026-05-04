Tres pasajeros han fallecido y se ha iniciado una investigación tras un presunto brote de hantavirus que azotó un crucero en el océano Atlántico.

Si bien solo se ha confirmado un caso de hantavirus mediante pruebas, otras cinco personas también enfermaron a bordo del MV Hondius, que viajaba de Argentina a Cabo Verde.

Según la naviera holandesa Oceanwide Expeditions, entre los pasajeros fallecidos se encuentran una pareja de adultos mayores holandeses y un ciudadano alemán.

En abril de 2025, se registraron tres muertes en el norte de California, EE. UU., relacionadas con la enfermedad, que cobró gran notoriedad con el fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, en febrero de 2025.

El hantavirus se transmite normalmente a través de la orina, las heces y la saliva de roedores infectados, y resulta mortal en casi 4 de cada 10 personas infectadas.

open image in gallery El crucero ‘MV Hondius’ fue visto atracando frente a las costas de Cabo Verde, en África, el domingo, mientras continuaba la investigación sobre los presuntos casos de hantavirus a bordo del buque. Hasta el momento, solo se ha confirmado un caso causado por una variante del hantavirus, pero otras tres personas han fallecido y dos miembros de la tripulación han enfermado con síntomas respiratorios ( Reuters )

A bordo del barco viajan unos 150 pasajeros de 23 nacionalidades, entre ellos 17 estadounidenses, y no se ha detectado ningún otro caso con síntomas. El barco permanece anclado frente a la costa de Cabo Verde.

“Se está investigando la causa exacta y cualquier posible conexión. Por lo tanto, el único caso confirmado de hantavirus es el del pasajero que fue evacuado por motivos médicos y que ahora está recibiendo tratamiento en Johannesburgo”, declaró Oceanwide Expeditions.

Cómo afectó el presunto brote al barco

El crucero de Oceanwide Expeditions zarpó de Ushuaia, una ciudad turística del sur de Argentina, el 20 de marzo. Tenía previsto llegar a Cabo Verde el 4 de mayo, antes de dirigirse a las Islas Canarias, en España.

A bordo viajan 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación.

El primer pasajero falleció apenas unas semanas después de iniciar su viaje, el 11 de abril.

El pasajero, un holandés de 70 años, desarrolló repentinamente fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Su esposa (69) ayudó a bajar el cuerpo del barco al llegar a la isla de Santa Elena.

Su esposa (69) fue evacuada a Sudáfrica y posteriormente falleció en un hospital de Johannesburgo.

Oceanwide Expeditions señaló que aún no se había confirmado que las muertes de las parejas estén relacionadas con la situación médica actual a bordo.

Ese mismo día, un hombre británico (69) enfermó gravemente y también fue evacuado a Sudáfrica. Posteriormente se confirmó que padecía una variante del hantavirus, y su estado es crítico pero estable.

open image in gallery El MV Hondius, un crucero neerlandés, tiene capacidad para 170 pasajeros y 57 tripulantes. En estos momentos hay cerca de 150 personas a bordo ( Reuters )

Además, durante el fin de semana, un pasajero alemán falleció. No se ha divulgado públicamente ninguna otra información sobre el pasajero ni sobre la causa de su muerte.

Dos miembros de la tripulación, uno británico y otro holandés, también enfermaron a bordo del barco.

Uno presenta síntomas respiratorios leves y el otro, síntomas graves. No se especificó cuál de los miembros de la tripulación presentaba síntomas más graves.

El propietario del barco afirmó que estaba colaborando con las autoridades locales e internacionales, incluida la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos, para iniciar la “posible repatriación médica y los pasos a seguir”.

“Se está considerando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife (Islas Canarias) como punto de desembarque, donde podrían realizarse controles médicos y gestiones adicionales”, declaró Oceanwide Expeditions.

Se está pidiendo a los demás pasajeros que se aíslen y practiquen una buena higiene. El barco también está realizando evaluaciones médicas.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, que incluyen pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También se está secuenciando el virus”, explicó la OMS el domingo.

Qué debes saber sobre el hantavirus

open image in gallery El actor Gene Hackman, en el centro a la derecha, y su esposa Betsy Arakawa, en el extremo derecho, posan junto a sus hijas Leslie, en el centro a la izquierda, y Elizabeth, en el estreno de su película ‘El secreto’ en octubre de 1996 en Beverly Hills, California. Betsy Arakawa falleció tras contraer una infección por hantavirus en febrero de 2025 ( Getty Images )

El hantavirus suele estar relacionado con la exposición a ratas y ratones infectados.

Existen docenas de especies del virus que circulan por todo el mundo, causando la enfermedad respiratoria aguda conocida como síndrome pulmonar por hantavirus, la misma afección que provocó la muerte de Arakawa y que se transmite con mayor frecuencia por el ratón ciervo.

El síndrome pulmonar por hantavirus inicialmente provoca síntomas parecidos a los de la gripe, que pueden progresar a una enfermedad más grave en la que las personas tienen dificultad para respirar y necesitan ser intubadas.

Los síntomas suelen comenzar entre una semana y dos meses después del contacto con un roedor infectado y pueden incluir fiebre, fatiga, dolores musculares, mareos, escalofríos, dolores de cabeza y problemas abdominales, según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU.)

La enfermedad surgió por primera vez durante un brote de hantavirus en el suroeste de EE. UU. en 1993, y desde entonces se han notificado 900 casos en todo el país, según muestran los datos federales.

Los casos suelen darse en zonas rurales, aunque los animales pueden entrar en las casas y dejar orina o heces. El hantavirus también puede transmitirse entre personas, pero ocurre con muy poca frecuencia. El virus de los Andes, la causa más común del síndrome pulmonar por hantavirus en Sudamérica, es el único hantavirus conocido que se transmite entre personas, según informa el periódico The New York Times.

open image in gallery El hantavirus es un virus que se transmite a través de la orina, las heces o la saliva de los roedores, incluidos los ratones ciervos. Estos últimos suelen transmitir el tipo de hantavirus que puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus ( Departamento de Salud Pública de California )

Pero el síndrome pulmonar por hantavirus no es la única consecuencia de la infección.

Los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia pueden causar fiebre hemorrágica con síndrome renal, lo que puede provocar insuficiencia renal, vasos sanguíneos permeables y shock, según los CDC. Es posible que se requiera diálisis.

Según los CDC, los síntomas pueden aparecer hasta dos semanas después de la exposición e incluyen dolor de espalda y abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas, visión borrosa, fuertes dolores de cabeza, inflamación y enrojecimiento de los ojos, rubor facial y sarpullido.

No existe un tratamiento específico para la infección por hantavirus. Los pacientes deben recibir cuidados paliativos, que incluyen reposo, hidratación y tratamiento de los síntomas.

Para reducir el riesgo de contraer una infección, se deben sellar los agujeros o grietas por donde puedan entrar los roedores y colocar trampas alrededor de la casa.

Preocupantes tendencias del hantavirus en EE. UU.

Hace poco más de un año, tres personas murieron por exposición al hantavirus en una pequeña localidad turística de esquí del norte de California.

Las muertes ocurrieron en la localidad de Mammoth Lakes, que tiene una población de poco más de 7.000 habitantes y está ubicada en el condado de Mono. Los ratones ciervo son comunes en la región.

No había una idea clara de cómo la tercera persona, un adulto joven, había contraído el virus, dijo el doctor Tom Boo, funcionario de salud pública del condado, en un comunicado.

open image in gallery Se ve a un esquiador en la montaña Mammoth, situada en Mammoth Lakes, California. Esta localidad turística del norte de California ha registrado este año tres casos mortales de hantavirus ( Getty )

No se encontraron rastros de ratones en la casa de la persona. Si bien había algunos ratones en su lugar de trabajo, el médico señaló que “no era inusual en espacios interiores en esta época del año en Mammoth Lakes”.

Según indicó, los funcionarios de salud creen que la población de ratones ciervo es elevada en Mammoth y en la Sierra Oriental.

“La aparición de tres casos en un corto período me preocupa, sobre todo tan temprano en el año”, dijo Boo en ese momento, y añadió: “Históricamente, solemos ver casos de hantavirus más adelante en la primavera y durante el verano”.

La declaración de Boo se produjo apenas un año y dos meses después de que un médico forense de Nuevo México anunciara que Arakawa había fallecido a causa del síndrome pulmonar por hantavirus.

Hackman y Arakawa fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe. Se cree que el actor (95), ganador de un premio Oscar, falleció de una enfermedad cardíaca aproximadamente una semana después que su esposa, el 18 de febrero de 2025.

Traducción de Sara Pignatiello